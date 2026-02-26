"What the f**k?" "Love Hunter"-Kandidat Dream packt aus: Die wahre Reaktion seiner Schwester Vanessa Nwattu auf sein Date mit Twenty4Tim! Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lena Maier Geschwister-Support? "Love Hunter"-Teilnehmer Dream und seine Schwester Vanessa Nwattu posieren hier noch gemeinsam für die Kameras. Doch hinter den Kulissen hatte Vanessa eine knallharte Meinung zu seiner TV-Romanze mit Twenty4Tim. Bild: IMAGO/Panama Pictures

Er will das Herz von Social-Media-Star Twenty4Tim erobern, doch was sagt seine Familie dazu? Im exklusiven Interview mit "Blitzlichtgewitter" lässt "Love Hunter"-Kandidat Dream jetzt die Bombe platzen und verrät, was seine Schwester Vanessa Nwattu wirklich von seiner TV-Romanze hält.

Twenty4Tim sucht sein Happy End Streame hier die Folgen von "Love Hunter" auf Joyn

Die Dating-Welt steht Kopf: Bei "Love Hunter" auf Joyn sucht Influencer Twenty4Tim die große Liebe. Einer der Männer, der um sein Herz kämpft, ist der charmante Dream. Doch er ist kein Unbekannter: Seine Schwester ist Reality-TV-Größe Vanessa Nwattu! Und die hatte eine ziemlich klare Meinung zu Dreams Teilnahme.

Die Bombe platzt: "What the f**k?" Im Interview mit "Blitzlichtgewitter" auf die entscheidende Frage angesprochen, was seine Schwester zu seinen Dating-Plänen mit Twenty4Tim sagte, zögert Dream keine Sekunde. Er verrät schonungslos ehrlich ihre erste Reaktion: "Also ich glaube, sie war schon so: what the f**k auch, ne?" Ein echter Schock-Moment! Laut Dream reagierten alle seine Freunde so überrascht: "Alle waren so: Echt? Krass."

Vom Schock zur Akzeptanz: Vanessa kennt das TV-Business Dass Vanessa erst mal skeptisch ist, kommt nicht von ungefähr. Sie ist schließlich selbst ein Profi im Reality-Zirkus und weiß, wie hart das Geschäft sein kann. Zuletzt kämpfte sie sich durch das Joyn-Erfolgsformat "The Power" und weiß genau, welchem Druck man vor den Kameras ausgesetzt ist. Doch der anfängliche Schock scheint sich gelegt zu haben. Dream beschwichtigt: "Ich glaube, die findet es nicht so schlecht." Er verrät sogar, dass die beiden sich wohl schon kennen: "Ich glaube, die kennen sich auch und alles entspannt so. Ich glaub die fand es nicht katastrophal." Na, ein Glück! Einem Schwager Twenty4Tim scheint also nichts im Wege zu stehen.

Vanessa Nwattu bei "The Power" Hier alle Folgen kostenlos auf Joyn streamen

Mehr als Neugier: Dream sehnt sich nach der großen Liebe Aber warum will Dream überhaupt das Herz des Influencers erobern? Er gibt zu, dass er neugierig war, "ob jemand wie er wirklich in so einer Show auch Liebe finden kann". Doch dahinter steckt mehr: Nach sechs Jahren in einer festen Beziehung vermisst er die Zweisamkeit. "Ich vermisse es, morgens für jemanden das Frühstück zuzubereiten", gesteht er. "Da dachte ich, vielleicht sollte es Tim sein." Ob Twenty4Tim sein Typ ist? Dream bleibt geheimnisvoll: "Ja und nein. Es sind eher so Energys, die ich mag."

So funktioniert "Love Hunter" Für sein Liebes-Abenteuer zieht Twenty4Tim mit den zwölf Singles in eine luxuriöse Villa in Thailand. Jeden Morgen wählt er drei "Targets" für ein romantisches Gruppendate aus und entscheidet anschließend, wer ihn bei einem intensiven Einzeldate näher kennenlernen darf. Doch nicht alle spielen mit offenen Karten: Einige sind nur wegen des Geldes dabei. Beim täglichen "Heart Locket Reveal" zeigt sich schließlich, wer echte Gefühle hatte - und wer nur gewinnen wollte. "'Love Hunter' ist für mich mehr als nur eine Show. Es ist meine ganz persönliche Reise. Und vielleicht wartet am Ende ja wirklich mein Happy End", sagt der 25-Jährige. Ob die Energy zwischen Dream und Tim stimmt und ob der Influencer in Thailand wirklich seine:n Partner:in fürs Leben findet, siehst du nur bei "Twenty4Tim: Love Hunter" - seit 15. Februar immer mittwochs und sonntags mit neuen Folgen kostenlos auf Joyn.