Es geht wieder los: Special Agent Alden Parker (Gary Cole, Mitte) und sein Team von "Navy CIS" starten in die 23. Staffel.

Navy CSI zählt nicht umsonst zu den beliebtesten Serien weltweit. Seit 2003 begeistert sie Fans auf der ganzen Welt und besticht besonders mit ihrem herausragenden Cast. Das ist die aktuelle Besetzung.

Worum gehts bei Navy CIS? Spannung, Verbrechen, Ermittlungen: die Krimi-Serie hat viel zu bieten. Als Spezialeinheit verfolgt der NCIS (Naval Criminal Investigative Service) Terrorist:innen, Mörder:innen und Entführer:innen. Dabei ermitteln sie mit Intelligenz, Gespür und Witz und untersuchen Verbrechen innerhalb der US-Marine und Navy von Washington aus. Die Serie begeistert Fans seit ihrem Start 2003 mit spannenden Kriminalfällen. Bei allem aber auch immer mit einer Prise Humor. In den 21 Jahren, die die Serie bereits läuft, hat sie nicht an Qualität eingebüßt. Sie hat sogar mehrere Spin-offs möglich gemacht. Wie zum Beispiel "NCIS: Origins", "NCIS: Los Angeles", "NCIS: Hawai'i" und "NCIS: New Orleans".

Die Besetzung der 23. Staffel Der Cast hat sich in 23 Staffeln zwar etwas verändert, die Serie verliert dadurch allerdings nichts. Das liegt auch an der überzeugenden Darstellung der vielschichtigen Charaktere durch die Hauptdarsteller:innen der neuen Staffel, die neuen wie alten Fans ans Herz gewachsen sind. Das ist der aktuelle Cast von Navy CIS: Gary Cole spielt Alden Parker

Sean Murray spielt Timothy McGee

Wilmer Valderrama spielt Nicholas "Nick" Torres

Katrina Law spielt Jessica Knight

Brian Dietzen spielt Jimmy Palmer

Diona Reasonover spielt Kasie Hines

Rocky Carroll spielt Leon Vance

Die ganze NCIS-Familie versammelt Beim CBS-Fest gibt es die Wiedervereinigung des aktuellen Casts von NCIS. Bild: NurPhoto

Gary Cole in der Rolle des Alden Parker, dem sympathischen NCIS-Chef

Das ist Alden Parker Alden Parker hatte keinen leichten Start, als er die Leitung des Major Case Response Teams von Leroy Gibbs übernahm. Inzwischen zeigt sich aber klar: Er ist kein Gibbs-Abklatsch, sondern ein eigener Typ mit ganz eigenem Humor. Trotzdem hat er sich den Respekt seines Teams erarbeitet und sich als würdiger Nachfolger bewiesen. Der frühere FBI-Agent gehört seit Staffel 19 zum Team. Seine schwierige Vergangenheit führte ihn erst zum Marine Corps und später zum FBI. Doch damit ist das Kapitel noch nicht abgeschlossen: Parker wird sich erneut mit seiner Geschichte auseinandersetzen müssen, denn eine alte Wunde bricht wieder auf : der Tod seiner Mutter.

Ein Schauspieler mit Erfahrung aus 140 Film-und Fernsehproduktionen. Bild: Avalon.red

Das ist Gary Cole Der 69 jährige Schauspieler kann auf eine erfolgreiche Schauspielkarriere zurückblicken. So ist er bereits seit 1983 als Schauspieler aktiv. Mit annähernd 140 Film- und Fernsehproduktionen kann man ihn als einer der erfahrensten Schauspieler am Set bezeichnen. Er ging mit Laurie Metcalf ("Ladybird") und John Malkovich ( "Being John Malkovich") zur Illinois State University. Seine schauspielerische Bandbreite geht von Snoopy (Peanuts-Musical) bis Jack Killian (Der Nachtfalke). Jetzt setzt er all seine Erfahrung und sein Können am Set von NCIS ein.

Sean Murray als Computerexperte und Buchautor Timothy McGee

Das ist Timothy McGee IIm Lauf der Jahre hat sich Computerexperte Timothy stark weiterentwickelt. Er startet als Technikspezialist im NCIS-Büro in Norfolk, wird dann zum "Probie" und arbeitet sich schließlich bis zum Senior Field Agent hoch. Auch privat läuft es gut für ihn: In Staffel elf heiratet er Delilah Fielding – Rollstuhlfahrerin und Expertin für Informationssicherheit – in seiner Wohnung. Gemeinsam haben sie die Zwillinge John "Johnny" und Morgan McGee. In seiner Freizeit schreibt er Krimis. Seine Reihe "Deep Six" veröffentlicht er unter dem Pseudonym "Thom E. Gemcity". Die Figuren darin sind stark an seine Teamkollegen angelehnt, und die Bücher haben inzwischen eine kleine, treue Fanbase. Allerdings bringt diese Bekanntheit nicht nur Vorteile, sondern auch neue Probleme mit sich.

