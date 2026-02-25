Filmische Großfamilie
"Sehr vorsichtig": "Lindenstraße"-Star Marie-Luise Marjan über ihre 43 Film-Kinder
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Marie-Luise Marjan war das Herz der "Lindenstraße". Von 1985 bis 2020 stand sie in 1056 Folgen als Helga Beimer vor der Kamera - eine Konstante im deutschen Fernsehen, mit der Generationen aufgewachsen sind. Auch wenn sie für viele bis heute "Mutter Beimer" ist, war ihre filmische Familie ist weitaus größer.
Marie-Luise Marjan: So streng und einfühlsam war "Mutter Beimer" hinter den Kulissen
Mit ihrem unverwechselbaren Lachen blickt der "Lindenstraße"-Star Marie-Luise Marjan auf diese beachtliche Statistik von insgesamt 43 Film-Kindern und 27 Ehefrauen-Rollen zurück. Dass ihr Privatleben deutlich ruhiger verlief, erklärt sie in der MDR-Talkshow "Riverboat" mit einem charmantem Augenzwinkern. Sie habe "alles im Film gemacht" - denn privat habe ihr schlichtweg die Zeit gefehlt. Fast vier Jahrzehnte lang war sie abseits der Filmkameras glücklich mit ihrem Partner Bodo Bressler liiert.
Besonders bewegend ist der Blick auf ihre langjährige Arbeit mit ihren jüngsten Kolleg:innen. Für Kinderdarsteller wie Moritz Sachs, der als Klaus Beimer in der "Lindenstraße" erwachsen wurde, sei die Grenze zwischen Spiel und Realität oft schwer voneinander zu trennen gewesen. Er habe ihr sogar mal gesagt, dass er gar nicht mehr wisse, wer seine Mutter denn nun sei - sie oder seine Mutter zu Hause.
Das beweist sehr eindrucksvoll wie tief die Schauspielerin in ihre Rollen eintauchte und welchen Anspruch sie bei der Arbeit stets verfolgte - denn vor der Kamera galt für sie: "Ich will die Wahrheit. Ich will das wirklich spielen." Aber sie wusste auch, dass diese künstlerische Wucht Kinder verunsichern kann.
Wenn "Mutter Beimer" in der Serie streng wurde, suchte sie deshalb immer das Gespräch mit den leiblichen Eltern. Dadurch lotete sie Grenzen aus und stellte sicher, dass gespielte Strenge niemals von den Kindern als persönliche Zurückweisung missverstanden wurde. "Ich darf nicht so spielen, dass das Kind denkt, ich bin böse auf es. Dann ist die Beziehung gestört. Mit Kindern muss man sehr, sehr vorsichtig sein", so der "Lindenstraße"-Star in der Talkshow. Ihren letzten Auftritt als Schauspielerin hatte sie 2023 mit einem Gastauftritt bei "SOKO Stuttgart".
Marie-Luise Marjan: Vom "Lindenstraße"-Star zur engagierten Unterstützerin von Kindern und Bildung
Auch abseits der Kamera lebt Marie-Luise Marjan das, wofür ihre ikonische Figur der "Mutter Beimer" steht: Verantwortung, Fürsorge und gesellschaftliches Engagement. Seit 1990 setzt sie sich für UNICEF und Plan International ein - nicht nur als prominentes Aushängeschild, sondern als aktive Unterstützerin. Als Stifterin, Förderin und Patin begleitet sie Kinder in Indien, Sri Lanka, Vietnam, Paraguay und Haiti und engagiert sich darüber hinaus für Bildung und Chancengleichheit, um Kindern in schwierigen Lebenssituationen bessere Zukunftsperspektiven zu ermöglichen.
Für ihr langjähriges soziales Engagement wurde Marjan mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Ob als Kuratoriumsmitglied oder als Märchen-Botschafterin der Stadt Hanau - die 85-Jährige nutzt ihre Bekanntheit gezielt, um auf soziale Missstände aufmerksam zu machen und Menschen Gehör zu verschaffen, die sonst kaum wahrgenommen werden.
Selbst nach gesundheitlichen Rückschlägen bleibt sie aktiv: Nach einem Oberschenkelhalsbruch im Juni 2024 war sie zunächst unsicher im Umgang mit dem Rollator. "Ich habe mich gegen die Vorstellung gewehrt, einen Rollator zu benutzen", sagte sie damals gegenüber "Bild". Mit der Zeit wandelte sich ihre Haltung: "Schließlich möchte ich ja weiterhin am sozialen Leben teilnehmen und mich nicht nur zu Hause verstecken." Heute ist sie wieder mobil und engagiert sich bei Lesungen, öffentlichen Terminen sowie gesellschaftlichen Initiativen.
