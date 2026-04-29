Heimliche Hochzeit
"Promi Big Brother"-Star Diana Schell heiratet 27 Jahre jüngeren Alen
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Der ehemalige "Promi Big Brother"-Star Diana Schell hat ihren Partner Alen heimlich geheiratet. Die TV-Moderatorin spricht über große Gefühle, die erste Begegnung und eine Liebe, die im Alltag gewachsen ist.
Die besten Momente und heißesten Beichten von "Promi Big Brother" 2025
Ganz ohne große Bühne hat TV-Moderatorin Diana Schell, 2022 auch bei "Promi Big Brother" zu sehen, ihr privates Glück besiegelt. Gemeinsam mit ihrem Partner Alen entschied sie sich für eine ganz intime Trauung: Nur die Standesbeamtin und ein Fotograf waren dabei.
Kurz nach der Zeremonie wirkt alles noch frisch und ungewohnt intensiv. "Es war Liebe pur! Niemand war in unseren Plan eingeweiht! Nur die Standesbeamtin und der Fotograf durften dabei sein", verrät sie "BUNTE" exklusiv.
Es war total romantisch! Für uns beide war es ein Beweis unserer Gefühle füreinander.
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Diana Schell: Vom Arbeitsalltag zur großen Liebe
Kennengelernt haben sich die beiden während der Corona-Zeit, als persönlicher Austausch im Sender kaum stattfand. Gerade in dieser Distanz begann ihre gemeinsame Geschichte.
Alen war der Einzige, der trotzdem meinetwegen in einer kurzen Pause zwischen zwei Drehs ins Studio kam und sich vorstellte.
Aus einem ersten Treffen entwickelte sich ein Kontakt über Social Media. Seit fünf Jahren sind die 55-Jährige und der 28-Jährige TV-Producer jetzt schon ein Paar.
Diana Schell, die bereits verheiratet war und ein gutes Verhältnis zu ihrem Ex-Mann pflegt, beschreibt ihren Partner als jemanden, der Verantwortung übernimmt, aufmerksam ist und sie immer wieder zum Lachen bringt.
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