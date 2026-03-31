Neue Folgen ab 9. April
"Wilde Kerle"-Reunion bei "Lena Lorenz": Erste Infos zur neuen Staffel
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Die Geschichten rund um die einfühlsame Hebamme "Lena Lorenz" gehen in Kürze im ZDF in eine neue Staffel. Bei den Gastrollen gibt es dabei eine kuriose Gemeinsamkeit.
Am 9. April geht es mit "Lena Lorenz" weiter
"Lena Lorenz": Kurioses Detail fällt bei den Gastrollen in der neuen Staffel auf
Am 9. April ist es so weit: Dann meldet sich die ZDF-Reihe "Lena Lorenz" mit Judith Hoersch in der Hauptrolle zurück. Sechs neue Folgen rund um die einfühlsame Hebamme Lena sind jeweils am Donnerstag um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen. Es ist bereits die zwölfte Staffel der Reihe, die im vergangenen Jahr durchschnittlich rund vier Millionen Zuschauer:innen erreichte.
Neben neuen spannenden Geschichten, gibt es auch wieder viele prominente Gast-Schauspier:innen, die in den neuen Folgen mitwirken. Diese sind Tom Beck, Mina Tander und Carla Hüttermann in Folge 1 ("Muttergefühle"), Fanny Altenburger und Lukas T. Sperber (Folge 2; "Loverboy"), Wolfgang Fierek und Miriam Fussenegger (Folge 3, „Klosterbaby“), Joanna Semmelrogge (Folge 5, "Auf Augenhöhe") sowie Rufus Beck, Jonathan Beck und Janina Fautz (Folge 6, "Wahlverwandtschaft").
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Bei "Lena Lorenz" gibt es nach Ostern eine "Wilde Kerle"-Reunion
Dabei fällt auf: In den neuen Folgen von "Lena Lorenz" gibt es eine Reunion der besonderen Art. Sowohl Rufus Beck, also auch sein Sohn Jonathan Beck und Janina Fautz, hatten auch schon in der erfolgreichen Filmreihe "Die wilden Kerle" mitgespielt. Und genau dasselbe ist bei Schauspieler Raban Bieling der Fall – er spielt als Basti eine Hauptrolle in "Lena Lorenz". Ein kleines "Wilde Kerle"-Comeback gibt es in Staffel 12 der ZDF-Reihe also.
Emotional werden erneut die Geschichten, um die es in den neuen Folgen geht. So stehen nicht nur Lenas Herausforderungen im Krankenhaus im Fokus, unter anderem hilft sie auch einer Ordensschwester, die in ihrem Kloster heimlich schwanger ist. Aber auch in Lenas Privatleben wird es wieder turbulent.
Die erste Folge von "Lena Lorenz" mit dem Titel "Muttergefühle" läuft am 9. April um 20:15 Uhr im ZDF - oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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