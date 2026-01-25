NCIS-Star im Porträt "Navy CIS"-Star früher: So sah Gary Cole vor rund 42 Jahren aus Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Christian Vock Wie sah Gary Cole in seinen jungen Jahren aus? Bild: IMAGO / Everett Collection / 2025 Getty Images / Maya Dehlin Spach

Gary Cole? Für viele ganz klar: Alden Parker aus "Navy CIS". Doch der Schauspieler kann weit mehr als nur Krimi. Mit über 200 Rollen gehört er zu den bekanntesten Gesichtern der TV-Branche - auch wenn er nicht immer sofort zu erkennen ist. Wo du ihn schon gesehen hast und wie er damals aussah.

Als Mark Harmon 2021 seinen Hut als NCIS-Chefermittler Leroy Gibbs an den Nagel hängte, war das Entsetzen bei den Fans riesig. Zu groß schienen die Fußstapfen, die Harmon nach 19 Jahren hinterlassen hatte. Wie also könnte man diese NCIS-Legende nur ersetzen und vor allem durch wen? Die zweite Frage war schnell geklärt, Gary Cole übernahm den Posten und inzwischen, nach bereits über 80 Folgen, hat Cole auch die Antwort auf Frage Nummer eins gegeben: ziemlich gut. Als neuer Special Agent in Washington, Alden Parker, ist Gary Cole längst etabliert, als Schauspieler ist ihm das in Hollywood schon lange zuvor gelungen. In über 130 Film- und Fernsehproduktionen hat Cole bereits mitgewirkt und das, obwohl er sein Filmdebüt vergleichsweise spät, nämlich erst mit 27 Jahren feierte. Ein Leinwand-Star ist Cole danach allerdings nicht geworden, er hat seine Erfüllung vor allem in TV-Produktionen gefunden und seit den 2000ern auch im Synchronisieren.

So fing Gary Coles Karriere an Seine ersten Schritte als Schauspieler ging Cole ganz klassisch: an der Highschool. Seine erste Rolle soll er dort im Musical "You're a Good Man, Charlie Brown" gehabt haben, in dem er den Snoopy spielte. Seine erste TV-Rolle hatte Cole dann 1983 in der Serie "Liebe, Lüge, Leidenschaft", in der er eine Folge lang mitspielte. Im selben Jahr debütierte er im TV-Film "Die letzte Schicht". In den folgenden Jahren hatte Cole immer wieder kleine Engagements in verschiedenen TV-Filmen und -Serien - unter anderem in dem Zweiteiler "Ich bin kein Mörder" (1984).

In der Rolle des Capt. Jeffrey MacDonald, MD spielte Gary Cole in der TV-Reihe "Ich bin kein Mörder" (im Original "Fatal Vision") mit. Bild: imago images / Everett Collection

"Der Nachtfalke" Sein großer Durchbruch kam dann im Jahr 1988. Denn da spielte Cole die Rolle, mit der ihn wohl auch noch heute viele Serien-Fans der 1980er und 1990er verbinden - auch wenn er diese Rolle nur drei Jahre lang spielte. In "Der Nachfalke" gab Cole den Polizisten Jack Kilian, der im Dienst aus Versehen einen Kollegen erschießt. Kilian hängt seinen Job an den Nagel und stürzt in eine tiefe Krise, aus der ihn erst die Inhaberin einer Radiostation holt, indem sie ihm die Moderation einer Radiotalkshow anbietet. Fortan ist Kilian "der Nachtfalke", der nach Mitternacht mit seinen Zuhörer:innen live im Radio spricht. Nach nur 61 Folgen und drei Staffeln legte Kilian 1991 das Mikrofon beiseite.

Gary Cole als "Der Nachtfalke" Gary Cole heute und 1988 in der Serie "Der Nachtfalke" als Radiomoderator Jack Killian. Bild: picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP, picture alliance / Everett Collection

"The Westwing" "The Westwing" ist eine US-Serie, die in Deutschland allerdings ein wenig unter dem Radar blieb. Die Polit-Serie lief von 1999 bis 2006 und zeigte den Alltag des fiktiven US-Präsidenten Josiah Bartlet (Martin Sheen) und seines Berater:innenstabs. Daher rührt auch der Name der Serie, denn im West Wing, also im Westflügel, des Weißen Hauses sind die Büros des Präsidenten untergebracht, darunter auch das berühmte Oval Office. Cole stieg zwar erst in der fünften Staffel der Serie ein, spielte dort dann aber bis zum Ende der Serie 22 Folgen lang den Vizepräsidenten Bob Russell.

"Suits" Wer an die Anwalts-Serie "Suits" denkt, denkt in erster Linie wahrscheinlich an die beiden Hauptfiguren Harvey Specter (Gabriel Macht) und Mike Ross (Patrick J. Adams), in zweiter Linie vielleicht noch an Meghan Markle, die heutige Frau von Prinz Harry, und nicht unbedingt an Gary Cole und seinen Oberstaatsanwalt Cameron Dennis. Dennoch darf man die Rolle Coles nicht unterschätzen, denn obwohl sein Cameron Dennis hier nur in gut zehn Folgen auftaucht, spielt der Oberstaatsanwalt in der Justizserie doch eine Schlüsselrolle. Denn Dennis zeigt hier, wie schmal die Grenze zwischen Gut und Böse sein kann, wenn man Verbrecher:innen mit allen Mitteln hinter Gitter bringen will. Dass Coles Oberstaatsanwalt entgegen aller Trends auch in den 2010ern noch einen dicken Polizisten-Schnorres trägt, ist eine ganz andere Geschichte.

Von 2011 bis 2019 hat Gary Cole (r.) in 10 Folgen "Suits" mitgespielt. Bild: imago images/Everett Collection

"Navy CIS" "Der Nachtfalke", "The Westwing", "Suits", dazu noch Serien wie "Veep - Die Vizepräsidentin", "Good Wife", "Entourage", "Harvey Birdman", "Family Affair" oder "American Gothic" - Gary Cole war seit den 1980er-Jahren in jedem Jahrzehnt gleich in mehreren großen TV-Serien mit dabei - wenn auch nicht immer in der Hauptrolle. Bei NCIS aber hat Cole genau eine solche Hauptrolle und nicht nur irgendeine. Seit 2021 steht er als Alden Parker an der Spitze des NCIS-Teams in Washington. Der Oberlippenbart aus "Suits" ist hier einem Vollbart gewichen und mit nun 69 Jahren ist Cole inzwischen sichtlich ergraut. Was er sich aber seine gesamte Karriere über erhalten hat, sind seine nach hinten gekämmten Haare, die er in fast jedem Film oder jeder Serie genau so trug. Völlig neu, zumindest fast, ist hingegen das Team, das Coles Alden Parker nun in Washington leitet. Von der Ursprungsbesetzung sind nur noch Sean Murray (Timothy McGee) und Rocky Carroll (Leon Vance) übriggeblieben. Stattdessen arbeitet Parker nun mit neuen Kolleg:innen wie Katrina Law (Jessica Knight) und Wilmer Valderrama (Nick Torres) zusammen.

