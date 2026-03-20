ZDF-Star "Nord Nord Mord": Die krasse Verwandlung von Julia Brendler Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 So sah Julia Brendler früher aus. Bild: IMAGO / Future Image, IMAGO / Sven Simon

Kaum wiederzuerkennen: Julia Brendler hat sich im Laufe ihrer Karriere stark verändert. Vom jugendlichen Nachwuchsstar mit lässigem Look zur souveränen TV-Ermittlerin – ihre optische und berufliche Entwicklung könnte beeindruckender kaum sein.

Sieh Julia Brendler in "Nord Nord Mord" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Am 16. März um 20:15 Uhr zur Folge "Sievers und der letzte Tango" einschalten!

Vom Nachwuchstalent zur festen Größe Julia Brendler gehört heute zu den bekannten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Besonders durch ihre Rolle als Ina Behrendsen in der ZDF-Reihe "Nord Nord Mord" ist sie einem breiten Publikum vertraut. Doch ihre Karriere begann deutlich früher - schon als Jugendliche sammelte sie erste Erfahrungen vor der Kamera. Bereits in jungen Jahren fiel sie durch ihre natürliche Ausstrahlung und ihr ernsthaftes Spiel auf. Mit dunklen Haaren und einem eher lässigen Stil verkörperte sie damals authentisch jugendliche Rollen und hob sich damit von vielen Gleichaltrigen ab.

Schauspielerin Julia Brendler 1995. So sehr hat sich "Nord Nord Mord"-Schauspielerin Julia Brendler in den letzten Jahren verändert. Bild: picture alliance/United Archives | Stingl

Früher Start im Filmgeschäft Ihren Durchbruch schaffte Brendler im Alter von nur 14 Jahren. Regisseur Helmut Dziuba besetzte sie 1990 in einer Hauptrolle im Film "Verbotene Liebe". Damit legte sie früh den Grundstein für ihre spätere Laufbahn. In den 1990er-Jahren entwickelte sie sich schnell weiter und war in mehreren Produktionen zu sehen. Filme wie "Moondance" und "Engel ohne Flügel" machten sie zu einem gefragten Nachwuchsstar.

Internationale Anerkennung Auch über Deutschland hinaus wurde ihr Talent gewürdigt. 1996 erhielt sie beim Brooklyn International Film Festival die Auszeichnung als "Beste Darstellerin" für den Kurzfilm "Dolphins".

Julia Brendler spielte die Rolle Lara Der Kurzfilm "Dolphins" erschien im Jahr 2000. Bild: picture-alliance / dpa | dpa-Film Senator Movinet

Einige Jahre später folgte eine weitere Ehrung: Beim Internationalen Filmfestival in Palencia wurde sie 2002 erneut als "Beste Darstellerin" ausgezeichnet - diesmal für ihre Leistung in "Schneckentraum".

Stilwandel und neue Rollen Im Laufe der Jahre veränderte sich nicht nur ihre Rollenwahl, sondern auch ihr Erscheinungsbild. Anfang der 2000er-Jahre trat sie zeitweise mit blondierten Haaren auf.

Julia Brendler im Jahr 2003. Bild: picture-alliance / Sven Simon

Hier siehst du Julia Brendler in einer Komödie an der Seite von Sebastian Ströbel Film ansehen Comedy Geile Zeiten Verfügbar auf Joyn 89:12 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Erfolg im Fernsehen Seit 2011 ist Julia Brendler Teil der erfolgreichen Krimireihe "Nord Nord Mord". Als Ermittlerin Ina Behrendsen überzeugt sie mit einer Mischung aus Klarheit, Professionalität und Nahbarkeit. Ihr heutiger Look mit dunklem Bob unterstreicht diese Ausstrahlung.

Julia Brendler mit ihren "Nord Nord Mord"-Kollegen Oliver und Peter. Bild: Berlinfoto