Zum Schreien komisch Brutal lustige Parodien: "Promis unter Palmen"-Stars imitieren sich gegenseitig Aktualisiert: Vor 54 Minuten von Lena Maier Bei ihrer Parodie auf Gina-Lisa Lohfink gibt Schauspieltalent Dilara Kruse (r.) alles und bringt Mitstreiterin Edith Stehfest zum Staunen. Bild: Joyn

Ein Spiel in Folge 5 sorgt für die vielleicht lustigsten Szenen der gesamten Staffel von "Promis unter Palmen". Die Stars machen einander so treffend nach, dass bei den meisten kein Auge trocken bleibt.

Nach all den Streits, Tränen und Exits ist ein Brief der Produktion in Folge 5 eine willkommene Abwechslung: Beim Spiel "Scharade" sollen sich die Promis gegenseitig imitieren - eine Einladung zum Lästern auf die lustige Art, die dankend angenommen wird.

Lachkrämpfe garantiert: Diese Parodien waren brutal gut Die Stars laufen zur Höchstform auf und entpuppen sich als wahre Schauspieltalente. Die Darstellungen sind so gnadenlos gut, dass die Villa aus dem Lachen nicht mehr herauskommt. Kevin Wolter als Martin Angelo: Seine Nachahmung des impulsiven Martin ist so punktgenau, dass selbst das Original Tränen lacht. Gina-Lisa Lohfink als Maurice Dziwak: Mit aufgemaltem Bart und der perfekten "Löwen"-Attitüde liefert sie eine Meisterleistung ab, bei der alle komplett zusammenbrechen. Eric Stehfest als Kevin: Auch seine Parodie auf den Muskelprotz liefert brüllend komische Momente. Alle sind begeistert von den Performances, die Stimmung ist ausgelassen und heiter - ein seltener Anblick bei "Promis unter Palmen".

Doch nicht alle lachen: Ediths Imitation sorgt für dicke Luft Der Spaß findet jedoch ein jähes Ende, als Edith Stehfest an der Reihe ist, Franziska Temme zu imitieren. Während Edith ihre eigene Performance sichtlich amüsant findet, ist Franzi alles andere als begeistert. Der Grund: Sie fühlt sich von Edith so dargestellt, als würde sie ständig Alkohol in der Villa trinken. Das Lachen vergeht ihr und sie stellt im Interviewzimmer klar, was sie von der Parodie hält:

Ihre Performance war scheiße, fand ich. Franziska Temme

Du willst die urkomischen Imitationen sehen? Die komplette fünfte Folge kannst du dir jetzt kostenlos auf Joyn ansehen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Unerfreuliche Rückkehr: Die Rache der Stehfests Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.03.2026 • 102 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen