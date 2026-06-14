Überblick Vom "Alten" bis "Wilsberg": Das sind die langlebigsten Krimireihen im ZDF Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Claudia Frickel Diese ZDF-Serien gibt es schon richtig lange! Bild: ZDF/Erika Hauri, ZDF/Uwe Frauendorf, ZDF und Christian A. Rieger

Kaum ein Sender setzt so konsequent auf Krimi‑Tradition wie das ZDF. Viele Reihen laufen seit Jahrzehnten und erfinden sich immer wieder neu - mit wechselnden Ermittlerteams, neuen Erzählweisen und erstaunlicher Ausdauer. Diese Serien haben am längsten durchgehalten.

Platz 6: "Die Rosenheim-Cops" (seit 2002) Zwischen Alpenblick, Dorfplatz und Präsidium hat sich über die Jahre ein eigener Mikrokosmos entwickelt: Die "Rosenheim‑Cops" erzählen seit fast 25 Jahren klassische Kriminalfälle mit humorvoll-ironischem Unterton. Inzwischen gibt es über 600 Folgen in 25 Staffeln, dazu kommen sieben Specials. Die Serie gehört seit 2002 zu den erfolgreichsten Vorabend‑Krimiserien des ZDF. Typisch für die Serie ist der regelmäßige Wechsel im Ermittlerteam: Immer wieder stoßen neue Kommissar:innen dazu, während andere Figuren das Präsidium verlassen - oft zum Leidwesen der Fans. Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) etwa tauchte schon in den ersten Episoden der Serie auf, verabschiedete sich aber in Staffel 25. Sie war bekannt für ihren kultigen Satz: "Es gabat a Leich". Eine der prägendsten Figuren der "Rosenheim-Cops" war Kommissar Korbinian Hofer. Bis zum Tod des Darstellers Joseph Hannesschläger 2020 war er für viele Zuschauer das Herz der Serie. Von Anfang an dabei sind Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda) und der tollpatschige Polizeihauptmeister Michael Mohr (Max Müller).

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

Auch Sven Hansen (Igor Jeftić) und Anton Stadler (Dieter Fischer) ermitteln schon lange - seit 2009 bzw. 2011. Frischen Wind ins Team gebracht haben 2021 Kilian Kaya (Baran Hêvî) und 2023 Julia Beck (Michaela Weingartner). Durch die häufigen Wechsel bleibt die Serie interessant, gleichzeitig sorgen wiederkehrende Charaktere für Kontinuität. Diese Mischung aus Stabilität und Neuerung dürfte einer der Hauptgründe für die lange Laufzeit der Serie sein.

Schauspieler Max Müller in seiner Rolle als Polizist Michi Mohr bei Dreharbeiten zu den "Rosenheim Cops". Bild: picture alliance/dpa

Platz 5: "SOKO Leipzig" (seit 2001) Die ZDF-Reihe "SOKO Leipzig" gehört seit 2001 zu den etabliertesten Ablegern der "SOKO"-Krimifamilie. Sie ist die einzige Reihe, die den Sprung in die Primetime geschafft hat. Die über 520 Folgen zeichnen sich durch eine Mischung aus klassischer Ermittlungsarbeit und starkem Leipzig‑Bezug aus. Die Stadt ist mehr als Kulisse - viele Fälle greifen lokale Milieus und gesellschaftliche Konflikte auf. Der Ton ist häufig nüchterner und stärker an den realen Polizeialltag angelehnt. Viele Episoden behandeln auch persönliche Geschichten der Ermittler:innen. Im Mittelpunkt steht das Team um Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke), die von Anfang an die Konstante der Serie ist. Ab Folge 1 war auch ihr Kollege Jan Maybach (Marco Girnth) mit dabei - bis der Schauspieler in Staffel 25 ausstieg. Weitere feste Figuren wie Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer) und Kim Nowak (Amy Mußul) ergänzen das Team - und bringen jeweils unterschiedliche Ermittlungsansätze mit.

