Karriere aus Zufall Julia Brendler: Eine heikle Liebe machte den "Nord Nord Mord"-Star bekannt Aktualisiert: Vor 8 Minuten von teleschau Geht endlich was? Beim feurigen Tango kommen sich Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) so nah wie selten. Leider tanzt bei "Nord Nord Mord: Sievers und der letzte Tango" auch der Tod mit. Bild: ZDF / Manju Sawhney

"Sievers und der letzte Tango" heißt die neue Episode von "Nord Nord Mord". Und auch im 28. Teil der Serie geht es nicht nur um Mord, sondern auch um eine komplizierte, unerfüllte Liebe. Dafür zuständig: Julia Brendler als Ina Behrendsen.

Sieh Julia Brendler in "Nord Nord Mord" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Am 16. März um 20:15 Uhr zur Folge "Sievers und der letzte Tango" einschalten!

"Was sich liebt, das neckt sich", sagt der Volksmund. Wenn es danach geht, sind Julia Brendler und Oliver Wnuk die größte Liebe der deutschen seriellen Krimi-Landschaft. Denn die beiden necken sich als die Kommissare Ina Behrendsen und Hinnerk Feldmann schon seit 15 Jahren. So lange ermitteln die beiden in "Nord Nord Mord" bereits auf Sylt - und so lange ist ihr Beziehungsstatus, auf Social-Media-Deutsch, "kompliziert". Unstrittig ist, dass sie wie Magneten sind. Sie fühlen sich zueinander hingezogen, aber immer, wenn einer allzu romantische Signale gibt, werden die Pole gedreht - und sie stoßen einander ab. Schon in der zweiten Episode 2013 gab es einen "Kuss-Versuch", später lebten sie gemeinsam in einer WG - beides endete, natürlich, in Stress und Chaos. Jetzt aber könnte alles anders werden. Denn in "Sievers und der letzte Tango" zeigen sich die beiden innig wie selten. Und zwar beim Tanz. Bei einem Tango-Turnier verschmelzen die beiden geradezu ineinander. Blöd, dass es in "Nord Nord Mord" nun einmal immer auch um das Ableben eines Menschen geht - und so tanzt der Tod auf der Bühne der Musikmuschel von Westerland mit.

Eine "Verbotene Liebe" brachte Julia Brendler den Durchbruch Kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht? Die Frage ist bei Fans von "Nord Nord Mord" bei jeder Episode fast so spannend wie die Frage "Kriegen sie die Bösen?". Die Rolle von Publikumsliebling Ina Behrendsen ist deshalb auch die wichtigste in der Karriere von Julia Brendler. Diese begann einst eher aus Zufall und nahm danach mit einer anderen Liebe Fahrt auf. Und die war nicht nur kompliziert, sondern verboten. Julia Brendler wurde 1975 in der damaligen DDR in Schwedt in der Uckermark geboren und wuchs dort mit ihren Eltern und einem Bruder auf. Einen wirklichen Plan, Schauspielerin zu werden, hatte sie nie. Sie nahm auch nie Schauspielunterricht oder machte eine Ausbildung. Der Zufall und ihre Mutter schubsten 1989 die Karriere an. "Meine Mutter hat in der Zeitung eine Annonce entdeckt, in der für einen Film Jugendliche gesucht wurden, und hat mich darin bestärkt, mich zu melden", wurde Brendler 2013 vom Portal "Wunderweib" zitiert. Im Jahr des Mauerfalls kam ihre Bewerbung bei der DEFA an und Regisseur Helmut Dziuba besetzte die damals 14-Jährige für die Hauptrolle der Barbara Behrend im Spielfilm "Verbotene Liebe", in der sich die 13-jährige Barbara in den 18-jährigen Georg (Hans-Peter Dahm) verliebt. Der Film sorgte wegen des Sujets für Empörung - und für den Durchbruch von Julia Brendler. 1990 wurde sie für ihre Leistung mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnet.

Hier siehst du Julia Brendler in einer Komödie an der Seite von Sebastian Ströbel Film ansehen Comedy Geile Zeiten Verfügbar auf Joyn 89:12 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Wer ist der Mann an Julia Brendlers Seite? Ihre größte Rolle ist die der Ina Behrendsen. Mit der verbindet sie, dass Julia Brendler für die neueste Folge den Tango nicht mühsam lernen muss. Sie liebt und beherrscht das Tanzen, vor allem den argentinischen Tango. Einer der größten Unterschiede zu Ina: Julia Brendler hat ihr privates Glück gefunden, in Person eines Fotografen und Bühnenbildners. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und leben in Berlin. "Wunderweib" sagte Brendler 2023 im Interview: "Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe eine gute Verbindung zum Glück."