Kein Schauspieler ist bei "Navy CIS" länger an Bord als Sean Murray, der auch in der 23. Staffel der Erfolgsserie dabei ist. Bild: CBS Broadcasting, Inc.

Das ist Sean Murray Sean Murray stand schon mit elf Jahren für "My Blue Heaven" vor der Kamera – der Start seiner Schauspielkarriere. Heute ist er seit 23 Jahren Teil des Navy-CIS-Sets. Zeitweise spielte er dort sogar zusammen mit seiner Stiefschwester Troian Bellisario, die in der Serie ebenfalls seine Schwester verkörpert. Auch sein Bruder ist an der Produktion beteiligt und arbeitet hinter der Kamera als Post-Produktions-Koordinator. Privat war Murray mit Carrie James verheiratet, seit 2025 sind die beiden geschieden. Sie haben eine Tochter und einen Sohn. Seine Tochter war ebenfalls schon bei NCIS zu sehen und hatte einen Gastauftritt in der Folge "Das freche Mädchen" (Staffel 19, Folge 19).

Wilmer Valderrama als Ehemaliger Undercover-Agent Nick Torres

Das ist Nick Torres Nick Torres war lange Zeit undercover und ist bei seinem ersten Auftritt in Staffel 14 eher ein "einsamer Wolf". Er muss erst lernen in einem Team zu agieren. Je länger er dabei ist desto besser gelingt ihm das auch. Er macht eine tolle Entwicklung durch und fügt sich inzwischen harmonisch in das Team ein, allerdings ohne dabei seinen Biss einbüßen zu müssen. Er ist cool, sportlich und hat Sinn für Humor. Mit seiner ehemaligen Teamkollegin Eleanor "Ellie" Bishop verbindet ihn eine tiefe Freundschaft und vielleicht sogar mehr?

Neuer Agent: Nick Torres beweist sein Können. Bild: IMAGO/Capital Pictures/ Michael Yarish

Das ist Wilmer Valderrama Seinen Durchbruch hatte der Schauspieler mit der Serie "Die wilden Siebziger". Dort spielte er die Rolle des Fez – zusammen mit Mila Kunis und Ashton Kutcher. Heute gilt er als der bekannteste Darsteller aus dem NCIS-Cast. Mit seiner langjährigen Freundin, dem Model Amanda Pacheco, hat er zwei Kinder. Zuvor war er von 2010 bis 2016 in einer turbulenten On-Off-Beziehung mit Demi Lovato.

Katrina Law als NCIS-Badass Jessica Knight

Das ist Jessica Knight Jessica stößt zum Team von Alden Parker, nachdem ihr vorheriges Team aufgelöst wurde, denn ihr REACT-Team (Regional Enforcement Action Capabilities Training Team) verlor sie bei einer Explosion. Sie ist die Tochter des früheren NCIS-Agenten Feng Zhao, nutzt aber bewusst den Mädchennamen ihrer Mutter, damit sie keine Sonderbehandlung wegen ihres Vaters bekommt. Zwar tritt sie beim NCIS in seine Fußstapfen, doch er ist mit dieser Entscheidung alles andere als einverstanden. Jessica spricht fließend Mandarin. Eine Zeit lang war sie mit Jimmy Palmer zusammen, die Beziehung endete jedoch, als sie für ein Karriereangebot an die Westküste zog. Inzwischen ist sie wieder zurück in Washington und zwischen ihr und Palmer knistert es noch immer – ob die beiden wieder zueinanderfinden, bleibt offen.

Seit 2021 verkörpert Katrina Law in "Navy CIS" Agent Jessica Knight. Bild: IMAGO / Avalon.red

Das ist Katrina Law Law spielte bereits an der Seite von Hollywood-Ikonen wie John Travolta und Andy Whitfield. Seit der 19. Staffel gehört sie zum Hauptcast der Serie. Sie und ihr Ehemann Keith Andreen sind seit 13 Jahren verheiratet. Ihre Eltern, ein ehemaliger US-Soldat und eine Taiwanesin lernten sich im Vietnamkrieg kennen. Später zogen sie gemeinsam in die USA, wo Katrina aufwuchs. Sie wurde sogar 1995 zur Miss New Jersey Teen USA gekürt.

