Jürgen Milski sorgt mit einem 25 Jahre alten Foto für Begeisterung. Auf Instagram präsentiert der "Most Wanted"-Star eine Aufnahme, die ihn zu Beginn seiner Karriere als Realitystar zeigt - mit welligen Haaren und Mittelscheitel.

Jürgen Milski verblüfft mit 25 Jahre altem Foto

Es ist eine kleine Zeitreise, 25 Jahre zurück: Jürgen Milski hat ein Foto veröffentlicht aus der Zeit, als er mit "Big Brother" zum Kult-Realitystar wurde. Der heute 62-Jährige ist darauf zu sehen mit blonden welligen Haaren, Mittelscheitel, weißem Hemd, Armbändern, einer Kette - und auch ein Ring ziert seinen kleinen Finger.

Lässig lächelt er in die Kamera. "Ist mir gerade in die Hände gefallen - wir schreiben das Jahr 2001", textet er dazu mit einem lachenden Smiley.

Fans reagieren begeistert auf dieses Erinnernungsbild: "Wie geil. Schon damals total hübsch", schreibt eine Userin. "Donnerwetter" und: "Das waren noch Zeiten, stand dir so gut, die Haare so", meinen andere.