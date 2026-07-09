Dream-Team
Kabel Eins und Michael Manousakis setzen gemeinsames Hit-Format "Morlock Motors" fort
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Big Deal. Kabel Eins und Michael Manousakis führen ihre erfolgreiche Partnerschaft weiter. "Morlock Motors" und das "geordnete" Chaos im Westerwald sind damit in neuen Staffeln weitere Jahre exklusiv bei Kabel Eins und auf Joyn zu sehen.
"Katastrophe! Jetzt rennen mir diese Typen mit Kamera und Mikro noch länger hinterher", kommentiert Morlock-Chef Michael Manousakis grinsend die Vertragsverlängerung. "Im Ernst: Ein Top-Deal. Die Zusammenarbeit läuft. Und wir haben noch viel vor - im Westerwald und auf der ganzen Welt."
Felix von Mengden, SVP Kabel Eins: "Ich freue mich sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit über mehrere Jahre verlängern konnten. Michael Manousakis und seine Morlocks haben sich in kürzester Zeit zu einem absoluten Zuschauermagneten entwickelt - bei Kabel Eins und auf Joyn. 'Morlock Motors' und Kabel Eins passen einfach perfekt zusammen. Die Zuschauer können sich auf weitere verrückte Geschäfte, spektakuläre Missionen und beste Unterhaltung freuen."
"Morlock Motors" hat sich seit dem Start 2024 zu einer der stärksten Marken im Programm von Kabel Eins entwickelt. Das Format übertrifft mit jeder Staffel den durchschnittlichen Marktanteil des Senders in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen deutlich. Jede Folge begeistert über zwei Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren).
Die neue Staffel "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" kommt im Herbst wieder donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.
Schau dir alle Folgen der 4 Staffeln von "Morlock Motors" an
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