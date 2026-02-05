Fans spekulieren seit Jahren
Verlässt Rocky Carroll "Navy CIS"?
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Seit mittlerweile fast 20 Jahren ist Rocky Carroll als Leon Vance bei "Navy CIS" zu sehen und gehört damit zu den dienstältesten Charakteren der Erfolgsserie. Und trotzdem taucht jedes Jahr aufs Neue dieselbe Frage auf: Steht der Abschied von Direktor Vance bevor?
Kaum neigt sich eine Staffel von "Navy CIS" dem Ende entgegen, werden Fans nervös. Könnte eine der beliebtesten Figuren der Krimiserie aussteigen? Mal ist es ein dramatischer Cliffhanger, mal eine Verletzung, mal eine auffällige Charakterentwicklung – und schon brodelt die Gerüchteküche. Besonders brenzlige Storylines rund um Vance haben immer wieder Spekulationen befeuert, ob Rocky Carroll der Serie den Rücken zukehren könnte.
Der Schauspieler ist schon seit 2008 Teil von "NCIS" und bildet zusammen mit Sean Murray (Timothy McGee) und Brian Dietzen (Jimmy Palmer) sowas wie das Urgestein. Ewig aber bleiben die wenigsten Darsteller:innen bei einer Serie. Bislang haben sich jedoch alle Gerüchte immer wieder als falsch erwiesen.
Alle Staffeln von Navy CIS auf Joyn
Lebensgefahr als Serien-Exit
Ein Klassiker in den meisten Krimiserien ist der Faktor Lebensgefahr. Wenn Figuren in besonders heikle Situationen geraten, wird es immer wieder spannend. In einer Episode in Staffel 20 wird Vance in seinem eigenen Haus angegriffen und entkommt dem Tod nur knapp. Später führen ihn die Ereignisse sogar bis nach Berlin, wo ihn seine Vergangenheit erneut einholt. Für viele Zuschauer:innen war damals klar: Hier steht ein Exit an. Doch statt eines Abschieds bekamen Fans tiefere Einblicke in Vance Privatleben – inklusive einer emotionalen Geschichte mit Ex-Kollegin Lena Paulsen (Marem Hassler), einer früheren Weggefährtin.
Schockmoment zur 1000. Folge
Als die 1000. Folge 2024 ausgestrahlt wurde, hatten sich die Serienmacher etwas Besonderes für ihr Publikum überlegt. Vance wurde bei einem Besuch am Grab seiner Frau von einem Scharfschützen getroffen und schwer verletzt. Wieder mussten die Zuschauenden bangen: Steigt der Schauspieler nun doch aus? Aber auch hier folgte Entwarnung. Vance überlebte, erholte sich und kehrte zurück ins Büro. "Er ist angeschlagen, aber er kehrt zurück", stellte Carroll damals klar.
Neue Töne, neue Besetzung?
Könnte der Abschied jetzt allerdings tatsächlich näherrücken? In den jüngeren Staffeln fiel Fans eine Veränderung in Vances Auftreten auf. Der sonst unterstützende Direktor führt das Team plötzlich strenger, politischer und vorsichtiger. Das nährt erneut Spekulationen, ob die Serie auf einen Führungswechsel hinarbeiten könnte. Parallel dazu wurde McGee (Sean Murray) als Interims-Direktor eingesetzt – ein klassisches Narrativ, das Raum für Abschiede, innere Konflikte und Weiterentwicklung lässt.
Spätestens seit Staffel 22 wird auch in der Serie offen über die Zukunft von Leon Vance gesprochen. Er denkt laut darüber nach, wie er sein Leben nach seiner Karriere gestalten könnte. Die Beziehung zu Lena aus Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle, die beiden entwickeln in derselben Episode eine Beziehung zueinander. Ein möglicher Ruhestand wäre ein würdevoller Abschied, der sowohl der Figur als auch dem Schauspieler nach so vielen Jahren gerecht werden würde.
Was bedeutet das für die Zukunft von Carroll bei "Navy CIS"?
Fakt ist: Weder CBS noch Rocky Carroll selbst haben einen Ausstieg bestätigt. Im Gegenteil – der Schauspieler betonte mehrfach seine Verbundenheit zur Serie. Nicht nur als Darsteller vor der Kamera, sondern auch als Regisseur einzelner Folgen. Sollte Vance also eines Tages tatsächlich abtreten, wäre es vermutlich kein abruptes Ende, sondern ein Ausstieg, der seiner Rolle gerecht wird.
Mehr entdecken
Sender bestätigt
Programmänderung in SAT.1: Kommen NCIS und Co. zurück?
Jahrelang unerkannt dabei
"Navy CIS": Diese Rolle spielte Mark Harmons Sohn
Einer ist seit 472 Folgen dabei
"Navy CIS": Die dienstältesten Agenten
Spezialfolge
Mark Harmon kehrt zu "Navy CIS" zurück - ohne Revival!
Familienvater und Serienheld
"Navy CIS"-Star Brian Dietzen: Smartwatch rettet sein Leben
Kult-Status seit den 1960er-Jahren
Vor "Navy CIS": So sah David McCallum vor 63 Jahren aus
Sie spielte die Forensikerin
Darum wird Fan-Liebling Abby nicht zur "Navy CIS"-Reihe zurückkommen
Am anderen Ende der USA
Wo wird "Navy CIS" wirklich gedreht?
NCIS-Reihe
So hängen die Crossover-Folgen von "Navy CIS" zusammen