Kurz vor dem Ende "Most Wanted": Diese Stars sind die Favoriten der Fans fürs Finale! Veröffentlicht: Vor 52 Minuten von Maximilian Kayser Ganze Folge MOST WANTED Jagd in Köln Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.04.2026 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nur noch ein Tag trennt die verbliebenen "Most Wanted"-Targets vom Sieg über die Hunter. In der Joyn App haben nun die Zuschauer:innen darüber abgestimmt, wer ihrer Meinung nach ins Finale kommen wird.

Spoiler-Warnung! Im Folgenden erfährst du, wer in der zweiten Staffel "Most Wanted" bis Folge 8 bereits gefangen wurde. Wenn du dir die Spannung bewahren willst, schau dir lieber zuerst die neuen Ausgaben an.

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Zwei neue Episoden laufen jeden Dienstag um 22:35 Uhr auf ProSieben sowie jederzeit kostenlos im Stream auf Joyn.

Fan-Voting in der Joyn App: Wer kommt ins "Most Wanted"-Finale? Nur noch wenige Stunden trennen die verbleibenden "Most Wanted"-Targets nach Folge 8 vom letzten Tag des Hunts. Nur noch zwei Teams und zwei Einzelkämpferinnen sind dabei: Janine Kunze und Mirja Du Mont konnten die Hunter mit einer Komplizin im orangenen Overall entscheidend verwirren. Jeannie Wagner, Julia Römmelt sowie das Team aus Jerry Vsan und Laurenz Pesch scheinen vorerst sicher zu sein. Doch wer von ihnen kann es in das große Finale schaffen? Dort müssen die Targets unter verschärften Regeln zusammen flüchten. In der Joyn App konnten Fans von "Most Wanted" über ihre aktuellen Favorit:innen abstimmen - und kamen zu einem eindeutigen Ergebnis: 43,8 Prozent der User:innen sehen Julia Römmelt im Finale - nach ihrer bisherigen Leistung ist das absolut verdient. Bereits am ersten Tag entkam sie dank ihrer ausgereiften Taktik mehrfach knapp: Mit eigenem "Most Wanted"-Instagram-Account erhielt sie von ihrer großen Fanbase konstant Hinweise auf den Aufenthaltsort der Hunter sowie Angebote für Mitfahrgelegenheiten. Sogar ein Flugzeug konnte sie sich organisieren.

Du willst selbst über "Most Wanted" abstimmen? Hier geht's zur Joyn-App! Alle Votings zu "Most Wanted" (nur über das Smartphone möglich)

"Most Wanted": Fans sehen Jerry Vsan und Laurenz Pesch im Finale Auf Platz zwei liegen Jerry und Laurenz mit 29,3 Prozent der Stimmen. Dabei hatten die beiden "Cowboys" noch kaum Probleme - sie waren noch nicht einmal das meistgesuchte Target. Glück oder Cleverness? Das wird sich im Finale zeigen. Bisher agierten sie sehr sozial: Statt den gewonnenen Joker für sich selbst zu nutzen, holten sie Calvin und Marvin Kleinen zurück ins Spiel. Da die Hunter direkt wieder das Brüderpaar jagten, entpuppte sich der Joker als geniale Ablenkung, wenn auch ungewollt. Auch Jeannie Wagner hatte bisher kaum Probleme - statt mit furchterfüllter Flucht vertrieb sie sich die Zeit auf einen Reiterhof, ging zum Piercingstechen sowie zum Schlittschuhlaufen. Aber: An Tag eins war sie die schnellste am Flugplatz, an dem für die Targets ein Flugzeug sowie Sicherheit für den Rest des Tages wartete. 18 Prozent der Joyn-User:innen sehen sie im Finale. Janine und Mirja agierten in Folge 8 schlau und konnten die Hunter bisher in Schach halten - dennoch sind sie weiterhin "Most Wanted". Daher erhielten sie nur rund 9 Prozent der Stimmen. In der Vorschau auf die nächsten Episoden scheinen sie in den Hunter-Van einzubrechen. Ist das zu riskant fürs Finale?