Brian Dietzen als Chef-Pathologe Jimmy Palmer

Das ist Jimmy Palmer Wer hätte gedacht, dass aus dem sprücheklopfenden "Autopsie-Gremlin" einmal der Chef-Pathologe des NCIS wird? Er startet als Assistent von Dr. Donald Mallard („Ducky“) und unterstützt ihn bei den Obduktionen. Erst im dritten Anlauf besteht er sein Pathologie-Examen und übernimmt schließlich den Posten des Chef-Pathologen, nachdem Ducky in Rente geht. James "Jimmy" Palmer musste privat einiges verkraften: Der Tod seiner Frau Breena hat sein Leben am stärksten geprägt. Obwohl sie bereits eine kleine Tochter haben, stirbt Breena 2020 an COVID-19, und wegen des Lockdowns kann er sie vor ihrem Tod nicht einmal besuchen. Seitdem zieht er seine Tochter allein groß. Ein weiterer schwerer Schlag trifft ihn mit dem Tod seines Mentors und Freundes Ducky. Nach dem Verlust seiner Frau verliebt er sich erneut: Mit Jessica Knight verbindet ihn eine komplizierte Beziehung, irgendwo zwischen Freundschaft und Liebe.

Die Special Agents standen genug im Fokus. Jetzt tritt Jimmy Palmer (Brian Dietzen) ins Rampenlicht. Bild: 2025 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

Das ist Brian Dietzen Er gehört zum festen Kern von NCIS und hat sich im Lauf der Zeit von einer Nebenrolle zur Hauptfigur entwickelt – vor allem durch den Charme und die Lebendigkeit, die Brian Dietzen der Figur verleiht. Seit Staffel sechs ist er aus der Serie nicht mehr wegzudenken und hat sich einen festen Platz in den Herzen der Fans gesichert. Anders als bei seiner Serienrolle ist sein Privatleben deutlich weniger tragisch: Seit seinem Start bei "Navy CIS" ist er mit seiner Frau Kelly verheiratet, mit der er und ihre gemeinsame Tochter in Los Angeles leben. Für viele Fans überraschend ist sein Auftritt an der Seite von Kelly Clarkson in einer Nebenrolle im Musical "Beachparty der Liebe", in dem er in vielen Szenen sogar mit tanzt.

Diona Reasonover als quirlige Forensikerin Kasie Hines

Das ist Kasie Hines Obwohl sie keine leichte Aufgabe hatte, als sie Abby als Forensikerin ersetzte, fand sie mit ihrer Intelligenz und ihrer witzigen, freundlichen Art schnell ihren Platz im Team. Sie bringt frischen Wind ins Forensik-Labor, hat oft einen frechen Spruch auf Lager und gilt auf ihrem Fachgebiet als echtes Genie, das auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt. In Staffel 19 führt sie kurz eine Beziehung mit Piper, einer Cyberspezialistin des NCIS, die allerdings wenig später off-screen wieder endet.

Als Forensikerin muss Kasie Hines (Diona Reasonover) dem Team oft weiterhelfen. Bild: Capital Pictures

Das ist Diona Reasonover Diona gehört – genau wie ihre Serienfigur – zur LGBTQ+-Community und ist seit 2018 mit Patricia Villetto verheiratet. Neben der Schauspielerei als Kasie Hines arbeitet Reasonover auch als Drehbuchautorin. Bevor sie ihre Hauptrolle bei NCIS bekam, war sie unter anderem in "2 Broke Girls" und "Grace and Frankie" zu sehen. Ihr starkes komödiantisches Timing und ihr Humor prägen auch ihre Figur: Mit ihrer quirligen Art sorgt sie als Kasie immer wieder für lockere Momente in der Serie.

Rocky Carroll als knallharter Direktor des NCIS Leon Vance

Das ist Leon Vance EEr ist der Ruhepol des NCIS-Hauptquartiers und gehört seit 2008 zum Team. Nach dem Tod seiner Vorgesetzten Jenny Shepard steigt er vom stellvertretenden Direktor zum NCIS-Direktor auf. Typisch für ihn ist der Zahnstocher im Mundwinkel, auf dem er oft herumkaut. Er gilt als schlau, loyal und besitzt eine natürliche Autorität. Seine Frau kommt bei einem Mordanschlag ums Leben, und er hat lange gebraucht, um diesen Verlust zu verarbeiten. Seitdem zieht er die beiden gemeinsamen Kinder allein groß. Auch er selbst war mehrfach Ziel von Anschlägen, hat aber bisher jeden überlebt.

Leon Vance (Rocky Carroll) unterstütz sein Team als Direktor. Bild: IMAGO/Capital Pictures