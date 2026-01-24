Porträt
Anouschka Renzi: So radikal hat sich die "Promis unter Palmen"-Kandidatin verändert
Eigentlich wollte Anouschka Renzi nie Reality-Star werden. Doch ihre polarisierende Art findet das Publikum so spannend, dass sie nun immer wieder für entsprechende Shows gebucht wird. Über die Jahre hat sich die Schauspielerin eben nicht nur optisch gewandelt.
Anouschka Renzi ist ab 16. Februar bei "Promis unter Palmen"
Kurzes bis kinnlanges Haar, große Rehaugen und ein skeptischer Blick - die Anouschka Renzi von früher hat durchaus noch Ähnlichkeit mit der gestandenen 61-Jährigen, die sie heute ist. Doch es gab auch Veränderungen. Dass nicht jede davon auf natürlichem Weg passiert ist, dazu steht der TV- und Theater-Star heute offen.
Ausbildung in New York
Als Tochter der Schauspiel-Stars Eva Renzi (1944-2005) und Paul Hubschmid (1917- 2002), der sie nach der Heirat mit ihrer Mutter adoptiert hatte, war Anouschka Renzi ihr Beruf in die Wiege gelegt. Bereits als 17-Jährige stand sie in Berlin erstmals auf einer Theaterbühne und zog noch im selben Jahr nach New York, um am renommierten Lee Strasberg Institute Schauspielunterricht zu nehmen. Zurück in Deutschland folgten zahlreiche Kino-, TV- und Theaterrollen, darunter etwa die Serie "Balko" mit Jochen Horst. Mit diesem war sie von 1995 bis 2000 verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter, Chiara Moon (28).
Vor Beauty-OPs? So erinnerst du dich an Anouschka Renzi
Zweites Standbein
Zum Reality-TV kam Anouschka Renzi letztlich nicht ganz freiwillig. Denn wie viele Kolleginnen ist auch sie von der traurigen Tatsache betroffen, dass die Rollenangebote beim Film für Frauen ab einem bestimmten Alter weniger werden. Da seien diese Formate eben "eine Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen", wie sie in einem Interview mit dem "Berliner Kurier" offen zugab. Und siehe da: Sie konnte und kann auch in diesem Metier überzeugen und bereichert nun den diesjährigen "Promis unter Palmen"-Cast.
In diesen Folgen von "Ein Fall für Zwei" spielte Anouschka Renzi mit
Die erste OP war unvermeidbar
Doch zurück zu den optischen Veränderungen - wollte sie aufgrund der ausbleibenden Rollenangebote beim Film (am Theater ist sie noch gut gebucht) etwa jünger wirken und hat sich darum unters Messer gelegt? Nein, das sei nicht der Grund gewesen, verriet sie bereits vor einigen Jahren dem "Stern": So hatte sie ihre erste OP bereits in den 1980ern, als sie sich nach einem schweren Bühnenunfall mit 21 Jahren die Nase operieren lassen musste: "Die Nase gefiel mir eh schon nicht und dann war sie noch verbogen. Dann musste sie dreimal operiert werden."
Es folgten weitere OPs: "Weil ich mich so, wie ich aussah, nicht mochte". Denn "mit meiner Höckernase und der schmalen Lippe - da hieß es immer: 'Die ist so apart.' Und man will niedlich, gängig, hübsch sein", gestand sie. Nicht zuletzt machte es ihr zu schaffen, im Schatten ihrer berühmten Mutter zu stehen.
Die Schönheits-Docs, denen Stars vertrauen
Ehrlich währt am längsten
Es hat gedauert, bis sie offen über ihre Unsicherheiten und die Eingriffe sprechen konnte. Doch schließlich gehörte sie zu den ersten Schauspielerinnen in Deutschland, die das Tabu brachen und dazu standen, chirurgisch nachgebessert zu haben.
2022 erinnerte sie sich in einem TV-Interview an die Häme, die ihr für ihre Offenheit damals entgegenschlug: "Ich war einfach zu früh dran. Ich bin die Einzige, die es damals zugegeben hat. Inzwischen machen das alle und viel, viel mehr." Doch ihr Motto bleibt eben: lieber mit Ehrlichkeit anecken als sich verstellen. Und das macht sie, ob sie will oder nicht, eben auch zu einem perfekten Reality-Star.
Ab 16. Februar ist Anouschka Renzi neben Gina-Lisa Lohfink, Claude-Oliver Rudolph oder Eric und Edith Stehfest als eine der Kandidat:innen bei "Promis unter Palmen" 2026 zu sehen - immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten findest du hier.
