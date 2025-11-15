Elf Rookies sorgen für Aufruhr "One Piece": Das sind die berüchtigten Piraten der "Schlimmsten Generation" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Martin Meyer Die "Schlimmste Generation" mischt die Neue Welt an verschiedenen Orten auf. Bild: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Auf dem Sabaody-Archipel treffen die Strohhüte erstmals auf die Mitglieder der sogenannten "Schlimmsten Generation". Diese berüchtigten Piraten sorgen nicht nur dort für Aufruhr. Auch später tauchen sie immer wieder bei "One Piece" als wichtige Akteure auf. Wer sie sind und was sie vorhaben.

Wo sie auftauchen, bricht Chaos aus! Die "Schlimmste Generation" (oder auch "Supernovae" genannt) ist in "One Piece" berüchtigt und lässt selbst mächtige Piraten und Mitglieder der Weltregierung zittern. Als Rookies kommen sie im "Sabaody-Archipel"-Arc erstmals zusammen. Elf Personen gehören zu der Gruppe. Zwei davon kennen wir sehr gut: Ruffy und Zorro. Aber auch die anderen haben sich einen Namen gemacht. Wir stellen die "Schlimmste Generation" vor und verraten, wie es ihnen im Verlauf der Serie ergeht.

Schau hier die neueste Folge "One Piece" auf Joyn! Ganze Folge One Piece Ruffy macht seinen Zug! Der Wendepunkt der neuen Ära Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.11.2025 • 23 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Diese Piraten tauchen als Rookies im "Sabaody-Archipel"-Arc auf Basil Hawkins ("Der Magier")

Scratchmen Apoo ("Das Grollen des Meeres")

Urouge ("Mysteriöser Mönch")

X.Drake

Capone Bege ("Ein-Mann-Armee")

Killer

Eustass Kid

Trafalgar D. Water Law ("Chirurg des Todes")

Jewelry Bonney ("Vielfraß") Was machen die Piraten der "Schlimmsten Generation" später, um sich ihren Namen zu verdienen?

Basil Hawkins: Seine Karten legt er sich selbst Basil Hawkins trägt den Beinamen "Der Magier" und kann das Schicksal aller Dinge vorhersagen. Er hat von der Stroh-Frucht gegessen und besitzt daher die Fähigkeit, Voodoo-Puppen aus seinem Körper zu erschaffen, mit denen er Schaden auf andere Personen umleiten kann. Auf dem Sabaody-Archipel wird er von Marine-Admiral Kizaru besiegt, überlebt aber.

Basil Hawkins kann zwar in die Zukunft sehen, das nützt immer aber nicht immer. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Später schließt Hawkins eine Allianz mit Scratchmen Apoo, Killer und Eustass Kid. Sie werden allerdings von dem übermächtigen Kaido angegriffen und Hawkins ordnet sich dem Piratenkaiser als Gefolgsmann unter, während Killer und Eustass Kid kämpfen und gefangen genommen werden. In der Rolle als Kaidos Untergebener macht er später auf Wano Kuni Ruffy, Zorro und Trafalgar Law das Leben schwer. Als er Killer und Eustass Kid im Kampf gegen Big Mom behindert, wird er schließlich von Killer besiegt.

Scratchmen Apoo: Mit Musik in den Kampf Scratchmen Apoo, Kapitän der On-Air-Piratenbande, kann seine Gliedmaßen in Instrumente verwandeln und mit Schall angreifen. Auf dem Sabaody-Archipel will er eigentlich nur eine Beobachterrolle einnehmen, wird aber von Admiral Kizaru attackiert und ist ihm chancenlos unterlegen.

