Ein Blick in das TV-Programm verrät, dass SAT.1 am Dienstagabend einiges umstellt. Fans bangen um US-Serien wie "Navy CIS" und "FBI", die fehlen. Was genau es damit auf sich hat, erfährst du hier.

Wird "NCIS" abgesetzt?

Entgegen der Sorgen widerspricht SAT.1 den Gerüchten und beruhigt die Fans. "NCIS" und Co. werden nicht eingestellt, sondern pausieren lediglich für einige Wochen. Das bestätigten die Sender-Verantwortlichen auf Nachfrage.

In SAT.1 gibt's vom 24. Februar bis 24. März immer dienstags "Ronzheimer - Wie geht’s Deutschland?". Danach laufen die US-Serien wieder am gewohnten Sendeplatz am Dienstagabend.