Cast-Spekulationen
"Promi Big Brother"-Gerüchteküche: Sind Eric Stehfest, Emma Fernlund und Elsa Latifaj 2026 dabei?
Aktualisiert:von Lena Maier
Noch dauert es einige Monate, bis die neue Staffel von "Promi Big Brother" startet. Doch im Netz überschlagen sich bereits die ersten Spekulationen um mögliche Bewohner:innen. Vor allem ein bekannter Schauspieler heizt die Gerüchte auf Instagram derzeit ordentlich an.
Folgen Elsa Latifaj, Emma Fernlund und Eric Stehfest auf Jimi Blue Ochsenknecht?
Ein halbes Jahr nach dem spannenden Finale, in dem Jimi Blue Ochsenknecht von den Zuschauer:innen zum Sieger gekürt wurde, blicken Reality-TV-Fans bereits gespannt in Richtung Herbst. Obwohl der Start der neuen Staffel noch auf sich warten lässt, kursieren in den Medien - unter anderem aufgegriffen vom "OK!-Magazin" - bereits die ersten prominenten Namen.
Auf diversen Gossip-Accounts im Netz wird derzeit wild spekuliert: Werden Elsa Latifaj, Emma Fernlund und der Schauspieler Eric Stehfest in diesem Jahr die Herausforderung annehmen und sich der totalen Überwachung stellen?
Bis dahin schau dir nochmal die besten Momente und heißesten Beichten von "Promi Big Brother" 2025 an
Eric Stehfest fragt seine Fans: "Hättet ihr Bock, mich bei 'Promi BB' zu sehen?"
Besonders Eric Stehfest, der sich in der Vergangenheit schon in Formaten wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" oder "Promis unter Palmen" als absoluter Zuschauerliebling bewies, griff die Gerüchte jüngst selbst auf. In seiner Instagram-Story teilte der 36-Jährige einen Beitrag, der ihn und die beiden Reality-Kolleginnen als potenzielle Kandidat:innen nennt.
Eric war zuletzt bei "Promis unter Palmen" zu sehen
Eine Bestätigung gab es von ihm nicht, dafür aber eine Umfrage an seine Community: "Hättet ihr Bock, mich bei 'Promi BB' zu sehen?" Das Ergebnis war eindeutig: Stolze 79 Prozent seiner Follower:innen würden sich über seinen Einzug freuen. Ob dieser Zuspruch allerdings bedeutet, dass er tatsächlich bald unter der Beobachtung von Big Brother steht, bleibt völlig offen.
Wer 2026 ins Haus einziehen wird, gibt Big Brother aber wie immer rechtzeitig bekannt, an Spekulationen beteiligt sich SAT.1 nicht.
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