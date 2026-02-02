Sein Einstieg bei "Navy CIS" fiel in eine Phase interner Ermittlungen und personeller Umbrüche. Wenig später übernahm Leon Vance die Leitung des NCIS. Gespielt wird er von Rocky Carroll, der bereits Jahre zuvor mit einem "Navy CIS"-Hauptdarsteller zusammenarbeitete - und von dieser Verbindung auch später profitierte.

Carrolls Zeit vor "Navy CIS"

Viele Zuschauer:innen ist Rocky Carroll vor allem als Leon Vance bekannt. Seine Karriere begann jedoch deutlich früher. Seine erste Rolle übernahm er 1980 im Kurzfilm "The Last Prom". Nach seinem Abschluss an der Webster University zog es Carroll nach New York, wo er zunächst am Theater arbeitete.

Über diese Zeit sagte er später in der CBS-Sendung "This Morning": "Theater ist Teamarbeit. Hollywood ist ein Wettkampfsport." Doch der Wechsel vor die Kamera zahlte sich aus. Bereits 1989 war er sowohl in dem Fernsehfilm "Mörderische News" als auch in seinem ersten Kinofilm zu sehen - und das gleich in einer hochkarätigen Produktion. Im oscarprämierten Antikriegsfilm "Geboren am 4. Juli" spielte Carroll an der Seite von Tom Cruise die Figur Willie, einen desillusionieren Vietnamveteranen.

Es folgten weitere Kinoauftritte, unter anderem in "Crimson Tide". Den Schwerpunkt seiner Laufbahn bildete jedoch früh das Fernsehen. Carroll übernahm Engagements in Serien wie "Law & Order", "Emergency Room", "Grey’s Anatomy" und "Boston Legal", spielte aber auch wiederkehrende Figuren mit größerem Gewicht.

Eine dieser Rollen war Dr. Keith Wilkes in der Krankenhausserie "Chicago Hope". Dort arbeitete Carroll Mitte der 1990er-Jahre mit Mark Harmon zusammen. Aus der gemeinsamen Zeit entwickelte sich ein freundschaftlicher Kontakt, der über das Serienende hinaus bestehen blieb. Carroll hat später mehrfach betont, dass Harmon ihn unterstützte, als es um seinen Einstieg bei "Navy CIS" ging, und sich beim Casting für ihn aussprach. "Bei meinem Vorsprechen ging es weniger um mich als darum, dass Mark Harmon sagte: 'Ich kenne ihn, ich mag ihn - stellt ihn ein.'", erinnerte er sich in einem Interview mit dem Magazin "Hello!".