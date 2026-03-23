Achtung, Spoiler! Bewusstlos in Folge 7 von "Promis unter Palmen": Dilara Kruse bricht zusammen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lena Maier Große Sorge um Dilara Kruse: Nach ihrem plötzlichen Zusammenbruch kümmern sich ihre Mitstreiter um die bewusstlose Spielerfrau. Bild: Joyn

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Achtung, Spoiler-Alarm! Dieser Artikel verrät dir Details aus Folge 7 von "Promis unter Palmen", die erst am 30. März um 20:15 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt und anschließend kostenlos zum Streamen verfügbar sein wird. Es gibt sie aber bereits jetzt eine Woche vorab auf Joyn als Preview.

Die siebte Folge von "Promis unter Palmen" ist kaum als Preview verfügbar und schon gibt es den nächsten Schock-Moment. Nach einem brutalen Spiel klagt ein Promi über Schwindel und bricht plötzlich ohnmächtig zusammen. Mitstreiter Kevin Wolter reagiert blitzschnell. Kann er Schlimmeres verhindern?

Die Spiele bei "Promis unter Palmen" verlangen den Stars alles ab, doch in Folge 7 geht es an die absolute Substanz. Das Kapitänsspiel "Promille-Leiter" ist so anstrengend, dass es nach dem Ende zu einem dramatischen Zwischenfall kommt, der die Villa in Aufruhr versetzt.

"Mir ist schwindelig": Der Moment, bevor alles schwarz wird Nach dem Wettkampf sitzt eine sichtlich erschöpfte Dilara Kruse neben Kevin Wolter. Sie klagt über offene und eitrige Wunden an ihren Knien. "Glaub von dem Spiel wieder. Mir gings nicht so gut", murmelt sie. Als Kevin aufsteht, um sich die Verletzungen anzusehen und zu helfen, kippt die Situation von einer Sekunde auf die andere. Dilara sagt plötzlich panisch:

Boah mir ist schlecht, Leute, mir ist schwindelig. Dilara Kruse

Sekunden später werden ihre Worte zur schrecklichen Realität: Sie verliert das Bewusstsein und bricht ohnmächtig zusammen.

Held des Tages: Kevin Wolter greift blitzschnell ein In diesem Schockmoment beweist Kevin Wolter absolute Nervenstärke. Während die anderen noch realisieren, was passiert, handelt er sofort. Er leistet Erste Hilfe, lagert ihre Füße hoch und erklärt den anderen die wichtige Maßnahme: "Das Blut muss wieder zurück in den Kopf." Dabei kommt ihm seine Sanitätsausbildung bei der Bundeswehr zugute. Dilara kommt langsam wieder zu sich, während die anderen ihr ein nasses Tuch auf die Stirn legen. Kevins klare Anweisung nach dem Schock: sofortige Bettruhe für Dilara.

Muss Dilara die Villa verlassen? Schau Folge 7 schon jetzt! Wie schlimm steht es wirklich um Dilara? War das nur ein kurzer Schwächeanfall oder hat der Vorfall ernste Konsequenzen für ihren Verbleib in der Show? Du willst den dramatischen Zusammenbruch und Kevins heldenhaften Einsatz mit eigenen Augen sehen? Du musst nicht bis nächste Woche warten! Die komplette siebte Folge kannst du dir schon jetzt als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ ansehen. Für alle anderen läuft Folge 7 von "Promis unter Palmen" am Montag, 30. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 und ist ab dann auch kostenlos auf Joyn verfügbar.