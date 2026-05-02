"Kurz vor einer Sepsis"
Nach Haar-OP in der Türkei: Jens Hilbert landet in der Notaufnahme
Veröffentlicht:von Julia W.
Ein Beauty-OP mit Folgen: "Promi Big Brother"-Gewinner Jens Hilbert ließ sich in der Türkei Haare transplantieren – kurz darauf verschlechtert sich sein Zustand dramatisch.
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Jens Hilbert, Gewinner der fünften Staffel von "Promi Big Brother", hat nach einem kosmetischen Eingriff gesundheitliche Komplikationen erlitten. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Der Unternehmer hat sich demnach vor rund zwei Wochen in der Türkei einer Haartransplantation unterzogen – mit unschönen Folgen.
Hilbert stand "kurz vor einer Sepsis"
Der Eingriff, bei dem ihm neues Deckhaar eingesetzt wurde, verlief zunächst gut. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland jedoch verschlechterte sich sein Zustand plötzlich rapide. "Ich hatte so starkes Fieber bekommen. Es war nicht auszuhalten. Ich hatte zwar noch Schmerzmittel zu Hause, aber ich habe es nicht in den Griff gekriegt", sagte Hilbert der "Bild"-Zeitung.
Schließlich musste der 48-Jährige in einer Klinik in Darmstadt behandelt werden. "Ich hatte unheimlich schlechte Blutwerte, kurz vor einer Sepsis", berichtet Hilbert weiter. "Es hat wohl doch nicht so gut geklappt mit meiner Haartransplantation."
Im Flieger mit offener Wunde
Trotz der Komplikationen sieht der Reality-TV-Star die Schuld nicht bei den behandelnden Ärzten im Ausland. Die Behandlung sei "medizinisch professionell organisiert" gewesen, betonte er – inklusive Anästhesie und umfassender Betreuung.
Als möglichen Auslöser nennt Hilbert stattdessen die Umstände seiner Rückreise. "Man hockt am Flughafen, frisch operiert. Im Flieger mit einer offenen Wunde. Das hätte ich anders machen sollen", sagte er rückblickend.
Darum entschied sich Hilbert für die Türkei
Für den Eingriff in der Türkei hatte er sich vor allem aus Kostengründen entschieden. Während die Behandlung dort etwa 3.500 Euro gekostet habe, wären in Deutschland zwischen 9.000 und 15.000 Euro fällig gewesen.
Inzwischen befindet sich Hilbert wieder zu Hause und erholt sich von den Strapazen. An seiner grundsätzlichen Einstellung zu dem Eingriff hat diese schmerzhafte Erfahrung jedoch nichts geändert: "Ich finde, Haare auf dem Kopf zu haben, einfach gut."
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