Apoos Teufelskräfte können einen ohne Vorwarnung treffen - allerdings nur, wenn man die Töne, die er damit aussendet, hören kann. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Später taucht er in der Allianz mit Hawkins, Killer und Eustass Kid wieder auf. Er ist zu diesem Zeitpunkt aber bereits ein Untergebener Kaidos und lockte die Allianz in die Falle. In der Folge schloss sich auch Hawkins dem Piratenkaiser an, während Killer und Kid gefangen genommen wurden. Auch auf Onigashima unterstützt er Kaido und attackiert die Strohhüte. Er wird mehrfach verwundet und versucht ständig neue Bündnisse zu schließen. Dabei scheint ihm Loyalität nicht so wichtig, er will sich nur auf die Seite des Siegers stellen, um selbst zu überleben. Das schafft er auch. Was er nach dem "Wano Kuni"-Arc unternimmt, ist aber noch unklar.

Urouge: Kein friedlicher Mönch Der als "Mysteriöser Mönch" bekannte Kapitän der Sündiger-Mönch-Piratenbande, Urouge, kämpft auf dem Sabaody-Archipel gegen den ein oder anderen Gegner. Wie die anderen muss er sich dort ebenfalls Kizaru geschlagen geben, aber taucht später in der Neuen Welt wieder auf. Urouge hat von einer unbekannten Teufelsfrucht gegessen, durch die er sich in einen muskelbepackten Riesen verwandeln kann. Er ist einer der wenigen Piraten, die in Big Moms Territorium vordringen können. Während er gegen den ersten Süßigkeiten-Kommandanten, Charlotte Snack, gewinnen kann, muss er gegen dessen Bruder Cracker eine Niederlage einstecken. Urouge ist weiterhin in der Neuen Welt unterwegs, wo genau ist allerdings unbekannt.

Über Urouge ist von allen Supernovae bisher am wenigsten bekannt. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

X.Drake: Undercover aus der Urzeit Als Kapitän der Drake-Piratenbande kämpft X.Drake auf dem Sabaody-Archipel mit Basil Hawkins und Urouge gegen die Marine. Wie die anderen Rookies ist auch er Admiral Kizaru klar unterlegen. Seine Teufelskraft stammt von einer Zoan-Frucht, mit deren Hilfe er sich in einen Dinosaurier (Allosaurus) verwandeln kann.

X.Drake arbeitet bei Sword mit Corby zusammen. Dessen Berichte über Ruffy veranlassen ihn dazu, den Strohhüten auf Onigashima zu helfen. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Doch in der Neuen Welt stellt sich heraus, dass X.Drake in Wirklichkeit Teil der streng geheimen Marine-Einheit Sword ist. Er schließt sich Kaidos Bande an, um sie für die Marine auszuspionieren. In Wano Kuni kämpft er deshalb zunächst an der Seite von Basil Hawkins gegen die Strohhüte. Als seine Tarnung auffliegt, wird er allerdings von Kaidos Untergebenen angegriffen. Im Chaos des Aufstandes gegen den Piratenkaiser schließt er ein Bündnis mit Ruffy und unterstützt die Strohhüte im Kampf.

Capone Bege: Schurke im feinen Anzug Auch Capone Bege ist auf dem Sabaody-Archipel nur ein Beobachter. Der Kapitän der Fire-Tank-Piratenbande ist auch unter dem Namen "Ein-Mann-Armee" bekannt, da er von der Burg-Frucht gegessen hat. Seine Untergebenen mitsamt Kanonen und Pferden kann er schrumpfen und in seinen Körper aufnehmen. Sobald etwas seinen Körper wieder verlässt, erlangt es die ursprüngliche Größe zurück. Auf diese Weise kann er seine Gegner mit ganzen Armeen überraschen. Mit dieser Kraft entkommt er der Marine auf dem Sabaody-Archipel unbeschadet.