"SOKO Leipzig" läuft am 19. Juni um 21:15 Uhr in einer Doppelfolge im ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Freitag, 19.06. 21:15 Uhr • SOKO Leipzig Mutprobe (1) Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

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Platz 4: "Wilsberg" (seit 1995) "Wilsberg" gehört seit 1995 zu den festen Größen im ZDF‑Krimiprogramm am Samstagabend. Mehr als 90 Filme sind bereits gelaufen, ein Ende ist nicht in Sicht. Die Geschichten spielen in Münster und leben weniger von spektakulären Kriminalfällen als vom Zusammenspiel ihrer Figuren. Im Mittelpunkt steht der kauzige Antiquar und Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink), der mit trockenem Humor und hartnäckiger Neugier ermittelt. Über die Jahre hat sich um ihn herum ein kleines Team gebildet. Dazu gehört Wilsbergs bester Freund, der penible Steuerprüfer Ekki Talkötter (Oliver Korittke). Hauptkommissarin Anna Springer (Rita Russek) kennt den Privatermittler schon lange, trotzdem geraten die beiden wegen ihrer unterschiedlichen Herangehensweisen an Ermittlungen immer wieder aneinander. Der tollpatschige Kriminalhauptkommissar Overbeck (Roland Jankowsky) fällt durch seine übereifrige Art auf. Juristin Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) gibt kluge Ratschläge. In jeder Folge gibt es Running Gags - zum Beispiel taucht fast immer irgendwo der Name Bielefeld auf. Außerdem leiht sich Wilsberg ständig Autos und Handys aus, weil er beides nicht besitzt. Die Mischung aus einem eigenwilligen Ermittler, vertrauten Nebenfiguren und leiser Ironie macht die Reihe seit Jahrzehnten erfolgreich - und hält sie bis heute frisch.

"Wilsberg" läuft am 27. Juni um 20:15 Uhr Die Krimi-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

Platz 3: "Ein starkes Team" (seit 1994) Seit 1994 gehört "Ein starkes Team" zu den festen Krimimarken des ZDF und zeigt Berlin aus der Perspektive einer Mordkommission, die sich durch sehr unterschiedliche Milieus bewegt. Über 100 Fälle hat das Team samstagsabends schon gelöst. Die SOKO beschäftigt sich mit Mordfällen in der Hauptstadt - zwischen Großstadtalltag, Politik und organisiertem Verbrechen. Der Stil bleibt bewusst zurückhaltend und orientiert sich an der täglichen Arbeit der Ermittler:innen. Von Anfang an im Zentrum ist Hauptkommissar Otto Garber (Florian Martens). Lange Zeit arbeitete er mit Kollegin Verena Berthold, doch Schauspielerin Maja Maranow verstarb Anfang 2016. Seitdem ist Kriminalhauptkommissarin Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) Garbers feste Partnerin. Seit 2025 ergänzt Kommissar und IT-Spezialist Nils Makowski (Lucas Reiber) das Duo und macht es zum Trio. Zu den wiederkehrenden Figuren gehört auch Polizeichef Reddemann (Arnfried Lerche). Das Markenzeichen der Krimireihe ist die erfolgreiche Zusammenarbeit von sehr unterschiedlichen Charakteren. Sie ergänzen sich, weil sie jeweils anders an Fälle herangehen. Und wenn es hart auf hart kommt, halten sie zusammen wie Pech und Schwefel.

"Ein starkes Team" läuft am 26. Juni um 22:00 Uhr in einer Doppelfolge Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

Platz 2: "Ein Fall für zwei" (seit 1981) Ein Anwalt und ein Privatdetektiv tun sich zusammen, um Fälle in Frankfurt am Main zu lösen: Das ist die Ausgangslage in "Ein Fall für Zwei". Die Krimireihe am Freitagabend strahlt das ZDF schon seit 1981 aus - also seit 45 Jahren. Es gibt knapp 350 Folgen in über 40 Staffeln. Eine Besonderheit der Reihe: Nach der Einstellung 2013 kehrte sie 2014 in neuer Form zurück. In den ersten 300 Folgen standen Privatdetektiv Josef Matula und jeweils ein Anwalt im Mittelpunkt. Während der Ermittler raubeinig war und unkonventionelle Methoden nutzte, handelte es sich bei seinem Partner um einen gesetzestreuen Juristen. Matula wurde durchgehend von Claus-Theo Gärtner gespielt, die Figur entwickelte sich zum Kult. Die Anwälte mimten nacheinander Günther Strack, Rainer Hunold, Mathias Herrmann und Paul Frielinghaus. Seit 2014 wird "Ein Fall für zwei" mit einem neuen Duo fortgeführt. Seitdem ermitteln Privatdetektiv Leo Oswald (Wanja Mues) und Benjamin "Benni" Hornberg (Antoine Monot jr.) als Strafverteidiger. Damit bleibt das Grundprinzip der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Ermittler erhalten, aber mit frischen Charakteren, die andere Eigenheiten mitbringen.

