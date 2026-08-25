Neue "One Piece"-Filme: Das ist über "God Valley" und "BAAD" bekannt

Fans sind begeistert "One Piece"-Fans aufgepasst: Gleich zwei neue Filme sind angekündigt - das wissen wir über "God Valley" und "BAAD" Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Martin Meyer Seit 2022 gab es keinen "One Piece"-Kinofilm mehr. Jetzt wurden gleich zwei angekündigt. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Zum One Piece Day gab es große Neuigkeiten. Endlich kommt das Franchise wieder auf die große Kinoleinwand. Die beiden angekündigten Filme werden für eine langersehnte Premiere sorgen, geben den Fans aber auch ein paar Rätsel auf.

Das 30. Jubiläum von "One Piece" steht an. 2027 hat der Manga den runden Geburtstag und 2029 dann der Anime. Passend dazu wurden beim diesjährigen One Piece Day zwei große Verkündungen für diese beiden Jahre gemacht: Zwei neue Kinofilme werden in diesen Jahren erscheinen. Von Mangaleser:innen heiß ersehnt, kommt zunächst "One Piece Film God Valley" im Sommer 2027 in die Kinos, zwei Jahre später folgt dann der etwas kryptische Titel "One Piece Film BAAD". Was ist bereits über die Filme bekannt und was solltet ihr vorab wissen? Wir fassen euch die wichtigsten Infos zusammen.

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Premiere: "God Valley" wird der erste echte Kanon-Film von "One Piece" Über den Inhalt des ersten Films ist bereits einiges bekannt. Da der "God Valley"-Vorfall im Manga bereits erzählt wurde, freuen sich viele schon auf diesen packenden Teil der Geschichte. Ohne wichtige Details zu spoilern, geben wir euch den groben Rahmen: God Valley ist eine Insel, auf der 38 Jahre vor der Haupthandlung ein unvorstellbarer Vorfall passierte. Im Anime gab es in der Hintergrundgeschichte von Bartholomäus Bär bereits einen kleinen Einblick. Die Weltregierung veranstaltet auf der Insel eine Menschenjagd für die Himmelsdrachenmenschen. Sie machen ein Spiel daraus, Bewohner:innen der Insel und Sklaven zu verfolgen und zu töten. Dieses grausame Treiben wird dann aber von einigen der berühmtesten Piraten aufgemischt. Die Roger Piraten und die Rocks Piraten stürmen auf die Insel. Zu den Crews gehören unter anderem die späteren Piratenkaiser Whitebeard, Big Mum und Kaido. Außerdem sind zahlreiche weitere wichtige "One Piece"-Charaktere in den Vorfall involviert. Der "God Valley"-Vorfall liefert damit die Vorgeschichte zu zahlreichen Figuren, die in Ruffys Zeit eine wichtige Rolle spielen und geben weitere Einblicke in die Machenschaften von Imu und der Weltregierung. Damit ist "God Valley" der erste Film der Reihe, der erstmals einen Abschnitt des Mangas erzählt, also der erste echte Kanon-Film. Alle anderen Filme haben bisher Parallelgeschichten erzählt, die nicht direkt im Plot der Serie enthalten sind oder einzelne Story-Arcs noch einmal neu aufbereitet. Der Film soll im Sommer 2027 in die Kinos kommen. In der Regel erscheinen die Filme zunächst in Japan und etwas später auch in anderen Ländern. Es ist also wahrscheinlich, dass wir hierzulande bis Herbst 2027 warten müssen. Ob der "God Valley"-Vorfall zusätzlich auch in der Anime-Serie noch einmal erzählt werden wird, ist noch nicht bekannt. Unsere Vermutung: Wie bei den "Demon Slayer"-Filmen zum Infinity Castle und "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" wird dieser Teil des Manga wahrscheinlich nur als Film adaptiert.

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Wofür steht die Abkürzung "BAAD" beim angekündigten "One Piece"-Film? Über den zweiten Film ist deutlich weniger bekannt. Genau genommen sind es bisher nur zwei Fakten. Er erscheint 2029 und der Titel ist "One Piece Film BAAD". Fans spekulieren bereits fleißig, wofür die vier Buchstaben stehen könnten. Darunter gibt es einige Theorien, die ziemlich wahrscheinlich klingen. BAAD könnte für "Before And After Dawn" stehen, also auf Deutsch: Vor und nach der Morgendämmerung. Ein Sinnbild für den großen Umbruch, den Ruffy und die anderen anstreben. Die Welt von "One Piece" könnte einen neuen Tag erleben, in dem die Herrschaft von Imu gebrochen wird. Eine andere Theorie vermutet einen Namen hinter dem Titel: Baa D. Sin oder andersherum Sinbaad. Könnte das vielleicht der echte Name von Joyboy sein? Bei den vielen unterschiedlichen Vermutungen scheint eins recht überzeugend. Da das "D" im Teaser größer ist als die anderen drei Buchstaben, könnte es in dem Film um das Vermächtnis des "D" gehen. Die Abkürzung könnte dementsprechend auch für "Born as a D" bedeuten. Vielleicht wird das Rätsel um die vielen Charaktere mit dem "D" im Namen, in dem Film endlich vollständig aufgelöst?

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Bis es Gewissheit gibt, müssen die Fans sich noch etwas gedulden. Wenn es spannende Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie hier auf Joyn BEHIND THE SCREENS.