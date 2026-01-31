Nach Ausstieg bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Das macht Mike Süsser heute

Jahrelang war Mike Süsser das Gesicht von "Mein Lokal, Dein Lokal" - scharfzüngig, fair und immer auf den Punkt. Doch plötzlich war er weg vom Vorabend-Bildschirm. So turbulent ging es für den MLDL-Liebling nach dem TV-Abschied weiter.

Mike Süsser war über Jahre hinweg quasi die Galionsfigur von "Mein Lokal, Dein Lokal": mit scharfem Blick, charmanter Kritik und einem feinen Gespür für gutes Essen moderierte er das tägliche Gastro-Wettkampf-Format und begleitete mit seiner Expertise mehr als 1.400 Folgen. Für viele Fans war er das Gesicht der Sendung - bis Ende 2024 nach neun Jahren und einer Menge kulinarischer Abenteuer ganz plötzlich Schluss sein sollte. Sein Abschied markierte einen großen Wechsel in der Vorabend-Küche, denn ab 2025 übernahmen ein Koch-Trio aus Ali Güngörmüş, Robin Pietsch und Christian Henze den Job.

TV-Comeback als "MasterChef Germany"-Juror

Mike Süsser ist nach seinem Aus bei "Mein Lokal, Dein Lokal" längst nicht von der Bildfläche verschwunden. 2025 fungiert er als Teil der Jury der ersten Staffel von "MasterChef Germany", der Neuauflage der bekannten Kochshow auf Sport1 - und bewertet dort zusammen mit Spitzenköchin Felicitas Then und Robin Pietsch ambitionierte Hobbyköche und -köchinnen, die vom großen Durchbruch träumen.

Dabei bringt Süsser genau die Mischung mit, für die ihn viele Fans schätzen: klare Worte, ehrliches Feedback und jede Menge Erfahrung aus der Profi-Gastronomie. Er achtet nicht nur auf Geschmack, sondern auch auf Technik, Kreativität und Umsetzbarkeit - und bleibt dabei stets fair. Anders als im schnellen Vorabend-Format "Mein Lokal, Dein Lokal" hat er hier mehr Zeit, genauer hinzuschauen und tiefer ins Handwerk einzutauchen.

In Interviews betont Mike Süsser immer wieder, wie sehr ihn gerade dieser Aspekt reize: Bei "MasterChef Germany" gehe es nicht um schnelle Urteile, sondern um Entwicklung.

Das neue TV-Format schien quasi als ein logischer Schritt für Süsser - weg vom täglichen Moderations-Marathon, hin zu einer Rolle, in der seine Expertise, Erfahrung und Leidenschaft fürs Kochen noch stärker im Mittelpunkt stehen. Die Sendung lief von Februar bis Mai 2025.