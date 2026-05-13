Die Coaches sind fassungslos über einen Löffel "Worst-Case-Scenario" im "Promi Taste" 2026 - Halbfinale: Wer ist raus in Folge 6? Veröffentlicht: Vor 34 Minuten von Pia In der Smitten Halbfinale bei "Promi Taste": Die Coaches Alex Kumptner, Alexander Hermann, Tim Raue und Frank Rosin geschockt - Gast-Jurorin: Cornelia Poletto Bild: Joyn/Benedikt Müller

Es geht um den Einzug ins Finale und die Nerven liegen blank. Reality-TV-Star Melody Haase zeigt zwar keine Nervenstärke, dafür aber jede Menge Mut. Ob dieser am Ende belohnt wird?

Jenny Elvers‘ Kreation ist Cornelia Poletto "zu zickig" In der Vorwoche durfte Ausnahme-Patissier Christian Hümbs die Team-Löffel bewerten und schickte Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers mit einem goldenen Stern direkt weiter ins Halbfinale! Kann sie ihre Favoritinnen-Rolle in der vorletzten Woche von "Promi Taste" noch ausbauen? Dafür muss sie dieses Mal Gastjurorin Cornelia "Conni" Poletto mit ihrer Kreation überzeugen. Der Versuch geht allerdings daneben. Der Wolfsbarsch mit Zitronengel ist Cornelia Poletto "zu zickig" und einen roten Stern wert. Den gibt Team-Chef Alexander Herrmann gleich weiter an Melody Haase, die damit bereits jetzt mit einem Bein im Entscheidungskochen steht - oder etwa doch nicht?

Folge 6 von "Promi Taste" verpasst? Hier auf Joyn kostenlos streamen Ganze Folge Promi Taste Leere Löffel bei der Verkostung Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.05.2026 • 126 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Content-Creator Paul Schütz kommen die Tränen Ein fettes Lob der Gastjurorin und den goldenen Stern im Team-Kochen darf dagegen Paul Schütz einheimsen! Der Content-Creator habe "handwerklich perfekt gearbeitet" schwärmt Spitzenköchin Poletto. Der Koch-Influencer ist damit der erste Finalist von "Promi Taste" und bricht gemeinsam mit seinem Coach Frank Rosin in Freudentränen aus. Während die einen vor Glück weinen, weint Alexander Kumptner offenbar seiner wilden Junggesellenzeit nach. "Ich habe früher nichts anbrennen lassen", prahlt der Spitzenkoch vor versammelter Mannschaft. Heute sei er aber ein ganz braver Familienpapa. Der Quasi-Schwager von Profitänzerin Kathrin Menzinger ist 2025 zum ersten Mal Vater geworden.

Mir ist nicht mehr zu helfen! Melody Haase

Das gab es bei "The Taste" noch nie! Im Solo-Kochen geht es ans Eingemachte. Die Promis kämpfen mit der selbstgemachten gefüllten Pasta und vor allem bei Melody Haase läuft es gar nicht rund. Als nur noch wenige Minuten auf der Uhr stehen, musst die Reality-TV-Personality gestehen:

Ich habe verkackt. Das ist richtig krass alles. Mir ist nicht mehr zu helfen! Melody Haase

Cornelia Poletto versucht noch zu retten, was irgendwie zu retten sein könnte und motiviert Melody Haase, es doch noch zu versuchen. Aber die Entscheidung der Kandidatin ist ebenso drastisch wie endgültig. Melody Haase wird zum ersten Mal in der gesamten Geschichte von "The Taste" einen leeren Löffel abgeben.

Melody Haase schickt vier leere Löffel zur Verkostung "Es ist das worst case scenario", findet der TV-Star selbst. "Aber für mich wäre es schlimmer gewesen, einen Löffel zu schicken, mit dem ich nicht zufrieden bin, als einen leeren." In der Kandidat:innen-Lounge steigt ihre Nervosität aber zusehends. Melody Haase hat Angst vor den Reaktionen der Spitzenköche auf ihren leeren Löffel. "Es tut mir sehr leid", beteuert die leidenschaftliche Hobbyköchin mit Tränen in den Augen. "Ich hoffe, sie fassen es nicht als Respektlosigkeit auf!" Am Ende des Tages habe sie dem Druck einfach nicht mehr standhalten können.

Gold für Jenny Elvers, Kathrin Menzinger und Elmar Paulke Am Ende gibt es endlich den ersten goldenen Stern von Tim Raue für Elmar Paulke. Der Löffel des Sportkommentators sei einfach anders gewesen und das sei er selbst schließlich auch, bringt der Sterne-Koch Paulkes Kreation und seinen Charakter auf den Punkt. Nach weiteren goldenen Sternen für Jenny Elvers und Kathrin Menzinger, die sich zudem gerade über einen Heiratsantrag freuen durfte, gibt es vor allem jede Menge Respekt für den Schritt von Melody Haase. Nach anfänglich ungläubigem Staunen über die vier leeren Löffel, findet Tim Raue die richtigen Worte.

Es hagelt rote Sterne: Ist Melody Haase noch zu retten? "Auch wenn ich sonst nicht vor Empathie strotze, ich fühle mit dem- oder derjenigen", fasst sich der Ausnahme-Koch kurz. Und auch Alexander Herrmann kann Melody Haase verstehen, als sie bei der Sternevergabe ihre fast schon verzweifelte Situation am Herd schildert. Seine Abschiedsworte an seinen Schützling: "Ich glaub‘ an dich!" Verständlicherweise regnet es dennoch vier zusätzliche rote Sterne für Melody Haase – zu dem roten Stern aus dem Team-Kochen. Um eine wichtige Lebenserfahrung reicher verlässt die sympathische Blondine "Promi Taste" im Halbfinale.

Selten haben leere Löffel so fassungslos gemacht Es war ein leerer Löffel, aber wahrscheinlich der Löffel, der bisher alle am meisten bei "The Taste" berührt hat. Weil er gezeigt hat, dass es menschlich ist, dem Druck nicht standzuhalten und dazu zu stehen. Wie es für die verbliebenen sechs Kandidatinnen und Kandidaten im Finale von "Promi Taste" weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am 20. Mai, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alles Termine findest du auch in der Übersicht über die Sendezeiten von "Promi Taste" 2026.

Wer ist bei "Promi Taste" im Finale? Das sind die vier Teams mit den noch verbliebenen Promis, die in Folge 7 und damit dem Finale, weiter um den "Promi Taste"-Pokal und die Siegprämie für einen guten Zweck kochen:

Team Blau von Frank Rosin Jochen Schropp (Moderator und Schauspieler)

Andreas Hoppe (Schauspieler) – ausgeschieden in Folge 2

Paul Schütz (Video-Creator)

Team Rot von Tim Raue Jeanette Biedermann (Sängerin und Schauspielerin)

Elmar Paulke (Sportkommentator) – ausgeschieden in Folge 5

Simon Pearce (Comedian) – ausgeschieden in Folge 3

Team Gelb von Alexander Herrmann Melody Haase (Reality-TV-Star und Sängerin) – ausgeschieden in Folge 6

Jan Hofer (ehemaliger Tagesschau-Sprecher) – ausgeschieden in Folge 4

Jenny Elvers (Schauspielerin und Moderatorin)

Team Grün von Alexander Kumptner Martina Voss-Tecklenburg (ehemalige Fußball-Nationaltrainerin) – ausgeschieden in Folge 5

Benjamin Blümel (Sänger und Moderator)

Kathrin Menzinger (Profitänzerin)