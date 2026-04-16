Der erste Koch ist bereits angezählt "Promi Taste" 2026 - Wer ist raus in Folge zwei? Dieser Schauspieler kann nicht überzeugen Aktualisiert: Vor 49 Minuten von Pia In der Smitten Promi Taste Goldene Sterne oder kalte Küche: Wer ist raus in Folge 2? Videoclip • 08:28 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Noch stehen alle zwölf Promis am Herd, doch diese Woche muss jemand "Promi Taste" verlassen. Jan Hofer ist bereits mit einem roten Stern vorbelastet. Aber bedeutet der auch schon das Aus für die "Tagesschau"-Legende? Und wer trägt am Ende die meisten goldenen Sterne auf der Brust?

Gast-Juror in Woche 2: Sternekoch Max Strohe Vorbelastet mit einem roten Stern muss Jan Hofer besonders zittern. Denn selbst ein goldener Stern würde die Tagesschau-Legende nicht retten, sollte einer seiner Löffel in der zweiten Woche wieder nicht überzeugen. Und zu überzeugen gilt es zunächst niemand Geringeres als Sternekoch und Träger des Bundestverdienstkreuzes Max Strohe, der sich mit Autorin und Podcasterin Sophie Passmann verlobt hat, wie sie kürzlich verriet.

"No fat, no fun" - das Thema ist Programm Tim Raue wähnt sich scheinbar schon in Sicherheit, denn Gastjuror Max Strohe ist für ihn "nicht nur Kollege, sondern auch Freund". Und er weiß: "Bei ihm muss man vor allem Herz und Bauch treffen, nicht nur den Verstand." Das scheint auch der Sternekoch zu unterstreichen, als er betont: "Ich esse noch lieber, als dass ich koche!" Das größte No-Go des Wahl-Berliners sind Diäten, was das Thema des ersten Team-Kochens der Woche perfekt wiedergibt: "No fat, no fun." Entsprechend dazu werden die Lose Butter und deren Freunde Olivenöl, Speck und Crème Double verteilt.

Jochen Schropp gibt Alexander Herrmann eine zweite Chance Es starten 60 Minuten Hochleistungskochen und Alexander Herrmann versteht bei Melody Haase, seinem Reality-TV-Star im Team, schnell: "Melody muss man einfach mal machen lassen." Auch Jochen Schropp hat aus der letzten Woche eine kluge Erkenntnis mitgenommen. Der Schauspieler hofft, dass Frank Rosin entspannter mit ihm umgeht und will ihn umgekehrt, bei seinen "Kochschritten dafür auch mehr abholen". In der ersten Woche lief es noch nicht richtig rund zwischen den beiden. Größte Herausforderung für Jenny Elvers: Die Vegetarierin muss sich dem Speck widmen. Das fällt für Coach Alexander Herrmann deutlich zu groß aus: "Der braucht Liebe, nicht Hiebe!" Gleichzeitig ist der Sternekoch ganz beseelt von der Arbeit mit seinem Team.

Ich bin am Rande des Wahnsinns und so glücklich wie noch nie! Alexander Hermann

Jeanette Biedermann ist laut Tim Raue "zu intelligent" So scheint sich auch "Let’s Dance"-Star Kathrin Menzinger zu fühlen, die vor lauter Freude über ihr erstes Flambieren zu tanzen beginnt. Schwager Alexander Kumptner hat dafür scheinbar wenig Verständnis. "Kochen, nicht tanzen, bitte!", fordert er die Freundin seines Bruders auf, die viel Temperament und Lebensfreude mit an den Herd bringt. Auch Tim Raue kriegt es in seinem Team Rot mit den unterschiedlichsten Charakteren zu tun. Als er Jeanette Biedermann beim Panieren anleitet, erkennt Raue schnell: "Du bist einfach zu intelligent dafür." Und Comedian Simon Pearce bekommt zu hören: "Er ist kein Schmetterling. Er ist das pure Chaos!"

Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger holt den ersten goldenen Stern der Woche Aber welches Urteil fällt Max Strohe über die vier präsentierten Löffel? Ein schönes Lob bekommt Jeanette Biedermann für ihr Cordon Bleu vom Gastjuror: "Jetzt bumst mir hintenraus die Butter an den Gaumen!" Noch besser gefällt Strohe aber das Krapferl mit Marillen von Kathrin Menzinger, die damit den goldenen Stern und den Gastjuror als Coach ins Team Grün holt. Der rote Stern im Team-Kochen geht ausgerechnet an den Löffel von Jan Hofer und damit wieder ans Team Gelb von Alexander Herrmann. Der gibt ihn dieses Mal weiter an Jenny Elvers, die nun – genau wie Team-Kollege Jan Hofer – angezählt ins Solo-Kochen geht. Die erlesenen Zutaten dafür sind Champagner, Rinderfilet und Austern, die Jeanette Biedermann in einer ehrlichen Rinderroulade präsentiert und dafür gleich zwei goldene Sterne absahnt.

Erster Promi ist raus: Andreas Hoppe muss sich verabschieden Zwei rote Sterne von Alexander Herrmann und Tim Raue bedeuten dagegen das frühe Aus von Andreas Hoppe. Der Schauspieler kann mit seinem Rinderfilet an Champagner und Johannisbeere nicht überzeugen und verlässt damit als erster Promi die Show. Wie es für die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten bei "Promi Taste" 2026 weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am 22. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Du möchtest nicht noch eine ganze Woche auf Folge 3 warten? So streamst du sie schon jetzt bei Joyn Ganze Folge Promi Taste Nicht nur Schwarzwald auf dem Löffel für Viktoria Fuchs Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.04.2026 • 138 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Wer ist noch dabei? Ein Überblick nach Folge 2: Das sind die Koch-Teams Das sind die vier Teams, die in Folge 1 gewählt wurden und die nun versuchen, vollzählig durch die zweite Woche zu kommen:

Team Grün von Alexander Kumptner Martina Voss-Tecklenburg (ehemaligen Fußball-Nationaltrainerin)

Benjamin Blümel (Sänger und Moderator)

Kathrin Menzinger (Profitänzerin)

Team Rot von Tim Raue Elmar Paulke (Sportkommentator)

Jeanette Biedermann (Sängerin und Schauspielerin)

Simon Pearce (Comedian)

Team Blau von Frank Rosin Jochen Schropp (Moderator und Schauspieler)

Andreas Hoppe (Schauspieler)

Paul Schütz (Video-Creator)