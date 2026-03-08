Private Einblicke
Casanova im Reality-TV und nun auf der Flucht: Der Aufstieg von Calvin Kleinen
Veröffentlicht:von C3
Mit Flirts, Drama und Partylaune wurde Calvin Kleinen zum Reality-TV-Star. Heute ist er in zahlreichen Formaten zu sehen – und auch als Musiker aktiv. Nun lässt er sich durch Deutschland jagen - bei "Most Wanted".
Calvin Kleinen: Reality-Casanova mit TV-Karriere
Calvin Kleinen gehört mittlerweile zu den bekannten Gesichtern der deutschen Reality-TV-Szene. Mit seinem extrovertierten Auftreten, vielen Flirts und jeder Menge Partylaune hat sich der gebürtige Nordrhein-Westfale einen festen Platz im Trash-TV erarbeitet.
Geboren wurde Kleinen am 4. März 1992 in Übach-Palenberg, nähe Aachen. Erste Entertainment-Erfahrungen sammelte er bereits früh: Während seiner Ausbildung arbeitete er als Party-Promoter am bulgarischen Sonnenstrand und stand regelmäßig im Mittelpunkt der Partyszene.
"Most Wanted" 2026 ab 31. März mit zwölf Folgen immer dienstags
Durchbruch im Reality-TV
Sein Fernsehdebüt feierte Calvin Kleinen 2019 in der Dating-Show "Temptation Island". Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Pia stellte er dort seine Beziehung auf die Probe. In der Sendung lebten die Paare getrennt voneinander in Villen, während Singles versuchten, sie zu verführen.
Kleinen sorgte mit seinem flirtfreudigen Verhalten schnell für Gesprächsstoff. Besonders eine der Verführerinnen, Roxy, hatte es ihm angetan. Als seine damalige Freundin davon erfuhr, ließ auch sie sich auf einen anderen Kandidaten ein – die Beziehung zerbrach anschließend.
Kurze Zeit später wurde aus Kleinen und Roxy selbst ein Paar. Gemeinsam traten sie ein Jahr später bei "Temptation Island V.I.P." an. Doch auch diese Beziehung hielt dem Treuetest nicht stand.
Stammgast im Trash-TV
Trotz – oder vielleicht gerade wegen – seiner turbulenten Liebesgeschichten blieb Calvin Kleinen ein gefragter Reality-TV-Kandidat. In den folgenden Jahren war er in zahlreichen Formaten zu sehen, darunter "Promis unter Palmen", "Couple Challenge", "Are You The One – Reality Stars in Love" oder das "Ninja Warrior Promi-Special".
Immer wieder stellt er sich neuen Herausforderungen vor der Kamera. 2024 nahm er unter anderem an "Schlag den Besten" teil und trat beim "BILD Brauhaus Battle" an. Einen großen Erfolg feierte er jedoch mit dem Sieg in der fünften Staffel von "Kampf der Realitystars".
Auch 2025 blieb er der Reality-Welt treu: In der sechsten Staffel von "Ex on the Beach" zog er gemeinsam mit seinem Bruder Marvin in die Villa – dort trafen die beiden auf mehrere gemeinsame Ex-Freundinnen. Sein jüngerer Bruder trat damit ebenfalls ins Reality-TV-Rampenlicht und war anschließend in weiteren Formaten zu sehen, unter anderem mit seiner aktuellen Freundin Jennifer Degenhart im "Sommerhaus der Stars".
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Musik als zweite Leidenschaft
Neben dem Fernsehen verfolgt Kleinen auch eine musikalische Karriere. Unter anderem veröffentlichte er Songs wie "ICH WILL RAUS", "Temptation Song Versuchung" oder "Eine neue Ex", die teilweise von seinen Reality-TV-Erfahrungen inspiriert sind.
Musik begleitet ihn schon seit vielen Jahren. Zwischenzeitlich nahm er sogar mehrere Alben auf, orientiert an seinem großen Vorbild, Rapper Eminem. Später distanzierte er sich allerdings teilweise von einigen früheren Texten.
Du willst mehr von Calvin Kleinen und seiner Musik erfahren?
Privatleben und neue Liebe
Auch abseits der Kameras sorgt der 34-jährige regelmäßig für Schlagzeilen. Bekannt ist unter anderem, dass er noch immer bei seiner Mutter lebt. In einem Interview mit der "Bild" erklärte er dazu: "Ich bin so viel unterwegs, da hätte es sich einfach in den letzten Jahren nicht gelohnt, auszuziehen."
In Sachen Liebe scheint der Reality-Star inzwischen glücklicher zu sein. Im Mai 2025 machte er seine Beziehung mit Reality-TV-Kollegin Sandra Sicora öffentlich. Die beiden kennen sich schon länger aus der Branche, doch erst bei einem Videodreh zu seinem Song "Ex On The Beach" funkte es zwischen ihnen.
Über seine Partnerin spricht Kleinen besonders begeistert: "Sie unterstützt mich, stärkt mir den Rücken. Sie ist der Wahnsinn."
Mit Reality-Shows, Musikprojekten und immer neuen TV-Auftritten bleibt Calvin Kleinen weiterhin ein fester Bestandteil der deutschen Trash-TV-Landschaft.
Mehr entdecken
"Das große Promi-Büßen"-Star
"Signal meines Körpers": Das ist der Grund für Emma Fernlunds raue Stimme
"Hoffe, dass alles gut ist"
Leyla Heiter: Nach Operation herrscht Klarheit über ihre Gesundheit
Es fließen sogar Tränen
Valentinstag 2026: Das sind die 5 romantischsten Reality-Momente auf Joyn
Herzklopfen vorprogrammiert
Du bist Single? Diese 7 Dating-Shows bereiten dir Kribbeln im Bauch
Verlieben mal anders
Wahnsinn oder wahre Liebe? Diese skurrilen Dating-Formate auf Joyn musst du sehen
Gesundheits-Update
Krebsverdacht bei Reality-Star Evelyn Burdecki: Ärztin handelte sofort
Machtspiele und Survival-Abenteuer
Reality-Shows in 2026: Diese Highlights erwarten dich auf Joyn
Rückblick
Joyn: Diese Reality-Momente aus 2025 haben die Zuschauer schockiert
Rückblick
Drama: Die größten Joyn-Reality-Momente aus 2025