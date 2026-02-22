Besuch aus Cabot Cove Gewagtes Serien-Crossover der 1980er-Jahre: "Magnum" trifft auf "Mord ist ihr Hobby" Aktualisiert: Vor 35 Minuten von saro Tom Selleck und Angela Lansbury haben mit diesem Serien-Crossover TV-Geschichte geschrieben. Bild: IMAGO / mptv / IMAGO / MediaPunch

Er springt aus dem Ferrari, sie zieht sich die Bluse glatt. Unterschiedlicher könnten zwei Krimi-Ikonen kaum sein. Umso gewagter war das Serien-Experiment der 1980er-Jahre, als Thomas Magnum und Jessica Fletcher in einem Fall ermittelten.

Das Lebensgefühl 1980 Im Radio lief ein wilder Mix aus "The Winner takes it all" von Abba und "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang. Man bestellte sich in der italienischen Eisdiele für 30 Pfennig eine Kugel Stracciatella und die beliebteste Fernsehsendung der Deutschen war "Der große Preis" mit Wim Thoelke. 1980 war aber auch das Jahr, in dem in den USA eine geniale Detektiv-Serie erfunden wurde: "Magnum". Tom Selleck spielte in 162 Folgen den Ermittler in Hawaiihemd, Shorts, Schnauzbart und Basecap. Sein Counterpart Higgins war mindestens genauso beliebt: Der britische Verwalter mit Hang zur Disziplin und trockenen Pointen ergänzte Magnum perfekt. 1984 flimmerte eine weitere Krimi-Serie über den Bildschirm, die ebenfalls über Jahre erfolgreich sein würde. Ach was, Jahrzehnte! "Mord ist ihr Hobby" ist so legendär, dass aktuell ein Reboot mit Jamie Lee Curtis geplant wird. Von 1984 bis 1996 löste Schriftstellerin Jessica Fletcher (Angela Lansbury) jeden Fall, der ihr vor die Füße fiel. Im November 1986 war es ein ganz besonderer: "Konkurrenz vom Festland" hieß die "Magnum"-Episode, in der Fletcher und Magnum gemeinsam ermittelten. Ja, richtig gelesen: Die konservativ anmutende Rentnerin wird aufs Anwesen von Robin Masters eingeladen, um einen Fall zu lösen, den man Magnum nicht anvertrauen will.

Hawaii-Action mit Ferrari und Schnauzer vs. Perlenkette und Teekränzchen in Neuengland Auf den ersten Blick könnten die Spürnasen der 1980er-Jahre nicht unterschiedlicher sein. Magnum vertraut auf Charme, Timing und ein bisschen Glück. Jessica Fletcher verlässt sich auf Logik, Erfahrung und die simple Tatsache, dass Menschen sich verraten, wenn man sie reden lässt. Wie kam es zur gemeinsamen Ermittlung? Beide Serien liefen in den USA beim Fernsehsender CBS. Die Gelegenheit also für einen "Audience Flow". Die Zuschauer:innen der einen Serie sollten neugierig auf die andere werden.

Der Fall: "Konkurrenz vom Festland" in "Magnum" Als Higgins Pamela Bates, eine Freundin von Jonathan Masters, und ihre beiden Begleiterinnen Amy und Joan vom Flughafen abholt, wird ihr Wagen auf dem Weg zum Anwesen von der Straße gedrängt. Magnum will ermitteln, doch Pamela besteht darauf, jemanden zur Klärung des Falls einfliegen zu lassen. Prompt präsentiert sie ihre alte Freundin Jessica Fletcher. Dass ausgerechnet eine Krimiautorin seinen Fall übernehmen soll, kratzt an Magnums Ego. Wer zeigt am Ende das bessere Gespür?

Fortsetzung "Morde auf Hawaii" in "Mord ist ihr Hobby" Der Fall ist noch nicht gelöst. Im Gegenteil: Magnum steht unter Mordverdacht. Während er in U-Haft sitzt, beraten sich die beiden durch die Gitterstäbe hindurch über Verdächtige und Motive. Erst als Jessica die Aussagen neu ordnet, erkennt sie, wer von Magnums Verhaftung profitiert. Plötzlich ist klar, dass jemand sehr bewusst falsche Spuren gelegt hat. Fletcher muss den Täter oder die Täterin allein überführen. Doch dann gerät sie selbst in Gefahr.

