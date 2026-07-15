Star im Porträt
Raymond Cruz: Aus diesen Serien kennst du den "Major Crimes"-Star
Aktualisiert:von Johanna Grauthoff
Als Detective Julio Sanchez in "Major Crimes" wurde Raymond Cruz weltweit bekannt. Doch der US-Schauspieler prägte auch andere Erfolgsserien - darunter "Breaking Bad" und "Better Call Saul".
Raymond Cruz: Vom schwierigen Viertel in Los Angeles nach Hollywood
Ob als knallharter Ermittler oder skrupelloser Gangster - kaum jemand verkörpert Figuren aus der Welt der Straßenkriminalität so glaubwürdig wie Raymond Cruz. Das kommt nicht von ungefähr: Der in Los Angeles geborene Schauspieler wuchs in einem Brennpunkt-Viertel auf, in dem Gangs und Gewalt zum Alltag gehörten. Was seine Kindheit prägte, half ihm später dabei, Figuren aus der Welt der Straßenkriminalität besonders authentisch zu verkörpern,
Krimi aus L.A.
Streame ganze Folgen von "Major Crimes"
Sharon Raydor übernimmt die Leitung der "Major Crimes Division" des LAPD und tritt somit in die Fußstapfen ihrer ehemaligen Kontrahentin Brenda Leigh Johnson. Mit einer neuen Führungskraft wird auch die Abteilung neu aufgestellt sowie Neuerungen eingeführt, wie zum Beispiel die sogenannten "Plea Bargains" - außergerichtliche Deals mit der Staatsanwaltschaft im Falle eines Schuldeingeständnisses. Doch nicht alle sind mit der neuen Regelung einverstanden ...
Julio Sanchez machte Raymond Cruz zum "Major Crimes"-Liebling
Seinen ersten großen Fernseh-Erfolg feierte Raymond Cruz als Detective Julio Sanchez. Die Rolle übernahm er 2005 in der Krimiserie "The Closer", in der er bis zum Serienende 2012 zum festen Ermittler-Team gehörte. Für seine Darstellung erhielt er 2006 den Imagen Foundation Award.
Nach dem Ende von "The Closer" war für Cruz aber noch lange nicht Schluss: Er wechselte direkt in das Spin-Off "Major Crimes", das mit Captain Sharon Raydor das erfolgreiche Serien-Universum fortführte. Bis 2018 spielte er dort erneut Julio Sanchez und war in mehr als 100 Folgen zu sehen.
Sanchez gilt als einer der markantesten Charaktere der Serie. Sein umfangreiches Wissen über Gangkriminalität macht ihn zu einem wichtigen Mitglied der Major-Crimes-Abteilung des LAPD. Gleichzeitig bringt ihn sein hitziges Temperament immer wieder in Schwierigkeiten, wenn er gegenüber Verdächtigen die Beherrschung verliert.
The Closer
The Closer
Sie ist taff, sie ist schnell und sie ist ein "Closer", denn Brenda Johnson hat bislang jeden Fall erfolgreich abgeschlossen. In Los Angeles übernimmt die Südstaatlerin die Leitung der Mordkommission für dringende Fälle. Mit ihren unorthodoxen Verhörmethoden und ihrer besonderen Hartnäckigkeit macht sie ihrem Ruf in der Abteilung alle Ehre. Doch ihre Kollegen wie der stellvertretende Polizeichef Will Pope, mit dem sie eine Affäre hatte, machen ihr das Leben nicht immer leicht.
Raymond Cruz als "Breaking Bad"-Badass
Neben Julio Sanchez zählt vor allem Tuco Salamanca zu den bekanntesten Rollen von Raymond Cruz. In der Serie "Breaking Bad" verkörperte er den unberechenbaren Drogenhändler und wurde damit einem Millionen-Publikum bekannt.
Dabei war ursprünglich vorgesehen, dass Tuco deutlich länger Teil der Handlung sein sollte. Doch Cruz selbst bat die Produzenten darum, seine Figur früher sterben zu lassen. Der Grund: Die intensive Darstellung des durchgeknallten und gewaltbereiten Charakters habe ihn emotional stark belastet.
Ganz verabschieden wollte sich der Schauspieler von Tuco allerdings nicht. Für das Prequel "Better Call Saul" kehrte er später noch einmal in die Rolle zurück und erzählte die Vorgeschichte des berüchtigten Salamanca-Clans.
Auch in Filmen und Gastrollen ist Raymond Cruz regelmäßig zu sehen
Bereits seit Ende der 1980er-Jahre steht Raymond Cruz vor der Kamera. Seine erste professionelle Rolle übernahm er 1987 für den Film "Maid to Order" (deutscher Titel: Traumfrau vom Dienst). Im Laufe seiner Karriere folgten zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen, darunter zahlreiche Gangster-Streifen, in denen er meist Antagonisten-Rollen übernahm.
Seine erste ikonische Rolle als durchgeknalltes Gang-Mitglied lieferte Cruz mit der Verkörperung von Chuey in "Blood in Blood out" im Jahr 1993.
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In den Folgejahren bekam er Rollen in Hollywood-Blockbustern wie "Alien: Die Wiedergeburt" mit Sigourny Weaver, "Training Day" zusammen mit Denzel Washington und "Collateral Damage - Zeit der Vergeltung" an der Seite von Arnold Schwarzenegger. Eine besonders anspruchsvolle Rolle übernahm Cruz 2015 im Fernsehfilm "Die Cleveland-Entführung", in dem er den Entführer Ariel Castro verkörperte.
Im Fernsehen war er außerdem in Serien wie "CSI: Miami", "White Collar" oder "Grey's Anatomy" zu sehen, wo er 2024 einen Gastauftritt absolvierte. Auch Jahrzehnte nach seinem Karrierestart gehört Raymond Cruz damit weiterhin zu den gefragtesten Nebendarstellern im amerikanischen Fernsehen.
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