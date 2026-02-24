Neue Folgen, neue Fälle
"Nord bei Nordwest" geht 2027 weiter: ARD verrät Details über die Dreharbeiten
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
2027 weht wieder frischer Wind über Schwanitz: Die Dreharbeiten für zwei neue "Nord bei Nordwest"-Folgen sind gestartet. Die Fans dürfen sich auf einiges gefasst machen. Starke Fälle erwarten das bewährte Team.
"Nord bei Nordwest" ansehen
An der Nordseeküste sind wieder Verbrecher:innen unterwegs. Der Norddeutsche Rundfunk hat den Drehstart für zwei weitere Folgen der beliebten ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" bekannt gegeben. "Falsche Polizisten" und "Der schöne Jens" lauten die Arbeitstitel. Gefilmt wird auf Fehmarn, in Travemünde, Hamburg und Umgebung. Die neuen Folgen sollen 2027 im Ersten und in der ARD Mediathek laufen. Zwei weitere werden derzeit geplant.
Darum geht es in "Falsche Polizisten"
Der alte Fischer Hein Kröger (Dietrich Hollinderbäumer) wird Opfer eines Tricks. Eine weinerliche Stimme am Telefon behauptet, sein Enkel zu sein. Das Problem: Er hat angeblich einen tödlichen Unfall verursacht, sitze in Untersuchungshaft und käme nur gegen eine Kaution von 15.000 Euro wieder frei.
Hinter dem Fake-Anruf steckt eine professionelle Betrüger:innen-Bande. Sie hat nicht nur Fischer Hein, sondern das ganze Dorf im Visier. Bei den Ermittlungen von Hannah Wagner und Hauke Jakobs gerät Tierärztin Jule Christiansen in den Fall: Offensichtlich gehört eine Klassenkameradin von ihr zum Täter:innen-Team.
Der Inhalt von "Der falsche Jens"
Im zweiten Film steht ein Mann im Fokus, den in Schwanitz fast jeder kennt. Vor allem in der Frauenwelt ist der gutaussehende Chiropraktiker Jens Schinkel (Vladimir Korneev) sehr beliebt. Auch Jule Christiansen ist Kunde und Fan des Mediziners. Umso größer der Schreck, als eine seiner Patientinnen mit gebrochenem Genick und grüner Farbe besprüht in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Durch die Art des Todes gerät der "schöne Jens" unter akuten Tatverdacht.
Als ein zweiter Mord mit derselben Todesursache geschieht, spitzt sich die Lage zu. Doch dann springt die Patientin Hanna Wagner ein und liefert ihm ein wasserdichtes, jedoch gewagtes Alibi.
Starkes Team vor und hinter der Kamera
Bei den Darsteller:innen dürfen sich die Fans auf das bekannte "Nord bei Nordwest"-Team freuen, bestehend aus Hinnerk Schönemann (Hauke Jacobs), Jana Klinge (Hannah Wagner) und Marleen Lohse (Jule Christiansen). Auf dem Regiestuhl sitzt Felix Herzogenrath.
Verantwortlich für die Kamera ist Lars R. Liebold. Das Drehbuch für "Falsche Polizisten" wurde von Petra Lüschow geschrieben, das von "Der schöne Jens" von Niels Holle. Die Produktion von "Nord bei Nordwest" liegt bei Seth Hollinderbäumer (triple pictures).
Lust auf mehr spannende Krimi-Highlights und True Crime?
Mehr entdecken
"Wusste nicht, wie es weitergehen sollte"
Regine Hentschel spricht über finanzielle Probleme
Durchbruch als Kommissarin
"Nord bei Nordwest"-Star Jana Klinge im Porträt
Beliebter Treffpunkt verschwindet
"Nord bei Nordwest"-Schauplätze: Ein Drehort ist Vergangenheit
Zwischen TV-Ruhm und Idylle
Hinnerk Schönemann: Sein Leben auf dem Bauernhof
"Nord bei Norwest"-Star
Hinnerk Schönemann: Die prominente Ex und neue Freundin ARD-Stars
Sängerin auf Tour
Marleen Lohses Lampenfieber: Sie liebt das "Prickeln"
Vorschau
Die Bombe platzt: Inhalt der neuen "Nord bei Nordwest"-Folge
"Schon was anderes"
Dieser Männer-Kuss bleibt Hinnerk Schönemann in Erinnerung
Küstenkrimi bricht Routine
Überraschung bei "Nord bei Nordwest": Das erwartet Fans der ARD-Serie in den neuen Folgen