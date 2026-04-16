Neue Folge Lukas T. Sperber heute in neuer "Lena Lorenz"-Episode: Ist der fiese Liebhaber seine Paraderolle? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Kenny Hofer (Lukas T. Sperber) drängt Sina Schumacher, zu ihm zurückzukehren. Bild: ZDF und DoP: Willy Dettmeyer

Theater, Komödien, Krimis: Lukas T. Sperber hat mit 30 Jahren schon so ziemlich alles gespielt. Vor allem als zwielichtiger Charmeur überzeugt er immer wieder - auch in der neuen "Lena Lorenz"-Folge. Was ist über den gebürtigen Hamburger bekannt?

Es läuft einem kalt den Rücken herunter, wenn Kenny Hofer (Lukas T. Sperber) von zuckersüß auf verächtlich umswitcht. Eben war Sina Schumacher (Fanny Altenburger) noch seine große Liebe. Jetzt spottet er: "So wird das aber keine glückliche Familie." Sina ist schwanger - von ihm. Immer wieder hat er sie manipuliert, bis in die Prostitution getrieben. Sie war in eine Schutzwohnung geflohen, er spielt ihr darauf wieder den sorgsamen werdenden Vater vor. Das alles ist zu sehen in der "Lena Lorenz"-Episode "Loverboy", die am 16. April im ZDF läuft und zeitgleich im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen ist. Nicht nur in der geschilderten Szene zeigt der Schauspieler Lukas T. Sperber, was in ihm steckt. Zuletzt war er auch in der 99. Folge des Münchner "Tatorts", die im Dezember 2025 ausgestrahlt wurde, zu sehen - als charismatischer, aber grausamer Theatermime Carl Mayerkoff.

Heute, 20:15 Uhr • Lena Lorenz Loverboy Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Lukas T. Sperber hat Theater im Blut: Auch seine Mutter ist Schauspielerin Sperber wirkte bereits als Kind und Jugendlicher an verschiedenen Theaterproduktionen mit. So stand er zum Beispiel mit elf Jahren an den Hamburger Kammerspielen für das Stück "Warten auf Godot" auf der Bühne. Seine Mutter ist die Schauspielerin und Synchronsprecherin Traudel Sperber. Als Kind war Lukas T. Sperber auch als Sprecher für Hörspiel-Produktionen tätig, etwa mit 14 Jahren bei der Hörspielserie "Teufelskicker". Sein Fernsehdebüt feierte er ab 2011 mit einer Dauer-Nebenrolle in der Comedyserie "Sturmfrei". Nach der Schule ging er nach Berlin und absolvierte von 2014 bis 2018 seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Auch in Film und Fernsehen zeigte er schließlich seine Vielseitigkeit. Mal als verblüffter Sohn, der in "Eltern allein zu Haus: Die Schröders" (2017) die drohende Trennung von Mama und Papa (Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer) mit ansehen muss. Mal als Kontrollfreak und Astrophysikstudent in der Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" (2020). Dann wieder als tatverdächtiger Umweltaktivist in "Notruf Hafenkante" (2021). Seine manipulative Seite zeigte Lukas T. Sperber auch schon in der ARD-Serie "Bad Influencer" (2024), in der er einen Liebhaber verkörpert, der sich als eiskalter Pick-up-Artist entpuppt.