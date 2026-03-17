Karriere aus Zufall
Julia Brendler: Eine heikle Liebe machte den "Nord Nord Mord"-Star bekannt
Aktualisiert:von teleschau
"Sievers und der letzte Tango" heißt die neue Episode von "Nord Nord Mord". Und auch im 28. Teil der Serie geht es nicht nur um Mord, sondern auch um eine komplizierte, unerfüllte Liebe. Dafür zuständig: Julia Brendler als Ina Behrendsen.
Sieh Julia Brendler in "Nord Nord Mord" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn
"Was sich liebt, das neckt sich", sagt der Volksmund. Wenn es danach geht, sind Julia Brendler und Oliver Wnuk die größte Liebe der deutschen seriellen Krimi-Landschaft. Denn die beiden necken sich als die Kommissare Ina Behrendsen und Hinnerk Feldmann schon seit 15 Jahren. So lange ermitteln die beiden in "Nord Nord Mord" bereits auf Sylt - und so lange ist ihr Beziehungsstatus, auf Social-Media-Deutsch, "kompliziert".
Unstrittig ist, dass sie wie Magneten sind. Sie fühlen sich zueinander hingezogen, aber immer, wenn einer allzu romantische Signale gibt, werden die Pole gedreht - und sie stoßen einander ab. Schon in der zweiten Episode 2013 gab es einen "Kuss-Versuch", später lebten sie gemeinsam in einer WG - beides endete, natürlich, in Stress und Chaos. Jetzt aber könnte alles anders werden.
Denn in "Sievers und der letzte Tango" zeigen sich die beiden innig wie selten. Und zwar beim Tanz. Bei einem Tango-Turnier verschmelzen die beiden geradezu ineinander. Blöd, dass es in "Nord Nord Mord" nun einmal immer auch um das Ableben eines Menschen geht - und so tanzt der Tod auf der Bühne der Musikmuschel von Westerland mit.
Eine "Verbotene Liebe" brachte Julia Brendler den Durchbruch
Kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht? Die Frage ist bei Fans von "Nord Nord Mord" bei jeder Episode fast so spannend wie die Frage "Kriegen sie die Bösen?". Die Rolle von Publikumsliebling Ina Behrendsen ist deshalb auch die wichtigste in der Karriere von Julia Brendler. Diese begann einst eher aus Zufall und nahm danach mit einer anderen Liebe Fahrt auf. Und die war nicht nur kompliziert, sondern verboten.
Julia Brendler wurde 1975 in der damaligen DDR in Schwedt in der Uckermark geboren und wuchs dort mit ihren Eltern und einem Bruder auf. Einen wirklichen Plan, Schauspielerin zu werden, hatte sie nie. Sie nahm auch nie Schauspielunterricht oder machte eine Ausbildung. Der Zufall und ihre Mutter schubsten 1989 die Karriere an. "Meine Mutter hat in der Zeitung eine Annonce entdeckt, in der für einen Film Jugendliche gesucht wurden, und hat mich darin bestärkt, mich zu melden", wurde Brendler 2013 vom Portal "Wunderweib" zitiert.
Im Jahr des Mauerfalls kam ihre Bewerbung bei der DEFA an und Regisseur Helmut Dziuba besetzte die damals 14-Jährige für die Hauptrolle der Barbara Behrend im Spielfilm "Verbotene Liebe", in der sich die 13-jährige Barbara in den 18-jährigen Georg (Hans-Peter Dahm) verliebt. Der Film sorgte wegen des Sujets für Empörung - und für den Durchbruch von Julia Brendler. 1990 wurde sie für ihre Leistung mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnet.
Studio der Vielseitigkeit: Julia Brendler auf Joyn
Brendler entschied sich für die Schauspielerei, verwarf die Idee, Psychologie zu studieren. Drehte weitere Kinofilme ("Engel ohne Flügel", "Nur über meine Leiche") und fasste als Episodenschauspielerin in TV-Serien Fuß. Insgesamt wirkte sie bislang an 115 Film- oder Serienproduktionen mit. Auch internationalen. Beim Brooklyn International Film Festival wurde sie 1996 für ihre Leistung im Kurzfilm "Dolphins" ausgezeichnet, 2001 gab es beim Internationalen Filmfest in Palencia eine Auszeichnung für "Schneckentraum".
In der deutschen Serienlandschaft war sie in allen Genres zu sehen. Neben ihrer Stammserie "Nord Nord Mord" war sie von "Der Alte" und "Tatort" über "SOKOs" und "Großstadtrevier" bis "Notruf Hafenkante" und "Morden im Norden" so gut wie in allen großen Krimiserien als Gast zu sehen, spielte aber auch in Kinder- ("Löwenzahn") und Jugendproduktionen ("Lotta & der Ernst des Lebens") sowie Komödien ("Ein Drilling kommt selten allein"). Sie kennt sich aber auch im Herzkino-Genre ("Das Traumschiff" und "Frühling") oder Dramen ("Albträumer", "Weissensee") aus. "Mir werden ganz unterschiedliche Rollen angeboten, ich genieße sehr, dass ich in keine Schublade gesteckt werde", sagte sie im "Wunderweib"-Interview.
Auf Joyn kannst du folgende Filme mit Julia Bendler sehen: Den Action-Thriller "Ein todsicherer Plan" mit Richy Müller, den SAT-1-Film "Der Typ, 13 Kinder & ich" sowie die ProSieben-Komödie "Geile Zeiten" mit "Die Bergretter"-Star Sebastian Ströbel.
Hier siehst du Julia Brendler in einer Komödie an der Seite von Sebastian Ströbel
Wer ist der Mann an Julia Brendlers Seite?
Ihre größte Rolle ist die der Ina Behrendsen. Mit der verbindet sie, dass Julia Brendler für die neueste Folge den Tango nicht mühsam lernen muss. Sie liebt und beherrscht das Tanzen, vor allem den argentinischen Tango. Einer der größten Unterschiede zu Ina: Julia Brendler hat ihr privates Glück gefunden, in Person eines Fotografen und Bühnenbildners. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und leben in Berlin.
"Wunderweib" sagte Brendler 2023 im Interview: "Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe eine gute Verbindung zum Glück."
Lust auf mehr Krimi-Spannung?
Mehr entdecken
Alle zehn Filme im Ranking
Alle OSCAR®-Filme 2026 im Ranking: Wer den Academy Award wirklich verdient hätte
Wahre Begebenheit
"Die Waltons": Diese wahre Story verbirgt sich hinter der Serie
Es geht um Persönlichkeitsrechte
ORF streicht Kampusch-Doku aus dem Programm
Er führt "Forbes"-Liste an
Er ist der bestbezahlte Schauspieler in Hollywood!
Krimi im Check
Nach dem "Polizeiruf 110": Ist unser Rechtsstaat ungerecht?
Die Schauspielerin privat
"Großstadtrevier": Herzinfarkt startete Sinha Melina Gierkes Karriere