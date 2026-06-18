IQ-Test gemacht Ist Mike Heiter hochbegabt? Sein IQ-Testergebnis sorgt für Staunen bei den Fans Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Martin Meyer Mike Heiter ist im Finale als Erster raus! Bild: Seven.One Entertainment Group Gmb

Wer Reality-Star werden will, braucht einige Talente. Herausragende Intelligenz gehört in der Regel nicht zu den Anforderungen. Sind Reality-Stars vielleicht viel schlauer als viele Zuschauer:innen denken? Mike Heiter liefert dafür ein überraschendes Indiz.

1 Staffel Die Heiters Die Heiters Die Hochzeitsvorbereitungen von Mike Heiter und Leyla Lahouar sind in vollem Gange! Location, Gästeliste und Menü werden sorgfältig geplant. Die Aufregung steigt, während die beiden ihren besonderen Tag gestalten und unvergessliche Momente kreieren. Eine Feier der Liebe! Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Mike Heiters IQ-Test-Ergebnis Mike Heiter kennt man aus Reality-Shows wie "Promi Big Brother" oder "Die Heiters", in dem man ihn und Leyla Lahouar bei ihren Hochzeitsvorbereitungen begleiten konnte. In einer Fragerunde auf Instagram gab er einen Funfact über sich zum Besten, der viele überrascht haben dürfte: "Ich habe mal einen IQ-Test gemacht und über 130 Punkte erreicht. Das war in einer gemischten Gruppe mit Teilnehmern aus verschiedenen Bereichen und ich hatte das beste Ergebnis."

Zur Einordnung: Bei IQ-Tests werden verschiedene Aspekte von Intelligenz und Fähigkeiten gemessen wie zum Beispiel Lernfähigkeit oder Arbeitsgedächtniskapazität. Die Ergebnisse werden mit allen anderen Teilnehmer:innen verglichen. Der durchschnittliche Intelligenzquotient in dieser Gruppe liegt dann bei 100 Punkten. Ab 130 gilt eine Person im Vergleich als hochbegabt. Laut Mikes Aussage träfe das also auch auf ihn zu. Überprüfen lässt sich die Aussage kaum. Die Fans können selbst überlegen, ob sie dem Reality-Star glauben wollen. Für seinen Unterhaltungswert in Reality-Shows spielt der IQ ohnehin keine Rolle.