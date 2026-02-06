Gerüchte um Ausstieg "Navy CIS": Verlässt TV-Urgestein Rocky Carroll alias Leon Vance die Serie? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Bleibt Rocky Carroll "Navy CIS" erhalten? Bild: IMAGO/Future Image

Seit mittlerweile fast 20 Jahren ist Rocky Carroll als Leon Vance in der Erfolgsserie zu sehen und gehört damit zu den dienstältesten "Navy CIS"-Ermittlern. Und trotzdem taucht jedes Jahr aufs Neue dieselbe Frage auf: Steht der Abschied von Direktor Vance bevor?

Kaum neigt sich eine Staffel von "Navy CIS" dem Ende entgegen, werden die Fans nervös. Könnte eine der beliebtesten Figuren der Krimiserie aussteigen? Mal ist es ein dramatischer Cliffhanger, mal eine Verletzung, mal eine auffällige Charakterentwicklung - und schon brodelt die Gerüchteküche. Besonders brenzlige Storylines rund um Vance haben immer wieder Spekulationen befeuert, ob Rocky Carroll der Serie den Rücken kehren könnte. Der Schauspieler ist schon seit 2008 Teil von "NCIS" und bildet zusammen mit Sean Murray (Timothy McGee) und Brian Dietzen (Jimmy Palmer) so etwas wie das Urgestein der Serie. Ewig aber bleiben die wenigsten Darsteller:innen einem Format treu. Bislang haben sich jedoch alle Spekulationen immer wieder als falsch erwiesen.

Lebensgefahr als Serien-Exit? Geraten Figuren überraschend in heikle Situationen, wird es besonders spannend fürs Krimi-Publikum. In einer Episode der 20. Staffel wird Vance in seinem eigenen Haus angegriffen und entkommt dem Tod nur knapp. Später führen ihn die Ereignisse sogar bis nach Berlin, wo ihn seine Vergangenheit erneut einholt. Für viele Zuschauer:innen war damals klar: Hier bahnt sich ein Exit an. Doch statt eines Abschieds bekamen Fans tiefere Einblicke in Vance Privatleben - inklusive einer emotionalen Geschichte mit Ex-Kollegin Lena Paulsen (Marem Hassler), einer früheren Weggefährtin.

Schockmoment zur 1000. Folge Als 2024 die 1000. Folge ausgestrahlt wurde, hatten sich die Serienmacher einen außergewöhnlichen Twist überlegt. Vance wurde bei einem Besuch am Grab seiner Frau von einem Scharfschützen getroffen und schwer verletzt. Wieder mussten die Zuschauenden bangen: Steigt der Schauspieler nun doch aus? Aber auch hier folgte Entwarnung. Vance überlebte, erholte sich und nahm seinen Job wieder auf. "Er ist angeschlagen, aber er kehrt zurück", stellte Carroll damals klar.

Neue Töne, neue Besetzung? Könnte der Abschied jetzt allerdings tatsächlich näherrücken? In den jüngeren Staffeln fiel Fans eine Veränderung in Vances Verhalten auf. Der sonst unterstützende Direktor führt das Team plötzlich strenger, politischer und vorsichtiger. Das nährt erneut Spekulationen, ob die Serie auf einen Führungswechsel hinarbeiten könnte. Parallel dazu wurde McGee (Sean Murray) als Interims-Direktor eingesetzt - ein klassisches Narrativ, das Raum für Abschiede, innere Konflikte und Weiterentwicklung lässt. Spätestens seit Staffel 22 wird auch in der Serie offen über die Zukunft von Leon Vance gesprochen. Er denkt laut darüber nach, wie er sein Leben nach seiner Karriere gestalten könnte. Die Beziehung zu Lena aus Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle; in derselben Episode kommen sich die beiden näher. Ein möglicher Ruhestand würde sowohl der Figur als auch dem Schauspieler nach so vielen Jahren gerecht werden.