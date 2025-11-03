Joyn-Interview Allstar-Staffel von "Promi Big Brother"? Sam Dylan verrät, ob er dabei wäre Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Sam Dylan nahm 2022 an "Promi Big Brother" teil. Bild: SAT.1

Vor drei Jahren belegte der Reality-Star den dritten Platz bei "Promi Big Brother". Würde er eines Tages - genau wie Désirée Nick in der aktuellen Staffel - erneut ins Haus ziehen? Der Joyn-Redaktion hat Sam es verraten.

Kommt die "Promi Big Brother"-Allstar-Staffel? In der zehnten Staffel von "Promi Big Brother" schaffte es die TV-Darsteller bis ins Finale. Am Ende musste er sich aber gegen Micaela Schäfer und Rainer Gottwald geschlagen geben. Micaela wurde Zweite, Rainer holte sich den Sieg. Ob Sam sich der Herausforderung noch einmal stellen würde? Désirée Nick, die übrigens seine Favoritin war, zog dieses Jahr bereits zum zweiten Mal ins Haus ein. Sie war schon 2015 in der dritten Staffel dabei. "Man hat ja gesehen, mit Désirée hat es gut funktioniert", sagt Sam im Interview. Aus diesem Grund wünscht er sich für das Format eine "Allstar-Staffel", in der ausschließlich Ex-Bewohner:innen erneut ins Haus ziehen. "Der Dschungel hat es schon vorgemacht. Ich wünsche mir das auch für 'Promi Big Brother'. Und da gehöre ich dann natürlich auch hin", findet der Influencer.

Das große Finale von "Promi Big Brother" 2025 kostenlos streamen: Ganze Folge Promi Big Brother Tag 15: Die große Abrissbirne: Wer gewinnt das Finale? Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.10.2025 • 131 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das würde Sam heute anders machen Falls er eines Tages wieder ins "Promi Big Brother"-Haus einzieht, würde sich der 40-Jährige noch mal von einer anderen Seite zeigen wollen: "Ich würde das Ganze natürlich anders angehen als vor drei Jahren." In den vergangenen drei Jahren konnte er durch Formate wie "Das große Promi-Büßen", "The 50" und "Forsthaus Rampensau Germany" neue Reality-Erfahrungen sammeln. "Für mich steht jetzt im Vordergrund, dass es eine geile Show ist, die den Zuschauer entertainen muss", führt er weiter aus.

War Sams "Promi Big Brother"-Staffel die härteste aller Zeiten? Im Interview vergleicht Sam zudem seine Staffel mit der diesjährigen. In seiner Season gab es zwei Bereiche: den Dachboden und die Garage. "Damals auf dem Dachboden war es schon ziemlich krass. Man muss einfach sagen, dass unsere Staffel die härteste war", findet er. Immerhin gab es damals keine Fenster, kein Tageslicht und "wir wussten gar nicht, wie spät es ist". Aus diesem Grund könne Sam auch nicht nachvollziehen, warum manche Bewohner:innen die diesjährige Staffel als hart empfunden haben.

Wenn dann so ein Paco, der ja angeblich Soldat war, Probleme hat, dann soll der mal in unsere Staffel kommen. Sam Dylan, Oktober 2025

Trotzdem fand Sam die diesjährige Staffel sehr unterhaltsam: "Ich habe mich natürlich gefreut, dass es jetzt nach zwei Jahren endlich mal wieder ein Update gab und dieser eklige Container verschwunden ist."

Diese Stars würde er gerne noch bei "Promi Big Brother" sehen Nach dem großen Finale wurde bereits bestätigt, dass es nächstes Jahr mit "Promi Big Brother" weitergehen wird. Welche Promis sollten in der kommenden Staffel mit dabei sein? Bei dieser Frage muss Sam nicht lange zögern. "Kader Loth war noch nicht bei 'Promi Big Brother', Cosimo Citiolo war noch nicht bei 'Promi Big Brother' und Gina Lisa-Lohfink war auch noch nicht dabei. Ich mache hier schon den Cast fertig für nächstes Jahr", witzelt der Influencer. Doch mit diesen drei Stars sei es natürlich noch nicht getan. "Wir brauchen natürlich auch noch jemanden, der in der Versenkung verschwunden ist...", überlegt Sam und fügt hinzu: "Nehmen wir nächstes Jahr einfach noch mal Claudia Obert!"