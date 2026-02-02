Rückblick
Sein Einstieg bei "Navy CIS" fiel in eine Phase interner Ermittlungen und personeller Umbrüche. Wenig später übernahm Leon Vance die Leitung des NCIS. Gespielt wird er von Rocky Carroll, der bereits Jahre zuvor mit einem "Navy CIS"-Hauptdarsteller zusammenarbeitete - und von dieser Verbindung auch später profitierte.
Carrolls Zeit vor "Navy CIS"
Viele Zuschauer:innen ist Rocky Carroll vor allem als Leon Vance bekannt. Seine Karriere begann jedoch deutlich früher. Seine erste Rolle übernahm er 1980 im Kurzfilm "The Last Prom". Nach seinem Abschluss an der Webster University zog es Carroll nach New York, wo er zunächst am Theater arbeitete.
Über diese Zeit sagte er später in der CBS-Sendung "This Morning": "Theater ist Teamarbeit. Hollywood ist ein Wettkampfsport." Doch der Wechsel vor die Kamera zahlte sich aus. Bereits 1989 war er sowohl in dem Fernsehfilm "Mörderische News" als auch in seinem ersten Kinofilm zu sehen - und das gleich in einer hochkarätigen Produktion. Im oscarprämierten Antikriegsfilm "Geboren am 4. Juli" spielte Carroll an der Seite von Tom Cruise die Figur Willie, einen desillusionieren Vietnamveteranen.
Es folgten weitere Kinoauftritte, unter anderem in "Crimson Tide". Den Schwerpunkt seiner Laufbahn bildete jedoch früh das Fernsehen. Carroll übernahm Engagements in Serien wie "Law & Order", "Emergency Room", "Grey’s Anatomy" und "Boston Legal", spielte aber auch wiederkehrende Figuren mit größerem Gewicht.
Eine dieser Rollen war Dr. Keith Wilkes in der Krankenhausserie "Chicago Hope". Dort arbeitete Carroll Mitte der 1990er-Jahre mit Mark Harmon zusammen. Aus der gemeinsamen Zeit entwickelte sich ein freundschaftlicher Kontakt, der über das Serienende hinaus bestehen blieb. Carroll hat später mehrfach betont, dass Harmon ihn unterstützte, als es um seinen Einstieg bei "Navy CIS" ging, und sich beim Casting für ihn aussprach. "Bei meinem Vorsprechen ging es weniger um mich als darum, dass Mark Harmon sagte: 'Ich kenne ihn, ich mag ihn - stellt ihn ein.'", erinnerte er sich in einem Interview mit dem Magazin "Hello!".
Zwischen 2001 und 2003 gehörte Carroll zudem in 45 Folgen zur Hauptbesetzung der Serie "The Agency - Im Fadenkreuz der C.I.A.". Nach weiteren Serien- und Filmrollen sowie Arbeiten als Synchronsprecher folgte 2008 schließlich sein Einstieg in das "NCIS"-Franchise.
Rocky Carrolls Rolle bei "Navy CIS"
Carrolls erster Auftritt als Leon Vance ist bewusst unspektakulär - und gerade deshalb prägend. In Folge 14 der fünften Staffel ("Lang lebe die Königin") legt ein Systemabsturz das gesamte NCIS-Hauptquartier lahm. Kurz darauf übernimmt das FBI unter der Leitung von Senior Special Agent Tobias Fornell (Joe Spano) die Kontrolle über die Ermittlungen. Währenddessen beobachtet ein Mann mit wachem Blick die Situation aus dem Hintergrund: NCIS Assistant Director Leon Vance.
Sein erstes deutliches Charaktermerkmal folgt wenig später. Als ihm während eines Verhörs Kaffee angeboten wird, lehnt Vance knapp ab: "Ich trinke keinen Kaffee." Stattdessen kaut er fortan stoisch auf einem Zahnstocher - ein Detail, das zur festen Eigenheit der Figur wird.
Wenige Episoden später übernimmt Vance die Leitung des NCIS, nachdem Direktorin Jenny Shepard (Lauren Holly) in Folge 18 der fünften Staffel bei einer Schießerei ums Leben kommt. Besonders Jethro Gibbs begegnet seinem neuen Vorgesetzten zunächst mit Misstrauen, nicht zuletzt, weil Vance als erste Amtshandlung Gibbs’ Team auflöst.
In der zehnten Staffel erhält die Figur eine stärkere private Dimension: Vances Ehefrau stirbt bei einem Attentat, er bleibt allein mit zwei Kindern zurück. Parallel dazu wird seine Rolle innerhalb des Franchise ausgeweitet. Als NCIS-Direktor ist Vance auch in den Spin-offs "Navy CIS: L.A", "Navy CIS: New Orleans" und "NCIS: Hawai’i" präsent. In der Hauptserie kommt Rocky Carroll inzwischen auf nahezu 400 Folgen.
Rocky Carroll privat
Der 62-Jährige ist seit 1996 mit der Architektin Gabrielle Bullock verheiratet. Bullock wuchs in Harlem und der Bronx auf und studierte Architektur an der Rhode Island School of Design, wo sie 1984 als zweite Frau überhaupt ihren Abschluss machte. Heute arbeitet sie als Leiterin und Chief Diversity Officer im Architekturbüro Perkins and Will in Los Angeles und engagiert sich für soziale Gerechtigkeit.
Das Paar hat eine erwachsene Adoptivtochter namens Elissa. Neben der Schauspielerei interessiert sich Carroll für Musik, insbesondere für Gesang, Tanz und Trompete.
