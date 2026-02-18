Was verdient man als erfolgreicher Twitch-Streamer in Deutschland wirklich? Max Schradin hat in einem Livestream ungewöhnlich offene Einblicke in seine Finanzen gegeben - und dabei auch über Zeiten gesprochen, in denen sein Konto leer war.

Vom TV-Aus zum Twitch-Erfolg: Diese Summen verdient Max Schradin

Comeback-Geschichten gibt es viele, doch die von Max Schradin hat eine besondere Wendung. Der 47-Jährige, einst Gesicht des Call-in-Fernsehens, tauchte nach seinem TV-Aus fast vollständig ab. Heute ist er auf der Streaming-Plattform Twitch zu Hause, hat sich dort eine treue Community aufgebaut und spricht so offen über seine Finanzen, wie man es selten in der Öffentlichkeit erlebt.

In guten Monaten habe er Einnahmen von bis zu 60.000 Euro, wie der Influencer kürzlich in einem Livestream verrät - wobei er selbst betont, dass solche Ausreißer nach oben eher die Ausnahme seien. Realistischer sei ein etwas geringeres monatliches Einkommen. "Das Durchschnittsding, glaube ich, so pro Monat bei Twitch ist so 25.000 bis 45.000, würde ich sagen", erklärt Schradin. Damit bewegt er sich klar im oberen Segment der deutschen Streaming-Landschaft - und liegt um ein Vielfaches über dem, was die meisten Menschen in Deutschland im Monat verdienen. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Bruttomonatsgehalt von Vollzeitbeschäftigten lag laut Statistischem Bundesamt im April 2025 bei etwa 4.784 Euro.

Seinen höchsten Kontostand nennt er ebenso unverblümt: "Ich glaube, 450.000 war insgesamt mal das allerhöchste, was ich als Zahl auf dem Konto hatte." Gehalten habe sich die Summe nicht. Die Hälfte sei direkt ans Finanzamt geflossen, Steuernachzahlungen und Vorauszahlungen hätten den Rest schnell dezimiert.