Mega-Zoff zum Staffelstart "Promis unter Palmen" 2026 - Vorschau auf Folge 1: Claude-Oliver Rudolph provoziert ersten Eklat Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lena Maier

Das Warten hat ein Ende! Am Montag, 16. Februar, startet die vierte Staffel von "Promis unter Palmen" mit einem gewaltigen Knall. Kaum in der Villa angekommen, fliegen Giftpfeile, es wird geschwitzt und am Ende muss der erste Star seine Koffer packen. Lies hier die Vorschau auf Folge 1.

"Wer ist das denn? Heino?": Folge 1 von "Promis unter Palmen" startet mit Eklat Die Tore zur thailändischen Luxus-Villa öffnen sich, und Promis, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, prallen aufeinander. Doch als Schauspieler Claude-Oliver Rudolph die Szene betritt, herrscht erst mal Ratlosigkeit. "Wer ist das denn? Heino? Ist das Heino?", fragt sich Reality-Star Maurice Dziwak verwirrt. Und auch Gina-Lisa Lohfink tappt im Dunkeln: "Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt … Kurt?" Rudolph selbst lässt das kalt. Er stellt sich selbstbewusst vor: "Bekannt als Bösewicht der Nation - von Bochum, 'Boot' bis Bond. Mehr muss ich wohl nicht sagen." Eine Ansage, die bei den anderen Promis sofort für dicke Luft sorgt.

Machtanspruch trifft auf Wollny-Ansage: "Der meint, der ist King!" Besonders einer Person stößt die dominante Art des Schauspielers übel auf: Silvia Wollny. Sie kommentiert den Auftritt des selbsternannten Platzhirschs trocken mit den Worten: "Der meint wirklich, der ist King of the Kokosnuss." Doch Rudolph, von seinen Mitstreiter:innen schnell "007" getauft, legt nach und stellt klar, wer das Sagen hat: "Es wird gemacht, was ich sage!" Der erste große Zoff der Staffel ist damit offiziell eröffnet.

Wissens-Blamage unter Palmen: "Ich kann nicht mal Deutsch!" Doch für Lästereien bleibt kaum Zeit, denn beim ersten Kapitänsspiel "Hochmut kommt vor dem Fall" kommen die Stars bei fiesen Allgemeinwissensfragen mächtig ins Schwitzen. "Auf welchem Kontinent liegt Deutschland?" oder "Wie viele Nieren hat ein Mensch?" bringen die Promis an ihre Grenzen. Besonders Spielerfrau Dilara Kruse verzweifelt an der Frage, was Milch auf Italienisch heißt: "Sehe ich aus wie ein Italiener? Ich kann nicht mal Deutsch!" Wer beweist Köpfchen, sichert sich das mächtige Kapitänsamt und wer muss bei der ersten "Exitzeremonie" zittern? Eines ist sicher: Noch am selben Abend platzt für einen Promi der Traum vom Sieg - eine:r muss die Villa wieder verlassen.

Start am 16. Februar in SAT.1 und kostenlos auf Joyn "Promis unter Palmen" startet am 16. Februar und läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1. Alle Sendetermine findest du hier:

Montag, 16.02. 20:15 Uhr • Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Folge 1 Verfügbar auf Joyn 145 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Neben der linearen Ausstrahlung ist "Promis unter Palmen" kostenlos auf Joyn verfügbar. Folge 1 kann dort nach der TV-Ausstrahlung am 16. Februar kostenlos gestreamt werden. Ab Folge 2 stehen die neuen Episoden jeweils montags ab 0 Uhr nachts kostenlos auf Joyn bereit - also bereits vor der Ausstrahlung am Abend in SAT.1.

Preview auf Joyn PLUS+ Mit Joyn PLUS+ haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, jeweils eine Folge früher reinzuschauen. Während im Fernsehen und im kostenlosen Stream eine Episode läuft, ist die nächste Folge auf Joyn PLUS+ bereits vorab abrufbar. So können Fans der Staffel der regulären Ausstrahlung immer ein kleines Stück voraus sein.