Der nächste Schock Wer ist raus bei "Promis unter Palmen"? Eric Stehfest scheidet nach fieser Regeländerung aus Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Große Worte und gemischte Gefühle bei der Exit-Zeremonie Videoclip • 09:18 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Erst flossen bei den Grußbotschaften Tränen der Rührung, dann kam der Schock. Eine neue, gnadenlose Regel stellt einen Promi unerwartet kalt. Am Ende besiegelt das Votum des Sieger-Teams sein überraschendes Aus in Folge 6 bei "Promis unter Palmen".

Gerade erst hatte das mentale Massageprogramm der emotionalen Grußbotschaften für einen seltenen Moment der Harmonie in der Villa gesorgt, da schlägt die knallharte Realität in Form einer neuen, fiesen Regeländerung wieder zu. Für einen Promi war es die letzte Überraschung des Tages und sein endgültiges Aus.

Die goldene Falle: Eine Schock-Nominierung per Brief Es klingelt an der Tür und ein Brief stellt die Promis vor eine seltsame Wahl: Sie müssen sich auf eine Person einigen, die einen besonderen, goldenen Brief erhält. Die Wahl fällt auf Dilara Kruse. Doch der Inhalt ist nicht für sie bestimmt. Sie kehrt in die Villa zurück und überreicht den Brief an Eric Stehfest. Als er ihn öffnet, steht dort nur ein Wort in fetten Buchstaben: "NOMINIERT". Der 36-Jährige steht damit automatisch auf der Abschussliste, noch bevor das Spiel überhaupt begonnen hat.

Ist diese Regeländerung einfach nur unfair oder gute TV-Unterhaltung? Sag uns deine Meinung hier in der Joyn-App!

Zittern nach den "Großen Nüssen" Beim Teamspiel "Große Nüsse" kämpfen die Teams um den Sieg und damit um die Macht bei der nächsten Wahl. Team Gelb um Kapitänin Dilara gewinnt souverän. Das bedeutet: Aus dem Verlierer-Team Orange müssen zwei weitere Promis neben Eric um ihren Verbleib zittern. Da Kapitänin Franziska Temme sicher ist, trifft es Edith und Maurice.

Die Abrechnung: Dieser Promi ist in Folge 6 raus Die Exit-Zeremonie wurde zur finalen Abrechnung, bei der das Sieger-Team um Dilara, Gina-Lisa und Kevin über das Schicksal der drei Nominierten entscheiden musste. Dilara zögerte nicht lange und gab ihre Stimme Eric. Gina-Lisa stimmte für Edith. Die alles entscheidende Stimme lag somit bei Kevin. Auch er entschied sich gegen Eric und besiegelte damit sein Schicksal. Mit zwei Stimmen gegen sich war der Traum für Eric Stehfest endgültig geplatzt.

Du willst Erics Schock-Nominierung und den emotionalen Rauswurf mit eigenen Augen sehen? Hier Folge 6 kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Der Druck steigt: Große Emotionen und freche Provokationen Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.03.2026 • 99 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen