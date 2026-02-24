Neue Folgen, neue Fälle "Nord bei Nordwest" geht 2027 weiter: ARD verrät Details über die Dreharbeiten Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Das "Nord be Nordwest"-Team aus Jana Klinge, Hinnerk Schönemann und Marleen Lohse wird auch in den neuen Folgen zu sehen sein. Bild: NDR / Gordon Timpen

2027 weht wieder frischer Wind über Schwanitz: Die Dreharbeiten für zwei neue "Nord bei Nordwest"-Folgen sind gestartet. Die Fans dürfen sich auf einiges gefasst machen. Starke Fälle erwarten das bewährte Team.

An der Nordseeküste sind wieder Verbrecher:innen unterwegs. Der Norddeutsche Rundfunk hat den Drehstart für zwei weitere Folgen der beliebten ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" bekannt gegeben. "Falsche Polizisten" und "Der schöne Jens" lauten die Arbeitstitel. Gefilmt wird auf Fehmarn, in Travemünde, Hamburg und Umgebung. Die neuen Folgen sollen 2027 im Ersten und in der ARD Mediathek laufen. Zwei weitere werden derzeit geplant.

Darum geht es in "Falsche Polizisten" Der alte Fischer Hein Kröger (Dietrich Hollinderbäumer) wird Opfer eines Tricks. Eine weinerliche Stimme am Telefon behauptet, sein Enkel zu sein. Das Problem: Er hat angeblich einen tödlichen Unfall verursacht, sitze in Untersuchungshaft und käme nur gegen eine Kaution von 15.000 Euro wieder frei. Hinter dem Fake-Anruf steckt eine professionelle Betrüger:innen-Bande. Sie hat nicht nur Fischer Hein, sondern das ganze Dorf im Visier. Bei den Ermittlungen von Hannah Wagner und Hauke Jakobs gerät Tierärztin Jule Christiansen in den Fall: Offensichtlich gehört eine Klassenkameradin von ihr zum Täter:innen-Team.

Der Inhalt von "Der falsche Jens" Im zweiten Film steht ein Mann im Fokus, den in Schwanitz fast jeder kennt. Vor allem in der Frauenwelt ist der gutaussehende Chiropraktiker Jens Schinkel (Vladimir Korneev) sehr beliebt. Auch Jule Christiansen ist Kunde und Fan des Mediziners. Umso größer der Schreck, als eine seiner Patientinnen mit gebrochenem Genick und grüner Farbe besprüht in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Durch die Art des Todes gerät der "schöne Jens" unter akuten Tatverdacht. Als ein zweiter Mord mit derselben Todesursache geschieht, spitzt sich die Lage zu. Doch dann springt die Patientin Hanna Wagner ein und liefert ihm ein wasserdichtes, jedoch gewagtes Alibi.

Starkes Team vor und hinter der Kamera Bei den Darsteller:innen dürfen sich die Fans auf das bekannte "Nord bei Nordwest"-Team freuen, bestehend aus Hinnerk Schönemann (Hauke Jacobs), Jana Klinge (Hannah Wagner) und Marleen Lohse (Jule Christiansen). Auf dem Regiestuhl sitzt Felix Herzogenrath. Verantwortlich für die Kamera ist Lars R. Liebold. Das Drehbuch für "Falsche Polizisten" wurde von Petra Lüschow geschrieben, das von "Der schöne Jens" von Niels Holle. Die Produktion von "Nord bei Nordwest" liegt bei Seth Hollinderbäumer (triple pictures).