Private Einblicke Casanova im Reality-TV und nun auf der Flucht: Der Aufstieg von Calvin Kleinen Veröffentlicht: 09:30 Uhr von C3 Calvin Kleinen ist aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Bild: Gartner

Mit Flirts, Drama und Partylaune wurde Calvin Kleinen zum Reality-TV-Star. Heute ist er in zahlreichen Formaten zu sehen – und auch als Musiker aktiv. Nun lässt er sich durch Deutschland jagen - bei "Most Wanted".

Calvin Kleinen: Reality-Casanova mit TV-Karriere Calvin Kleinen gehört mittlerweile zu den bekannten Gesichtern der deutschen Reality-TV-Szene. Mit seinem extrovertierten Auftreten, vielen Flirts und jeder Menge Partylaune hat sich der gebürtige Nordrhein-Westfale einen festen Platz im Trash-TV erarbeitet. Geboren wurde Kleinen am 4. März 1992 in Übach-Palenberg, nähe Aachen. Erste Entertainment-Erfahrungen sammelte er bereits früh: Während seiner Ausbildung arbeitete er als Party-Promoter am bulgarischen Sonnenstrand und stand regelmäßig im Mittelpunkt der Partyszene.

Durchbruch im Reality-TV Sein Fernsehdebüt feierte Calvin Kleinen 2019 in der Dating-Show "Temptation Island". Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Pia stellte er dort seine Beziehung auf die Probe. In der Sendung lebten die Paare getrennt voneinander in Villen, während Singles versuchten, sie zu verführen. Kleinen sorgte mit seinem flirtfreudigen Verhalten schnell für Gesprächsstoff. Besonders eine der Verführerinnen, Roxy, hatte es ihm angetan. Als seine damalige Freundin davon erfuhr, ließ auch sie sich auf einen anderen Kandidaten ein – die Beziehung zerbrach anschließend. Kurze Zeit später wurde aus Kleinen und Roxy selbst ein Paar. Gemeinsam traten sie ein Jahr später bei "Temptation Island V.I.P." an. Doch auch diese Beziehung hielt dem Treuetest nicht stand.

Stammgast im Trash-TV Trotz – oder vielleicht gerade wegen – seiner turbulenten Liebesgeschichten blieb Calvin Kleinen ein gefragter Reality-TV-Kandidat. In den folgenden Jahren war er in zahlreichen Formaten zu sehen, darunter "Promis unter Palmen", "Couple Challenge", "Are You The One – Reality Stars in Love" oder das "Ninja Warrior Promi-Special". Immer wieder stellt er sich neuen Herausforderungen vor der Kamera. 2024 nahm er unter anderem an "Schlag den Besten" teil und trat beim "BILD Brauhaus Battle" an. Einen großen Erfolg feierte er jedoch mit dem Sieg in der fünften Staffel von "Kampf der Realitystars". Auch 2025 blieb er der Reality-Welt treu: In der sechsten Staffel von "Ex on the Beach" zog er gemeinsam mit seinem Bruder Marvin in die Villa – dort trafen die beiden auf mehrere gemeinsame Ex-Freundinnen. Sein jüngerer Bruder trat damit ebenfalls ins Reality-TV-Rampenlicht und war anschließend in weiteren Formaten zu sehen, unter anderem mit seiner aktuellen Freundin Jennifer Degenhart im "Sommerhaus der Stars".

Musik als zweite Leidenschaft Neben dem Fernsehen verfolgt Kleinen auch eine musikalische Karriere. Unter anderem veröffentlichte er Songs wie "ICH WILL RAUS", "Temptation Song Versuchung" oder "Eine neue Ex", die teilweise von seinen Reality-TV-Erfahrungen inspiriert sind. Musik begleitet ihn schon seit vielen Jahren. Zwischenzeitlich nahm er sogar mehrere Alben auf, orientiert an seinem großen Vorbild, Rapper Eminem. Später distanzierte er sich allerdings teilweise von einigen früheren Texten.

