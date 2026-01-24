Das sagt der Serienschöpfer "Navy CIS" Staffel 23: Liebes-Comeback zwischen Jimmy Palmer und Jessica Knight? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz "Navy CIS": Ist Jimmy Palmer (Brian Dietzen, l.) noch nicht über Jessica Knight (Katrina Law) hinweg? Bild: Adobe Stock / GStudio / NikahGeh / 2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Natürlich schauen wir "Navy CIS" wegen der packenden Fälle. Aber wenn wir ehrlich sind, nehmen uns die Beziehungen der Protagonist:innen mindestens genau so mit. Seit der Trennung von Jessica Knight und Jimmy Palmer verfolgen Fans die Chemie des Ex-Paares genau. Bahnt sich in Staffel 23 ein Comeback an?

Sie galten seit Staffel 18 als absolutes Traumpaar: Gerichtsmediziner Jimmy Palmer (Brian Dietzen) und Spezial-Agentin Jessica Knight (Katrina Law) kamen sich nach dem Tod von Palmers Frau Breena langsam näher. Aus Freundschaft wurde Liebe. Doch nach nur wenigen Monaten als Traumpaar entschieden sich die beiden dazu, getrennte Wege zu gehen.

Ein Abschied auf Zeit Nicht ganz freiwillig. Jimmy und Jessica sind glücklich, doch die Agentin bekommt ein Karriereangebot an der Westküste und verlässt Washington. Das Paar trennt sich. Während Jessica ihren neuen Job antritt, kümmert sich Jimmy um seine Tochter Victoria. Die Neu-Singles beginnen sogar wieder zu daten. Doch Jessica kehrt zu Beginn der 22. Staffel zurück und somit läuft sich das einstige Paar wieder regelmäßig über den Weg. Schnell wird dem TV-Publikum klar: Ganz verschwunden sind die Gefühle nicht. Immer wieder erahnt man einen Rest von Nähe und Zuneigung. "Es gibt definitiv immer noch Chemie und Liebe zwischen den beiden, und ich glaube, dass sie insgeheim den Wunsch haben, wieder zusammenzukommen. Ich denke also, dass Sie das sehen werden, egal wie sich die Zukunft unserer Charaktere entwickelt", sagt Knight-Darstellerin Katrina Law in einem Interview mit dem News-Portal "TV Insider". Über ein mögliches Liebes-Comeback wird also schon länger spekuliert - innerhalb des Casts und unter den Fans. Und nun heizt auch Serienmacher Steven D. Binder die Gerüchte ordentlich an. Erst kürzlich sagte er in einem Interview mit "TV Insider", dass die Story zwischen Palmer und Knight "kompliziert" sei - und "noch komplizierter" werde.

Neue Teams, alte Gefühle Jessica ist also zurück in Washington und mit ihr die Möglichkeit für das Auflodern alter Gefühle. Doch ganz so einfach will Binder es den beiden Charakteren nicht machen. Ein simples und schnelles Happy-End ist ihm zu langweilig. "Könnten sie wieder zusammenkommen? Auf jeden Fall. Aber vorerst haben wir sie getrennt, um sie an einen neuen Ort zu bringen. Und wir sind immer noch dabei, zuerst zu dieser entscheidenden Stelle zu gelangen, bevor wir herausfinden, wohin wir uns bewegen werden. Wir haben noch ein wenig Arbeit vor uns", so Steven D. Binder. Das klingt weniger nach "The End" als nach "to be continued". Es ist auf jeden Fall spannend, wie offen die Serienschöpfer und Darsteller:innen das mögliche Liebes-Comeback kommentieren. Binder macht klar, dass man keine simple Wiederholung der Dating-Phase plane. Stattdessen wolle man den "interessanten" Zwischenraum ausloten: Wie arbeitet man mit jemandem zusammen, den man liebt? Wo können Reibung, Eifersucht und vielleicht sogar Wachstum entstehen?