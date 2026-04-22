Cast-Spekulationen Die Gerüchteküche brodelt: Sind diese drei Reality-Stars bei "Promi Big Brother" 2026 dabei? Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von Lena Maier Heiße Spekulationen im Netz: Ziehen Eric Stehfest, Emma Fernlund und Elsa Latifaj (v.l.n.r.) bald bei "Promi Big Brother" ein? Bild: ProSieben / SAT.1, picture alliance / Geisler-Fotopress | Tai Ngo, Joyn / René Lohse, Joyn / Nikolai Milatovic

Noch dauert es einige Monate, bis die neue Staffel von "Promi Big Brother" startet. Doch im Netz überschlagen sich bereits die ersten Spekulationen um mögliche Bewohner:innen. Vor allem ein bekannter Schauspieler heizt die Gerüchte auf Instagram derzeit ordentlich an.

Folgen Elsa Latifaj, Emma Fernlund und Eric Stehfest auf Jimi Blue Ochsenknecht? Ein halbes Jahr nach dem spannenden Finale, in dem Jimi Blue Ochsenknecht von den Zuschauer:innen zum Sieger gekürt wurde, blicken Reality-TV-Fans bereits gespannt in Richtung Herbst. Obwohl der Start der neuen Staffel noch auf sich warten lässt, kursieren in den Medien - unter anderem aufgegriffen vom "OK!-Magazin" - bereits die ersten prominenten Namen.

Auf diversen Gossip-Accounts im Netz wird derzeit wild spekuliert: Werden Elsa Latifaj, Emma Fernlund und der Schauspieler Eric Stehfest in diesem Jahr die Herausforderung annehmen und sich der totalen Überwachung stellen?

Bis dahin schau dir nochmal die besten Momente und heißesten Beichten von "Promi Big Brother" 2025 an Alle Folgen siehst du kostenlos auf Joyn

Eric Stehfest fragt seine Fans: Baldiger Einzug ins Haus? Besonders Eric Stehfest, der sich in der Vergangenheit schon in Formaten wie dem "Dschungelcamp" oder "Promis unter Palmen" als absoluter Zuschauerliebling bewies, griff die Gerüchte jüngst selbst auf. In seiner Instagram-Story teilte der 36-Jährige einen Beitrag, der ihn und die beiden Reality-Kolleginnen als potenzielle Kandidat:innen nennt.

Eric war zuletzt bei "Promis unter Palmen" zu sehen Alle Folgen der 4. Staffel hier kostenlos auf Joyn