Name und Aussehen von Capone Bege erinnern an Mafia-Filme. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

In der Neuen Welt versucht Bege später in das Territorium von Piratenkaiserin Big Mom vorzustoßen. Als er jedoch scheitert, schließt er sich ihr an und vermählt sich mit einer ihrer Töchter. Gemeinsam mit Charlotte Chiffon bekommt er einen Sohn. Als Big Moms Untergebener bringt er Sanji später zu ihr, weil dieser ebenfalls mit einer ihrer Töchter verheiratet werden soll. Daraufhin tauchen die Strohhüte zu Sanjis Rettung auf, Bege verbündet sich aber mit ihnen. Sie planen die Ermordung von Big Mom. Als der Plan scheitert, fliehen sie zunächst gemeinsam und setzen ihre Wege dann getrennt voneinander fort.

Killer: Nichts zum Lachen Als einer der wenigen Supernovae, der kein Kapitän ist, hat Killer sich durch seine Stärke einen Namen machen können. Das Mitglied der Kid-Piratenbande ist seinem Kapitän treu ergeben. Dabei muss er dessen hitziges Gemüt regelmäßig abkühlen, um gefährliche Eskalationen zu vermeiden.

Auch wenn sein Name brutal klingt, ist Killer bei Kids Bande der besonnene und muss seinen Kapitän regelmäßig von unnötigen Handgemengen zurückhalten. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Nachdem Killer in der Neuen Welt von Kaido gefangen genommen wird, erwartet ihn ein schlimmes Schicksal. Er wird gezwungen eine der künstlichen Smile-Früchte zu essen. Die misslungene Teufelsfrucht verleiht ihm aber keine Kräfte, sondern zwingt ihm ein dauerhaftes Lachen auf - selbst wenn er todtraurig ist. Als Orochis Handlanger muss er unter dem Alias "Kamazo - der Schlitzer" die Drecksarbeit für den Shogun übernehmen und unliebsame Personen für ihn töten. Der Aufstand gegen Kaido nimmt Fahrt auf und Killer trifft seinen Kapitän Kid wieder. Sie ziehen mit in den Kampf. Den gemeinsamen Kampf betrachten sie aber nicht als Bündnis, sondern wollen nur ihre Mannschaft wiederfinden und sich an Kaido und Orochi rächen. In der Schlacht auf Onigashima schafft Killer es Kaido zu verletzen und Basil Hawkins zu besiegen. Nach dem großen Kampf zieht er gemeinsam mit Kid und seiner Bande weiter.

Eustass Kid: Unerschrocken und gewalttätig Der Kapitän der Kid-Piraten hat sich durch seine Stärke und Brutalität einen Namen gemacht. Seine kurze Zündschnur führt häufig zu Streit. Er hat von der Magnet-Frucht gegessen und kann dadurch metallische Gegenstände kontrollieren und bewegen. Auf dem Sabaody-Archipel ist er der einzige Rookie, auf den ein höheres Kopfgeld als auf Ruffy ausgesetzt ist. In der Neuen Welt versenkt Kid zwei Schiffe aus Big Moms Flotte und legt sich mit der Bande des Roten Shanks an. Von den Rothaar-Piraten wird er allerdings vernichtend geschlagen und verliert seinen linken Arm. Danach schließt sich Kid einer Allianz mit Hawkins und Apoo an, um Shanks erneut zu attackieren. Bevor dieser Plan umgesetzt werden kann, wird das Bündnis von Apoo verraten und Kid wird von Kaido gefangen genommen. Als das Gefängnis von den Strohhüten unter Kontrolle gebracht wird, kommt er wieder frei. Obwohl Kid niemandem mehr vertrauen will, kämpft er nicht gegen die Strohhüte. Die gemeinsame Schlacht auf Onigashima ist allerdings nicht besonders harmonisch. Nur weil er dazu gezwungen ist, tut er sich im finalen Kampf gegen Big Mom mit Trafalgar Law zusammen. Gemeinsam besiegen sie die Piratenkaiserin mit letzter Kraft.

