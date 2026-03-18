ZDF-Serie "Nord Nord Mord" Victoria Trauttmansdorff: Ihr Vorfahre beendete den Dreißigjährigen Krieg Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Victoria Trauttmansdorff und Peter Heinrich Brix spielen in der Krimi-Reihe. Bild: ZDF/Manju Sawhney

Victoria Trauttmansdorff blickt auf ein außergewöhnliches Erbe zurück: Ihre Familiengeschichte reicht vom Westfälischen Frieden bis zum Widerstand gegen die Nazis. In "Nord Nord Mord" steht sie als Tabea Krawinkel vor der Kamera.

Eine Familie, die Geschichte geschrieben hat In einem Interview mit der Zeitung "NOZ" wird Schauspielerin Victoria Trauttmansdorff auf ihre Herkunft angesprochen. Die Familie zählt zum alten österreichischen Hochadel und spielte über Jahrhunderte hinweg eine Rolle in der europäischen Geschichte. Besonders herausragend ist ein Vorfahre: Maximilian von und zu Trauttmansdorff.

Der hat den Westfälischen Frieden ausgehandelt. Victoria Trauttmansdorff

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Und weiter: "Im Osnabrücker Rathaus hängt deshalb noch ein Ölgemälde mit seinem Porträt. Ich habe es mir mal mit meinem Vater angesehen." Laut der "Nord Nord Mord"-Schauspielerin trug er als kaiserlicher Gesandter dazu bei, den Dreißigjährigen Krieg zu beenden: ein Wendepunkt der europäischen Geschichte. Der Diplomat galt als geselliger Steirer. Mit Charme, Zuspruch und nicht zuletzt bei einem Glas Alkohol habe er die verfeindeten Kriegsparteien 1648 an den Verhandlungstisch gebracht und so den Frieden mit ermöglicht. Die 65-Jährige erzählt der "NOZ":

Mit ein bisschen Alkohol und viel Zuspruch hat er diese seit Jahrzehnten verfeindeten, blutrünstigen Krieger 1648 dazu gebracht, den Dreißigjährigen Krieg zu beenden. Victoria Trauttmansdorff

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Ruhm und Schatten Doch die Familiengeschichte ist nicht nur von Erfolg geprägt. Bereits während des Dreißigjährigen Krieges, insbesondere in den 1620er- und frühen 1630er-Jahren im Umfeld des kaiserlichen Feldherrn Albrecht von Wallenstein, spielten auch Machtinteressen und persönliche Vorteile eine Rolle.

Demnach haben die Trauttmansdorffs sich damals wohl auch bereichert. Victoria Trauttmansdorff

Seit 2018 spielt Victoria Trauttmansdorff die Psychologin Tabea Krawinkel in "Nord Nord Mord". Bild: IMAGO / Sven Simon

Die Entmachtung von Albrecht von Wallenstein habe sich damals für die Familie offenbar auch finanziell ausgezahlt. In deren Folge sollen mehrere Güter im heutigen Tschechien in ihren Besitz übergegangen sein.

Kindheit mit historischem Hintergrund Für die Schauspielerin selbst war der berühmte Name nicht immer einfach. In ihrer Jugend stand sie dem familiären Erbe eher distanziert gegenüber.

Mein Vater hat sich stark über die Geschichte der Familie definiert. Ich dagegen war eher 'anti'. Victoria Trauttmansdorff

Unter den Habsburgern zählten die Trauttmansdorffs zu den einflussreichen Familien: ein Name, der auffiel und Fragen provozierte. Gerade in ihrer Ausbildung zur Schauspielerin wurde sie damit aber auch aufgezogen, denn in den 80er-Jahren hatte Adel in künstlerischen Kreisen wenig Glanz. Trotzdem stellt Victoria klar: Nachteile hin oder her, von einer Opferrolle könne keine Rede sein. Aufgewachsen sei sie in einem exklusiven Umfeld, in dem viele Türen leichter aufgingen. Netzwerke spielten eine große Rolle, man kannte sich und unterstützte sich gegenseitig. Reich sei die Familie zwar nicht gewesen, aber das Leben dennoch außergewöhnlich privilegiert.

Mut in dunklen Zeiten Auch im 20. Jahrhundert hinterließ die Familie des ZDF-Stars Spuren. Während der NS-Zeit zeigte ein Teil der Verwandtschaft Haltung. Als Adolf Hitler nach Wien kam, setzte ihr Großvater ein stilles, aber deutliches Zeichen: Gemeinsam mit einem Freund fuhr er laut Victoria demonstrativ vor Hitlers Hotel auf und ab, das Hakenkreuz provokant am Auspuff statt an der üblichen Stelle. Die Aktion blieb nicht ohne Folgen, er wurde verhaftet. Seine Freilassung verdankte er schließlich einem ungewöhnlichen Umstand: Ein Verwandter erinnerte sich daran, dass ein einflussreicher Wiener Nationalsozialist einst kostenlos eine Wohnung von der Familie erhalten hatte. Genau dieser zog die nötigen Fäden. Später arbeitete der Großvater als Jurist und Militärrichter und soll es geschafft haben, kein einziges Todesurteil zu unterschreiben, und so Menschenleben gerettet haben.

Er war ein recht mutiger Mensch. Victoria Trauttmansdorff

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Erfolgreich im Fernsehen Heute kennen viele Zuschauer:innen Victoria Trauttmansdorff vor allem aus der ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord". Dort spielt sie die Therapeutin Tabea Krawinkel, die eine besondere Beziehung zum Ermittler Sievers entwickelt. Die Dynamik zwischen den Figuren lebt von feinem Humor und unterschwelliger Spannung - ein bewusst zurückhaltend erzähltes Verhältnis.

Was mir am besten gefällt: Da wird ein älteres Paar gezeigt, das immer noch flirty ist und frotzelt. Victoria Trauttmansdorff