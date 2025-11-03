Läuft da was? Nach "Promi Big Brother"? So schätzt Sam Dylan ein Liebes-Comeback zwischen Jimi Blue und Yeliz ein Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Sam Dylan plaudert mit uns ganz offen über Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc. Bild: IMAGO / dpa

Bei "Promi Big Brother" machte Jimi Blue Ochsenknecht immer wieder deutlich, dass der Rosenkrieg zwischen ihm und seiner Ex Yeliz Koc längst passé ist. Deutet sich bei den beiden nach seinem Sieg ein Beziehungs-Neustart an? Das sagt Sam Dylan dazu.

Der Influencer war selbst 2022 bei "Promi Big Brother" dabei und weiß ganz genau, wie die Reality-Show abläuft. Natürlich hat er auch die 13. Staffel verfolgt. Bei der diesjährigen "Promi Big Brother"-Aftershow-Party wollten wir von Sam wissen: Ob Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht nach seinem Sieg wohl wieder zusammenkommen? Bereits während der Staffel hatte Yeliz ihren Ex-Freund und Vater ihres Kindes tatkräftig unterstützt und die Fans immer wieder darum gebeten, für Jimi abzustimmen. Sind die beiden nur gut befreundet - oder läuft da wieder mehr?

"Kommt da jetzt ein Kuss?" Bei der Frage, ob sich zwischen Yeliz und Jimi eine Liebes-Reunion andeutet, zeigt Sam sich ziemlich skeptisch. "Ich habe das Finale ja im Fernsehen angeguckt. Ich habe ganz genau hingeschaut, als die beiden aufeinander zugegangen sind. Und ich warte so: Kommt da jetzt ein Kuss?", erzählt er und fügt hinzu: " Aber nein, es war irgendwie … ich konnte es nicht deuten." Ob Sam meint, dass die Lovestory zwischen den beiden noch nicht ganz abgeschlossen ist? "Ich kann mir gut vorstellen, dass da mehr läuft. Yeliz hatte ja auch Tränen in den Augen. Sie hat richtig geweint." Seiner Einschätzung nach wolle sie ihre Gefühle für Jimi aktuell aber womöglich noch nicht öffentlich zeigen.

Sie sind das ganze Leben miteinander verbunden Im August 2020 wurde die Beziehung zwischen Yeliz und Jimi öffentlich. Kurz darauf gaben die beiden bekannt, dass sie ein Baby erwarten. Doch das Liebesglück hielt nicht: Noch während der Schwangerschaft trennten sich die beiden und sie führten auf Social Media einen heftigen Rosenkrieg. Seit einigen Monaten läuft es zwischen Jimi und Yeliz wieder besser. Sie versöhnten sich und zu seiner Tochter Snow hat der 33-Jährige mittlerweile ebenfalls ein gutes Verhältnis. Im Joyn-Interview schätzt Sam die Situation so ein: "Natürlich sind sie das ganze Leben verbunden durch ihre Tochter - und sie drehen jetzt ja auch eine neue Show." Er könne sich gut vorstellen, dass in der geplanten Doku-Soap dann das Liebes-Comeback verkündet wird. Ob Yeliz und Jimi wirklich wieder zueinanderfinden, bleibt jedoch abzuwarten.