Das Team von "Ein Fall für zwei": Anwalt Benni Hornberg (Antoine Monot jr.) und Privatdetektiv Leo Oswald (Wanja Mues) Bild: Pacific Press Agency

Platz 1: "Der Alte" (seit 1977) Es gibt einen unangefochtenen Spitzenreiter unter den langlebigsten ZDF-Krimiserien: "Der Alte". Seit beinahe 50 Jahren hat die Reihe einen Stammplatz im Programm am Freitagabend. Die fast 500 Episoden spielen in München und folgen einer Mordkommission, die Tötungsdelikte in ruhigem Stil aufklärt. Spektakuläre Action gibt es hier nicht, dafür aber Dialoge, Befragungen, Beobachtungen und geduldige Ermittlungen. "Der Alte" setzt seit jeher auf diese klassische Polizeiarbeit – das ist ihr Markenzeichen. "Der Alte" ist jeweils der Hauptkommissar. Davon hatte die Serie im Lauf der Zeit mehrere: Den Anfang machte Erwin Köster (Siegfried Lowitz), der in den ersten 100 Folgen die Mordkommission leitete. Danach folgte Leo Kress (Rolf Schimpf), der mit 222 Episoden die bislang längste Amtszeit hatte und die Serie über zwei Jahrzehnte trug. Anschließend waren die Ermittler Rolf Herzog (Walter Kreye) und Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) nacheinander der "Alte". Seit 2023 ist Caspar Bergmann (Thomas Heinze) der Leiter der Mordkommission. Er steht für eine modernere, analytischere Interpretation des "Alten". Bergmann arbeitet mit einem Team: Dazu gehören die scharfsinnige Kommissarin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph), die IT-Spezialistin Julia Lulu Zhao (Yun Huang), Gerichtsmedizinerin Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk) und Richterin Eva Reinhardt (Annika Blendl). Diese Mischung aus traditionsreichem Erzählstil und wechselnden Ermittler:innen hält "Der Alte" seit Jahrzehnten lebendig - und sorgt dafür, dass die Serie ihrem Kern treu bleibt, ohne stehenzubleiben.

"Der Alte" läuft am 14. Juni um 18 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Der Alte Ein Tag im Leben Verfügbar auf Joyn 55 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Die langlebigen ZDF-Krimireihen laufen immer noch "Der Alte": seit 1977, fast 500 Folgen

"Ein Fall für zwei": seit 1981, 350 Folgen (Unterbrechung zwischen 2013 und 2014)

"Ein starkes Team": seit 1994, mehr als 100 Filme

"Wilsberg": seit 1995, mehr als 90 Filme

"SOKO Leipzig": seit 2001, mehr als 530 Folgen

"Die Rosenheim-Cops": seit 2002, mehr als 600 Folgen

"SOKO Köln": seit 2003, mehr als 480 Folgen

"SOKO Wismar": seit 2004, mehr als 510 Folgen

"Notruf Hafenkante": seit 2007, mehr als 500 Folgen

"SOKO Stuttgart": seit 2009, mehr als 400 Folgen

"Die Chefin": seit 2012, mehr als 100 Folgen

Diese Krimireihen im ZDF liefen lang, sind aber vorbei "Der Kommissar": 1969 bis 1976, 97 Folgen

"Derrick": 1974 bis 1998, 281 Folgen

"SOKO München" (bis 2000 "SOKO 5113“): 1978 bis 2020, 675 Folgen

„Bella Block": 1994 bis 2018, 38 Filme

"Stubbe – Von Fall zu Fall": 1995 bis 2014, 50 Filme; danach liefen bis 2025 noch vier einzelne "Stubbe"-Filme

"Siska": 1998 bis 2008, 91 Folgen

"Küstenwache": 1997 bis 2016, 300 Folgen

"Kommissarin Lucas": 2003 bis 2023, 35 Filme

"Der Staatsanwalt": 2005 bis 2025, 135 Folgen

"Der Kriminalist": 2006 bis 2020, 109 Folgen

"Letzte Spur Berlin": 2012 bis 2024, 150 Folgen

"SOKO Hamburg": 2018 bis 2024, 67 Folgen