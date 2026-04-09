"Promi Taste" 2026: Angezählt! Dieser Kandidat holt den ersten roten Stern

Zum ersten Mal versuchen sich zwölf Promis am perfekten Löffel. Schon bald ist die Jury überzeugt, dass die Entertainer auch am Herd gut performen. Bei der Vergabe der Sterne fällt die Entscheidung in der ersten Folge schwer.

Ein komplettes Gericht auf einem einzigen Löffel zu präsentieren, das gilt nicht nur für die Profi- und die Hobbyköche bei "The Taste", sondern auch für die Prominenten. Und die Profiköche versprechen gleich zu Beginn der ersten Woche: "Es wird keinen Promi-Bonus geben!" Auch nicht für Kathrin Menzinger. Die Profitänzerin ist seit vielen Jahren mit dem Bruder von Alexander Kumptner liiert, doch das soll keinerlei Einfluss auf die Bewertung ihres Löffels haben. "Ich wusste natürlich, dass Kathrin hier mitmacht, aber ich weiß nicht, was sie kocht", verspricht der Profikoch. "Daher weiß ich auch nicht, welcher Löffel von ihr sein wird." Bei der Verkostung der ersten Häppchen wird klar: Die Unterstützung ihres Schwagers braucht Kathrin Menzinger bei "Promi Taste" nicht. Ihr Wachtelei mit Guanciale überzeugt auf ganzer Linie und lässt Tim Raue sogar mit den Händen tanzen. Ein eindeutiges Qualitätssiegel.

Profiköche vom Niveau der Promis überrascht Auch die Königsberger Klopse in XS-Version von Schauspieler Jochen Schropp "verdienen Respekt", so Alexander Kumptner. Beim Rinderfilet auf Selleriepüree von TV-Star Jenny Elvers kündigt Tim Raue gleich an, dass er den Koch beziehungsweise die Köchin des Löffels auf jeden Fall in seinem Team haben will. Als das Sushi-Mosaik von Reality-Star Melody Haase serviert wird, ist sich Profikoch Kumptner endgültig sicher:

Die Staffel wird geil! Alexander Kumptner

Echtes Fairplay und Teamwork trotz Konkurrenzdruck zeigen Kathrin Menzinger und Martina Voss-Tecklenburg. Als der ehemaligen Fußball-Nationaltrainerin der Frauen der Pasta-Teig nicht gelingt, hilft Menzinger ohne zu zögern mit ihrem Nudelteig aus. Das bringt zwar keine Extrapunkte, aber wer weiß, wozu Karma am Ende fähig ist. Bei der Einteilung in die Profi-Teams hat die Profitänzerin jedenfalls allen Grund zu jubeln.

Einteilung der Teams: Eine Übersicht Ihr großer Wunsch: Sie möchte in das Team ihres Schwagers. Und tatsächlich: Als die Profiköche nach ausgeloster Reihenfolge ihre Favorit:innen wählen können, entscheidet sich Alexander Kumptner für den Löffel der Tänzerin und damit die Freundin seines Bruders. Am Ende stehen die vier Teams, die in der nächsten Runde gegeneinander antreten.

Unterhalten können sie - aber auch kochen? Bei "The Promi Taste" wollen sich diese Stars am Herd beweisen. Bild: Joyn

Team Blau von Frank Rosin Jochen Schropp (Moderator und Schauspieler)

Andreas Hoppe (Schauspieler)

Paul Schütz (Video-Creator)

Team Rot von Tim Raue Jeanette Biedermann (Sängerin und Schauspielerin)

Elmar Paulke (Sportkommentator)

Simon Pearce (Comedian)

Team Gelb von Alexander Herrmann Melody Haase (Reality-TV-Star und Sängerin)

Jan Hofer (ehemaliger Tagesschau-Sprecher)

Jenny Elvers (Schauspielerin und Moderatorin)

Team Grün von Alexander Kumptner Martina Voss-Tecklenburg (ehemalige Fußball-Nationaltrainerin)

Benjamin Blümel (Sänger und Moderator)

Kathrin Menzinger (Profitänzerin)

Ausnahme-Koch Jan Hartwig sorgt als Gastjuror für Anspannung Vor dem ersten Team-Kochen wird mit Spannung der Gastjuror erwartet. Und der hat schon in der ersten Folge Final-Niveau. Kein Geringerer als Jan Hartwig betritt die Show-Küche. Der 44-Jährige gehört zu den jüngsten Drei-Sterne-Köchen Deutschlands. Mit seinem Fine-Dining-Restaurant in München verdiente er sich diese Ausnahme-Auszeichnung in nur sechs Monaten. Ein absoluter Respekt-Moment für Promis und Profiköche. Doch diese Anspannung gilt es jetzt abzuschütteln und das von Jan Hartwig vorgegebene Thema "Kindheit" optimal auf einem einzigen Löffel umzusetzen. Die besondere Schwierigkeit dabei: Jedes Team muss eine bestimmte Konsistenz präsentieren. Flüssig, fluffig, schaumig oder knusprig.

Erster roter Stern bei "Promi Taste" geht an Jan Hofer Am Ende gewinnt der Löffel von Simon Pearce aus Team Rot von Tim Raue, der sofort weiß: "Das ist ein geiles Teil!" Sein Glück: Auch Jan Hartwig ist seiner Meinung und wählt das Hühnerfrikassee von Simon Pearce auf die Eins. Auf Platz zwei landet die Kategorie "cremig" und damit die Bratwurst von Benjamin Blümel. Der die Situation kurz so zusammenfasst: "Krass, was so ein kleiner Löffel mit dir macht. Du kannst es dir vorstellen, wie eine Prüfung in der Schule." Damit fällt die Entscheidung für den roten Stern zwischen Andreas Hoppe und seinem Eischneebällchen und dem crunchy Fischstäbchen von Melody Haase. Als die Wahl auf die Blondine fällt, dreht sie sich ganz geknickt zu ihrem Team und entschuldigt sich immer wieder. Am liebsten würde sie den roten Stern auf ihre eigene Kappe nehmen - und ihn dort auch belassen. Doch Team-Chef Alexander Herrmann entscheidet, dass sich der Gentleman in der Runde schützend vor die Damen stellen darf, und gibt den roten Stern an Jan Hofer. Die Nachrichten-Legende geht damit angezählt in die zweite Woche. Wer nächste Woche mit den meisten roten Sternen dasteht, muss die Show verlassen. Wie es für die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten bei "Promi Taste" 2026 weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am 15. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.