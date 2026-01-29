Wird sein Traum erfüllt? "One Piece": Was passiert mit Corby? So tragisch könnte die Geschichte für ihn ausgehen Veröffentlicht: Vor 23 Minuten von Martin Meyer Steuert Corby in "One Piece" auf ein tragisches Ende zu? Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Corby gilt als aufstrebender Held der Marine. Ermöglicht wurde sein Weg ausgerechnet von einem Piraten. Seit dem Beginn von "One Piece" ist er mit Ruffy befreundet, auch wenn ihre Wege sie in verfeindete Lager geführt haben. Wir fragen uns: Welche Richtung wird Corbys Weg am Ende einschlagen?

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Spoiler-Warnung! Der Artikel enthält Details von "One Piece" bis zum Ende des "Egghead"-Arcs.

Corby im Steckbrief Name: Corby

Alter: 16 zu Beginn der Serie, 18 nach dem Timeskip

Größe: 1,67 m

Position: Marine-Kapitän in der geheimen Spezialeinheit Sword

Fähigkeiten: Formel 6 Kampftechniken (Rokushiki), Rüstungshaki und ausgeprägtes Observationshaki

Kopfgeld (von Cross Guild ausgerufen): 500.000.000 Berry

Nur durch Ruffys Unterstützung fand Corby den Mut, sein Leben selbst zu gestalten. Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Die Geschichte von Corby Von der Heulsuse zum strahlenden Helden! Corby ist zwar nur in wenigen Folgen von "One Piece"-Arcs zu sehen, doch seine Verbindung zu Ruffy ist eine der spannendsten der ganzen Serie. Die beiden begegnen sich direkt in Folge 1. Der Pirat hilft dem damals sehr ängstlichen Jungen, für sich einzustehen und für seinen Traum zu kämpfen. Nachdem Corby den nötigen Mut gefunden hat, trennen sich die Wege der beiden. Sie schlagen unterschiedliche Richtungen ein und machen trotzdem eine ähnliche Entwicklung durch. Ruffy will König der Piraten werden, Corby ein Marine-Admiral. Nur bei wenigen Gelegenheiten begegnen sich die beiden wieder. Als Schüler von Garp wird Corby stärker, und die Pubertät schlägt bei ihm offenbar verspätet zu. In "Water Seven" sieht er plötzlich erwachsen aus, und Ruffy erkennt ihn kaum wieder.

Aufstieg zum Held der Marine In "Marineford" nehmen beide an der Entscheidungsschlacht teil und spielen eine wichtige Rolle, obwohl sie kräftemäßig dort nicht mithalten können. Corbys selbstloser Einsatz rettet viele Menschenleben und er erhält Shanks' Anerkennung. Nach dem Timeskip wird Corby durch eine Rettungsaktion auf dem Schiff Rocky Port sogar in der ganzen Welt als Held der Marine gefeiert. Mittlerweile ist er ein Kapitän und Mitglied der geheimen Spezialeinheit Sword. Sein Ruhm führt dann auch dazu, dass er zur Zielscheibe einiger mächtiger Piraten wird. Die Cross Guild setzt ein hohes Kopfgeld auf Corby aus und Blackbeard entführt ihn schließlich. In dessen Hauptquartier, der Insel Hachinosu, versucht Corby bei seiner Flucht erneut, möglichst viele Menschen zu retten. Sein Ausbilder Garp kommt mit vielen anderen Nachwuchs-Soldaten zur Rettung. In einem heftigen Kampf bleibt Garp schließlich zurück, um Corby und die anderen zu beschützen, und legt die Zukunft in ihre Hände. Dass er noch eine wichtige Rolle beim "One Piece"-Finale spielen wird, wird damit noch einmal wahrscheinlicher. Aber wie genau wird es mit Corby weitergehen?

Mögliche Zukunft: Corby gegen Akainu? Corby wird wie Ruffy immer stärker und steigt stetig im Rang auf. Es liegt nahe, dass er sein Ziel am Ende der Serie erreichen wird und Marine-Admiral wird. Gemeinsam mit Piratenkönig Ruffy könnte er dann eine friedliche Ära einleiten. Und sie lebten glücklich bis ... Moment mal, das ist immer noch "One Piece"! Es wäre nicht Eiichiro Oda, wenn er es Corby so einfach machen würde. Eine naheliegende Möglichkeit: Corby rebelliert gegen den aktuellen Marine-Admiral Akainu und kämpft gegen ihn. Im Gegensatz zu Corby legt der skrupellose Anführer Gerechtigkeit danach aus, wie es ihm gerade in den Kram passt. Und das bedeutet meist, dass er irgendjemanden verbrennen will. Corby wäre damit nach Kuzan der zweite Schüler von Garp, der mit Akainu um den Titel des Admirals kämpft. Im "Marineford"-Arc ist Corby schon einmal fast gestorben, weil er sich Akainus Zorn in den Weg gestellt hat. Ob es beim zweiten Mal besser für ihn ausgehen würde? Dann könnte das zu seinem Happy End führen.

Freundschaft in Gefahr: Corby vs. Ruffy? Die parallel verlaufende Geschichte von Corby und Ruffy kann aber auch zu einem anderen Verlauf führen, der am Ende des "Egghead"-Arcs bereits angedeutet wird. Als Vegapunk verkündet, welche Macht das One Piece mit sich bringen soll, trifft Corby eine Entscheidung. Er will um jeden Preis verhindern, dass ein Pirat den Schatz erlangt. Und ihm ist klar, was das bedeutet: Er muss Ruffy davon abhalten, seinen Traum zu erreichen. Die Feindschaft zwischen Marine und Piraten zieht sich durch die ganze Geschichte. Das könnte das dramaturgische Finale dessen sein: Ein herzzerreißender Kampf zwischen Freunden, die gezwungen werden, sich zu bekämpfen. Ob es wirklich so kommt, bleibt aber noch abzuwarten. Oda hat schon oft überrascht und die Erwartungen der Fans auf den Kopf gestellt. Ihm wäre auch zuzutrauen, dass Corby am Ende auf die Piratenseite wechselt oder zusammen mit Helmeppo einen Laden für bunte Bandanas eröffnet.