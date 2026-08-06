Starporträt Andreas Schmidt-Schaller: Seine Tochter ist selbst preisgekrönte Schauspielerin Aktualisiert: Vor 43 Minuten von C3 Newsroom Andreas Schmidt-Schaller und seine Tochter Petra standen schon gemeinsam vor der Kamera. Bild: STAR-MEDIA; picture alliance / zb

Seit Jahrzehnten gehört Andreas Schmidt-Schaller zu den bekanntesten TV-Ermittlern Deutschlands. Doch auch seine Tochter Petra Schmidt-Schaller hat sich längst einen eigenen Namen gemacht – mit preisgekrönten Rollen, großen TV-Erfolgen und einer beeindruckenden Karriere. Dabei wollte sie ursprünglich gar nicht Schauspielerin werden.

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Andreas Schmidt-Schaller zählt zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands und prägte über Jahrzehnte das Fernsehen. Seinen Durchbruch feierte er als Leutnant Thomas Grawe im DDR-"Polizeiruf 110", später wurde er als Kriminalkommissar Hajo Trautzschke in der ZDF-Serie "SOKO Leipzig" einem Millionenpublikum bekannt. Nach mehr als 50 Jahren vor der Kamera verabschiedete sich der Schauspieler schließlich bewusst aus dem Beruf. Gemeinsam mit seiner Tochter Petra stand er im Laufe seiner Karriere unter anderem auch für Episoden von "SOKO Leipzig" vor der Kamera. Petra Schmidt-Schaller gehört heute zu den gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Dabei schien dieser Weg zunächst alles andere als selbstverständlich.

Petra Schmidt-Schaller hat sich mit zahlreichen Erfolgen im Kino und Fernsehen längst einen eigenen Namen gemacht. Bild: STAR-MEDIA

Eigentlich wollte sie einen anderen Weg einschlagen Petra Schmidt-Schaller wurde am 28. August 1980 in Magdeburg geboren und wuchs in einer echten Schauspielerfamilie auf. Neben Vater Andreas Schmidt-Schaller ist auch ihre Mutter Christine Krüger als Schauspielerin, Regisseurin und Professorin tätig. Schon als Kind begegnete Petra regelmäßig prominenten Kolleg:innen ihrer Eltern. Die Gespräche über den Schauspielberuf beeindruckten sie allerdings weniger – im Gegenteil. Lange Zeit konnte sie sich eine Karriere vor der Kamera gar nicht vorstellen. Erst während eines Austauschjahres in den USA änderte sich alles. Ein Theaterkurs an ihrer Highschool weckte ihre Begeisterung für die Schauspielerei und legte den Grundstein für ihren späteren Berufsweg.

Petra Schmidt-Schaller: Der Durchbruch kam früh Nach dem Abitur studierte die 45-Jährige Schauspiel in Leipzig. Bereits während ihrer Ausbildung sammelte sie erste Erfahrungen auf der Theaterbühne und vor der Kamera. Einen ihrer ersten Fernsehauftritte hatte sie ausgerechnet an der Seite ihres Vaters: In einer Folge von "SOKO Leipzig" standen beide gemeinsam vor der Kamera. Der große Durchbruch gelang ihr 2007 mit dem Kinofilm "Ein fliehendes Pferd". Für ihre Leistung erhielt sie den Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsdarstellerin.

2 Staffeln Soko Leipzig Folgen auf Joyn anschauen Die Ermittler der Sonderkommission Leipzig haben sich der Aufgabe verschrieben, schwerste Verbrechen aufzuklären. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen insbesondere Kapitaldelikte wie Mord und Totschlag, die oft mit dramatischen und emotionalen Hintergründen verbunden sind. Mit viel Feingefühl und einer Kombination aus kriminalistischer Intuition und modernster Ermittlungstechnik gehen sie den Spuren nach, die oft in die dunkelsten Ecken der menschlichen Psyche führen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Erfolgreich im Kino und Fernsehen Seitdem gehört der TV-Star zu den festen Größen der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Besonders bekannt wurde sie als Kommissarin Katharina Lorenz im "Tatort". Darüber hinaus überzeugte sie in Produktionen wie "Almanya – Willkommen in Deutschland", "Die Toten von Marnow", "Wendezeit", "Over & Out", "Ein Schritt zum Abgrund" oder "Lillys Verschwinden". Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet und für weitere renommierte Preise nominiert.

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Petra Schmidt-Schaller: Privat steht die Familie im Mittelpunkt Auch privat geht die Schauspielerin ihren eigenen Weg. Aus ihrer Ehe mit Schauspielkollege Thomas Fränzel stammt Tochter Tilda. Nach der Trennung sprach die Schauspielerin offen darüber, wie wichtig ihr ein harmonisches Miteinander geblieben ist. Im Interview mit "Frau im Spiegel" erklärte sie: "Ich musste zu mir selbst zurückkommen, in ein Leben ohne Partner, das ich vorher zehn Jahre mit ihm geteilt habe."

Wer bin ich ohne dieses Wir? Wie schaffe ich das jetzt allein? Petra Schmidt-Schaller

Sie ergänzt: "Zum Glück sind wir eine tolle Patchworkfamilie und verstehen uns sehr gut. Aus Liebe ist Freundschaft geworden. Wir stützen uns, wo wir können."

Heute lebt Petra Schmidt-Schaller bewusst bodenständig. Luxus spielt für sie nur eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger sind ihr Familie, Freundschaften und gemeinsame Zeit mit den Menschen, die ihr nahestehen.