Nachdem Eustass Kid einen Arm verloren hat, ersetzt er ihn durch Metall, das er mithilfe seiner Teufelskraft kontollieren kann. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Nach der Schlacht ist Eustass Kid sauer, dass nicht er, sondern Ruffy zum Piratenkaiser ausgerufen wird. Er fährt mit seiner Bande fest entschlossen davon, das One Piece vor ihnen zu finden. Sein Weg führt ihn erneut zu Shanks. Diesmal käpft der Piratenkaiser selbst gegen Kid, da dieser droht, rücksichtslos dessen Verbündete zu töten. Der wütende Shanks besiegt Kid mit Leichtigkeit und das gesamte Schiff der Kid-Piraten wird versenkt. Ob jemand von der Bande überlebt, ist unklar.

Trafalgar D. Water Law: Der etwas andere Arzt Auch der Kapitän der Heart-Piratenbande, Trafalgar D. Water Law, ist unter den Piraten gut bekannt. Er hat von der Operations-Frucht gegessen und kann in einem bestimmten Radius die Position von Objekten oder Lebewesen beliebig vertauschen. Mithilfe seines Schwerts kann er auch einzelne Körperteile abtrennen und neu zusammensetzen ohne die Person dabei zu verletzen. Durch diese Fähigkeiten hat er den Beinamen "Chirurg des Todes" erhalten. Er ist aber auch tatsächlich ein fähiger Arzt und behandelt beispielsweise Ruffy nach der Schlacht auf Marineford. Zusammen mit Kid und Ruffy kämpft Law auf dem Sabaody-Archipel gegen die Marine. In der Neuen Welt steigt Law zu einem der Sieben Samurai der Meere auf, indem er die Herzen von 100 Piraten mit seiner Fähigkeit einsammelt und der Marine übergibt. Auf Punk Hazard geht er später eine Allianz mit der Strohhut-Bande ein. Gemeinsam bekämpfen sie Caesar Clown, Doflamingo und Kaido und seine Untergebenen. Dort besiegt er in der Schlacht auf Onigashima gemeinsam mit Eustass Kid die Piratenkaiserin Big Mom.

Law begleitet Ruffy bei vielen Abenteuern. Er bereut die Entscheidung einige Male kurz, immer wenn Ruffy einfach losstürmt und sich nicht an seine Pläne hält. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Nachdem die Heart-Piraten Wano Kuni in anderer Richtung verlassen haben, als Kids und Ruffys Crew, geraten sie in einen Hinterhalt. Piratenkaiser Blackbeard und einige Mitglieder seiner Crew attackieren sie und es entbrennt ein heftiger Kampf. Am Ende werden Law und seine Leute besiegt sowie deren Schiff zerstört. Bepo schleppt seinen Captain aufs Meer hinaus und flüchtet schwimmend vor den Feinden. Der weitere Verbleib der Heart-Piraten ist bisher unbekannt.

Jewelry Bonney: Ein Kampf gegen das Alter Jewelry Bonney, auch bekannt als "Vielfraß", ist die Kapitänin der Bonney-Piraten. Sie hat von der Alters-Frucht gegessen. Sie kann damit sowohl ihr eigenes Alter als auch das von anderen Personen und Objekten verändern. Auf dem Sabaody-Archipel hält sie Zorro davon ab, einen Weltaristokraten zu attackieren. Als später Ruffy tatsächlich einen der Adligen schlägt und ein Marine-Admiral auftaucht, ergreift sie die Flucht. In der Neuen Welt wird Bonney von Blackbeard besiegt, der sie Marine-Admiral Akainu überlässt. Dieser scheint sie aber laufen zu lassen. Später taucht Bonney bei der Reverie auf. Sie infiltriert die Versammlung der Könige, um ihren Vater Bartolomäus Bär zu befreien. Als die Revolutionsarmee diese Aufgabe für sie übernimmt, bricht sie nach Egghead auf.

Mithilfe ihrer Teufelskraft kann sich Bonney als alte Frau in die Reverie einschleichen, um ihren Vater zu suchen. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation