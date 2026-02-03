"Nord bei Norwest"-Star
Hinnerk Schönemann: Alles über seine berühmte Ex und neue Partnerin
Wer gewinnt das Herz von Hauke Jacobs? Das ist eine der zentralen Fragen in "Nord bei Nordwest". Da fühlt sich Schauspieler Hinnerk Schönemann gleich zwei zauberhaften Frauen zugetan. Privat ist das anders.
Zuletzt gab es bei "Nord bei Nordwest" sogar mal wieder einen Kuss! Allerdings nur "einen Dienstkuss aus dem Affekt", wie sich Hauke Jakobs (Hinnerk Schönemann) letzte Folge in "Pechmarie" gleich rausredete. Denn dass Hauke Jule Christiansen (Marleen Lohse) sehr mag, ist offensichtlich. Könnte alles klar sein, wenn Hauke nicht auch Hannah Wagner (Jana Klinge) so toll fände - und sie ihn.
Wie Hauke weiter zwischen seinen Herzdamen Jule und Hannah weiter wie eine Flipperkugel hin und her fliegt, ist am Donnerstag, 5. Februar, ab 20:15 Uhr in der "Blindgänger", der neuen Folge von "Nord bei Nordwest" zu sehen. Wie immer um 20:15 Uhr im Ersten und über den ARD-Livestream auf Joyn.
Liebe unter Kollegen: In "Dr. Psycho" spielte das Paar Schönemann/Sornau gemeinsam
Wie Schauspieler Hinnerk Schönemann privat liebt, ist dagegen nirgends zu sehen. Denn sein Privatleben hält er unter Verschluss. Bekannt sind vier Frauen, mit denen der in Rostock geborene Schauspieler bis dato liiert war.
Die erste längere bekannt gewordene Beziehung hatte Schönemann mit Schauspielkollegin Anneke Kim Sarnau. Wahrscheinlich haben sie sich am Set von "Fremde Haut" kennengelernt. Jedenfalls präsentierten sie sich 2005 als Paar auf roten Teppichen der Szene. In dem Drama spielte die 53-Jährige aus Elmshorn die zweite Hauptrolle, Schönemann lediglich eine Nebenrolle.
Anders war es dann bei der ProSieben-Serie "Dr. Psycho - Die Bösen, die Bullen, meine Frau und ich". Da standen beide als Polizisten und Partner des Polizeipsychologen Dr. Max Munzl (Christian Ulmen) im Fokus. Die Serie lief über zwei Staffel und 14 Folgen bis 2008. Die letzte Folge erlebten Schönemann und Sarnau nicht mehr als Paar. Sie trennten sich 2007. Sarnau, die seit 2010 als Kommissarin Katrin König im Rostocker "Polizeiruf 110" ermittelt, verliebte sich neu und bekam 2011 einen Sohn und 2014 eine Tochter. Den Namen ihres Lebensgefährten gab sie bislang nicht preis.
Hennrik Schönemann ist dreifacher Vater
Zwischen 2010 und 2017 war Schönemann dann mit der Schauspielerin Anne Sarah Hartung verheiratet. Die 46-Jährige brachte 2012 den gemeinsamen Sohn Dexter zur Welt. Das bislang letzte Schauspiel-Engagement von Hartung absolvierten sie gemeinsam. Hartung spielte in "Marie Brand und die Dame im Spiel" 2011 eine Nebenrolle. Schönemann ist hier seit Beginn der Serie 2008 als Kommissar Jürgen Simmel zu sehen.
Die Ehe wurde erst 2017 geschieden, getrennt hatten sich die beiden aber schon zuvor. Schönemann verliebte sich stattdessen in die Designerin Anne Gorke. "Als wir uns das erste Mal trafen, wussten wir gleich, dass da irgendwas zwischen uns ist", schwärmte er mal in einem Interview. Von 2014 bis 2017 waren sie ein Paar, 2016 bekamen sie einen Sohn.
Zweite Hochzeit im Jahr 2020
Seit 2020 ist Schönemann zum zweiten Mal verheiratet. Im selben Jahr kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Über beide gibt es keine Detailinformationen. "Sie arbeitet in der Filmbranche, möchte aber nicht an die Öffentlichkeit", war alles, was der 51-Jährige mal in einem Interview über seine Ehefrau sagte.
