"Großes Glück gehabt" "Brandmal"-Star Charlotte Schwab: Warum ihre TV-Karriere erst mit 46 begann Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau Charlotte Schwab wurde erst nach längerer Bühnenkarriere fürs Fernsehen entdeckt. Bild: 2022 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Mit 17 wollte sie unbedingt ans Theater, mit 75 ist sie immer noch leidenschaftliche Darstellerin. Charlotte Schwab, bekannt als Kommissarin in "Das Duo", zeigt sich im Krimi "Brandmal" von ihrer mystischen Seite. Die Schweizer Schauspielerin im Porträt.

"Sie sind verkrampft, Herr Kommissar. Körper und Geist sind nicht in Einklang." Mit sonorer Stimme empfängt die Esoterikerin Beate Brandt (Charlotte Schwab) in ihren ganz in Weiß gehaltenen Räumlichkeiten den Kriminalkommissar Jan Fabel (Peter Lohmeyer). Zwei Männer sind bestialisch ermordet worden. Mit beiden hatte sie noch kürzlich telefoniert. Nichts für schwache Nerven, der Krimi "Brandmal". Die Opfer wurden mit roter Farbe besprüht, skalpiert und dann erstochen. Der Täter hinterließ jeweils eine rote Haarsträhne. Doch es kommt noch härter: Er meldet sich auf Jan Fabels Handy und kündigt weitere Morde an. Beate Brandt bestätigt derweil, dass sie und die Opfer in den 1980er-Jahren Kontakte zu einer terroristischen Zelle hatten. Zu ihnen gehörte auch Franz Mühlhaus, der damals bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde. Es stellt sich heraus, dass die roten Haare von Franz Mühlhaus stammen. Und dass der gewaltbereite Thomas Brandt der gemeinsame Sohn der Esoterikerin und Mühlhaus ist. Steckt er hinter den Morden? Je tiefer Fabel und sein Team in den Fall eintauchen, umso klarer wird: Nichts ist, wie es scheint.

Am Dienstag um 22:25 Uhr siehst du Charlotte Schwab im 3sat-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 22:25 Uhr Brandmal Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

In "Brandmal": Charlotte Schwab wandert zwischen den Welten Man nimmt ihr die entrückte Esoterikerin ab: Mit gesalbten Sätzen wie "Sie sollten wirklich etwas für Ihren Körper-Geist-Flow tun, Herr Fabel" verkörpert Charlotte Schwab ihre Rolle meisterhaft. Und bringt den bodenständigen Ermittler an den Rand der Verzweiflung. Das Gespräch zwischen den beiden hat etwas von einem Theaterstück. Und damit kennt sich die Schweizerin bestens aus. Am 17. Dezember 1952 in Möhlin, 20 Kilometer östlich von Basel, geboren, war Charlotte Schwab schon als Kind begeisterte Theatergängerin. Ihre Mutter arbeitete als Garderobiere und nahm sie regelmäßig mit zu den Vorstellungen. Mit 17 Jahren war für sie klar: Schauspielerin ist ihre Berufung. Dennoch absolvierte sie vor ihrer Ausbildung am Konservatorium für Musik und Schauspiel in Bern eine Lehre als Telefonistin bei der Schweizerischen Post, weil sie zum Unterhalt der Familie beitragen musste. Ab 1974, nach ihrer Schauspielausbildung, stand sie mehr als 20 Jahre auf verschiedenen Bühnen in der Schweiz und in Deutschland. Trier, Darmstadt, Düsseldorf, Zürich und Hamburg waren einige Stationen. Ab 1977 folgten zunächst vereinzelte TV-Rollen, unter anderem in der Serie "Dr. Stefan Frank" und im "Tatort".

Von "Kabale und Liebe" zur TV-Action Für ihre Rolle im Theaterstück "Kabale und Liebe" am Düsseldorfer Schauspielhaus wurde Charlotte Schwab 1977 von der Zeitschrift "Theater heute" zur Schauspielerin des Jahres gekürt. Ein Jahr später folgte der Kulturpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Einem breiten Publikum bekannt wurde die Darstellerin ab 1997. Mehr als 170 Folgen lang spielte sie die Kriminaloberrätin Anna Engelhardt in der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei". "Beruflich habe ich großes Glück gehabt. Nach mehr als 20 Jahren auf der Bühne gelang mir noch mit 46 Jahren der Sprung in das Fernsehgeschäft", sagte sie dazu 2014 in der "Berliner Morgenpost". Über ihre Berufung sagte sie an gleicher Stelle: "Seele, Körper und Geist sind meine Berufsinstrumente." Ihre erste TV-Hauptrolle hatte Charlotte Schwab ebenfalls im Jahr 1997. Im ZDF-Fernsehfilm "Die Konkurrentin" verkörperte sie die Unternehmensberaterin Katharina Nordberg, die sich in ihre junge Konkurrentin (Ann-Kathrin Kramer) verliebt.

Ab 2002 spielte Charlotte Schwab zehn Jahre lang in "Das Duo" Als Kriminalhauptkommissarin Marion Ahrens war Charlotte Schwab 24 Folgen lang in der Krimireihe "Das Duo" zu sehen. Zunächst erneut an der Seite von Ann-Kathrin Kramer, ab 2006 spielte dann Lisa Martinek ihre Co-Ermittlerin. Später hatte sie regelmäßige Auftritte in den Serien "Tonio & Julia" (2018 bis 2020) sowie ab 2023 in "Toni, männlich, Hebamme". Seit 2020 schlüpfte die Schweizerin bisher dreimal in die Rolle der Ex-Kommissarin Elisabeth Haller in der Krimireihe "Die Toten am Meer". Das Format wird in und um Husum produziert. Im "Südkurier" verriet Charlotte Schwab 2024, dass der Norden sie fasziniere. "Ich liebe es da! Ich weiß nicht, ob ich in Husum meine Zelte aufschlagen möchte, oder in Lübeck, wo wir zehn Jahre lang 'Das Duo' gedreht haben. Aber ich fühle mich im Norden irre wohl und weiß nicht warum. Vielleicht ist es die Kargheit der Landschaft? Der Regen? Die knorrigen Leute? Ich habe irgendwie ein Faible dafür." Nach einem längeren Engagement am Residenztheater in München zog es die Schauspielerin vor knapp zwei Jahren auch wieder nach Hamburg, wo sie einst am Thalia-Theater gewirkt hatte.

Charlotte Schwab war zweimal verheiratet Ans Aufhören denkt die 1952 geborene Schauspielerin derweil nicht. "Es macht mir immer noch Freude, Theater zu spielen oder zu drehen, und ich behaupte, das ist das, was ich am besten kann. Deshalb möchte ich meinen Beruf nicht ganz aufgeben. Noch nicht", betonte sie 2024 im "Südkurier". Charlotte Schwab war zweimal verheiratet - mit ihrem Schauspieler-Kollegen Peter Simonischek (der "Toni Erdmann"-Star starb 2023) und dem Regisseur Sven-Eric Bechtolf. Aus diesen Beziehungen hat sie zwei erwachsene Söhne. Max (43), der in die Fußstapfen der Eltern trat und Schauspieler ist, und Hans (36). Seit knapp 15 Jahren ist sie alleinstehend. Und konnte sich 2014 keine dritte Ehe vorstellen. "Aller guten Dinge sind zwei!", sagte sie damals der "Berliner Morgenpost". Noch selektiver ist die Schauspielerin im Sport: Sie ist seit 1995 Fan des Fußballclubs SC Freiburg. Und sagte dazu im selben Interview: "Man kann den Mann wechseln, aber nicht den Fußballclub."