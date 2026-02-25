Marie-Luise Marjan war das Herz der "Lindenstraße". Von 1985 bis 2020 stand sie in 1056 Folgen als Helga Beimer vor der Kamera - eine Konstante im deutschen Fernsehen, mit der Generationen aufgewachsen sind. Auch wenn sie für viele bis heute "Mutter Beimer" ist, war ihre filmische Familie ist weitaus größer.

Marie-Luise Marjan: So streng und einfühlsam war "Mutter Beimer" hinter den Kulissen

Mit ihrem unverwechselbaren Lachen blickt der "Lindenstraße"-Star Marie-Luise Marjan auf diese beachtliche Statistik von insgesamt 43 Film-Kindern und 27 Ehefrauen-Rollen zurück. Dass ihr Privatleben deutlich ruhiger verlief, erklärt sie in der MDR-Talkshow "Riverboat" mit einem charmantem Augenzwinkern. Sie habe "alles im Film gemacht" - denn privat habe ihr schlichtweg die Zeit gefehlt. Fast vier Jahrzehnte lang war sie abseits der Filmkameras glücklich mit ihrem Partner Bodo Bressler liiert.

Besonders bewegend ist der Blick auf ihre langjährige Arbeit mit ihren jüngsten Kolleg:innen. Für Kinderdarsteller wie Moritz Sachs, der als Klaus Beimer in der "Lindenstraße" erwachsen wurde, sei die Grenze zwischen Spiel und Realität oft schwer voneinander zu trennen gewesen. Er habe ihr sogar mal gesagt, dass er gar nicht mehr wisse, wer seine Mutter denn nun sei - sie oder seine Mutter zu Hause.

Das beweist sehr eindrucksvoll wie tief die Schauspielerin in ihre Rollen eintauchte und welchen Anspruch sie bei der Arbeit stets verfolgte - denn vor der Kamera galt für sie: "Ich will die Wahrheit. Ich will das wirklich spielen." Aber sie wusste auch, dass diese künstlerische Wucht Kinder verunsichern kann.

Wenn "Mutter Beimer" in der Serie streng wurde, suchte sie deshalb immer das Gespräch mit den leiblichen Eltern. Dadurch lotete sie Grenzen aus und stellte sicher, dass gespielte Strenge niemals von den Kindern als persönliche Zurückweisung missverstanden wurde. "Ich darf nicht so spielen, dass das Kind denkt, ich bin böse auf es. Dann ist die Beziehung gestört. Mit Kindern muss man sehr, sehr vorsichtig sein", so der "Lindenstraße"-Star in der Talkshow. Ihren letzten Auftritt als Schauspielerin hatte sie 2023 mit einem Gastauftritt bei "SOKO Stuttgart".