Seit 2003 ermittelt das "Navy CIS"-Team in Washington bei Verbrechen im US-Militär. Mit der Zeit kamen Kolleg:innen aus Los Angeles, Hawai'i und New Orleans dazu. Jedes Team und jede:r Ermittler:in hat ganz eigenen Stärken - und Fans. Doch was wäre, wenn man sich ein "Navy CIS"-Team aus allen Special Agents selbst zusammenstellen könnte? Hier kommt das Dream-Team von BTS-Autos Christian Vock.

Marvels "Avengers", DC's "Justice League", die "Liga der außergewöhnlichen Gentlemen", Stills and Nash und so weiter - in der Film-, Musik- und Literaturgeschichte gab es so einige Held:innen oder Musiker:innen, die sich zu Superteams- oder Bands zusammengeschlossen haben. Im "Navy CIS"-Universum gab es bislang zwar ein paar Crossover-Folgen, bei denen einzelne Agents zusammengearbeitet haben. Natürlich ist jede Wahl eine rein subjektive, aber jeder kann ja mal ein bisschen herumspinnen. Diese Charaktere aus der Serie wären in meiner Aufstellung:

Die Chefin: Henrietta "Hetty" Lange Jede Crew braucht eine:n Anführer:in - zumindest ist das bei allen "Navy CIS"-Teams so. Hier gibt es keine flachen Hierarchien, sondern klare Strukturen. Das wäre natürlich auch bei einem Fantasy-Team so und wahrscheinlich wäre Jethro Gibbs (Mark Harmon) bei vielen die erste Wahl - und sicher keine schlechte. Gibbs war schließlich der NCIS-Chef-Ermittler der ersten Stunde und für viele Fans ist er immer noch das Gesicht der Serie.

Meine Favoritin für die Rolle wäre jedoch eine andere: Hetty Lange (Linda Hunt) aus dem L.A.-Team. Das liegt nicht etwa daran, dass Hetty als "NCIS Supervisory Special Agent and Operations Manager of the Office Of Special Projects" den wahrscheinlich längsten Titel aller Ermittler:innen hat, sondern weil sie das berühmte "Gesamtpaket" ist. Sie hat den Charakter mit der wohl beeindruckendsten Biographie, kennt die ganze Welt, spricht mehrere Sprachen und hat trotzdem noch ihre Geheimnisse. Gleichzeitig setzt Lange all diese Fähigkeiten ein, um ihrer Mannschaft zu helfen. Sie führt diese außerdem nicht schlechter an als Agent Gibbs, ist dafür aber etwas weniger autoritär. Kurzum: Unter allen "Navy CIS"-Chefs ist Hetty Lange die wohl schillerndste Figur.

Der Spaßvogel: Tony DiNozzo "Navy CIS" ist, egal, welches Team und welchen Charakter man bevorzugt, immer zuerst eine Crime-Serie. Hier sehen Zuschauer:innen in erster Linie Leichen, Tatorte, Verletzungen, Attentate, Verbrecher:innen - und immer mal wieder fliegen den Protagonist:innen die Kugeln um die Ohren. In so einem tödlichen Umfeld ist es wichtig, für das Publikum einen Ausgleich zu schaffen, denn Dauer-Drama will niemand. Deshalb gibt es in jedem NCIS-Team eine Art Klassen-Clown, einen Charakter, der die Anspannung auflockert. Die größten Konkurrent:innen um diesen Posten im NCIS-Superteam sind wohl Marty Deeks (Eric Christian Olsen) vom L.A.-Team und Tony DiNozzo (Michael Weatherly) aus Washington. In diesem Duell liegt für mich allerdings Zweiterer vorn. Zwar machen beide in ihren Teams gern Scherze, bei DiNozzo funktioniert aber das Zusammenspiel mit seinem Kollegen Tim McGee (Sean Murray) am besten. Zum Beispiel als er mit einem Becher Kaffee in der Hand über McGees Technik balanciert, in dem aber nur Konfetti ist. Wie gut die beiden humoristisch harmonieren, wird spätestens in dem Moment klar, als Michael Weatherly und sein DiNozzo die Serie verließen. Lustiger wurde es danach nicht mehr.

Die Nerdin: Abby Sciuto Daten-Anaylst:in, forensche:r Spezialist:in oder Computer-Wissenschaftler:in versorgt die NCIS-Teams immer mit Informationen, auf deren Grundlage sie dann ermitteln. Außerdem gibt es ja immer ein Problem, das nur der- oder diejenige mit dem nötigen technischen Know-how lösen kann - meistens auch noch unter Zeitdruck, weil ansonsten eine Katastrophe passiert. Im NCIS-Kosmos gibt es ein paar dieser Technik-Nerds, zum Beispiel Eric (Barrett Foa) und Nell (Renée Felice Smith) aus dem L.A.-Team, aber wie wohl für die meisten gibt es im Superteam nur eine Wahl für die Rolle des Nerds: Abby (Pauley Perrette). Abigail "Abby" Sciuto ist NCIS Forensic Specialist im Team aus Washington und eine perfekte Mischung aus sachlicher Expertise und emotionalem Charakter. Sie sticht mit ihrem Gothic-Style wohltuend aus dem uniformierten Umfeld der Krimi-Welt hervor, ist leidenschaftlich bei der Arbeit und im Leben. So rettet sie etwa in einer Folge einen Hund vor der Einschläferung, obwohl der ihren Kollegen McGee angegriffen hatte. Gerade im Zusammenspiel mit ihrem nüchternen Vorgesetzten Gibbs funktioniert die Rolle der exzentrischen Abby bestens. An Abby als Daten-Analystin führt also in meinen Augen kein Weg vorbei.

Die Ärztin: Loretta Wade Selbstverständlich braucht jedes Untersuchungs-Team auch eine:n Rechtsmediziner:in. Wo Agents die Pistole und Analyst:innen die Tastatur zücken, holen die Gerichtsmediziner:innen das Skalpell heraus. Wahrscheinlich fallen den meisten hier "Ducky" Horatio Mallard (David McCallum) und sein Assistent Jimmy Palmer (Brian Dietzen) ein und das zu Recht. Mir allerdings gefällt CCH Pounder in der Rolle der Gerichtsmedizinerin Dr. Loretta Wade aus dem New-Orleans-Team am besten. Sie macht klare Ansagen, weist auch mal ihren Chef Dwayne Pride (Scott Bakula) in die Schranken und behält immer die Ruhe - zum Beispiel, als sie sich bereits in Folge zwei möglicherweise mit Beulenpest infiziert hat. Da löst sie geistesgegenwärtig den Alarm aus, verriegelt ihr Labor, und obwohl der Erreger-Stamm "der schlimmste ist, den ich je gesehen habe", leitet sie nach dem Schock mit klarem Verstand die Bekämpfung des Pestausbruchs. Wahrscheinlich hätten das die Kolleg:innen der anderen Standorte ebenfalls so gemacht, aber gerade in der Rolle der gewissenhaften Gerichtsmedizinerin wirkt eine starke Persönlichkeit umso mehr und die hat Loretta Wade zweifelsohne.