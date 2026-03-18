Die fünfte Folge von "Promis unter Palmen" endet mit einem unglaublichen Déjà-vu. Nach einer Niederlage im Teamspiel und einer neuen, brutalen Abstimmungs-Regel ist für einen Star der Traum vom Sieg ein zweites Mal geplatzt.

Die fünfte Folge von " Promis unter Palmen " 2026 ist an Dramatik kaum zu überbieten. Nach Ediths provokanter Rückkehr mit Knutschfleck und dem heftigen Streit zwischen Martin und Franzi stand die nächste Zerreißprobe an: das Teamspiel, das über den nächsten Exit entscheiden sollte.

Beim Teamspiel "Kraftakt" zog Team Gelb um Kapitänin Edith Stehfest den Kürzeren. Doch die wahre Strafe kam erst danach per Brief: Eine neue, gnadenlose Regel machte alle Mitglieder des Verlierer-Teams - Edith, Franzi, Martin und Dilara - zu potenziellen Opfern. Der absolute Hammer: Sie mussten unter sich selbst ausmachen, wer die Koffer packen muss! Eine Regel, die jede Freundschaft und jede Allianz sofort in die Tonne tritt.

Die große Abrechnung: Auge um Auge, Zahn um Zahn

Die Zeremonie wurde zur bitteren Abrechnung, bei der die Karten ungeschönt auf den Tisch gelegt wurden. Franziska Temme zögerte keine Sekunde und knallte ihre Stimme Martin Angelo vor den Latz - die eiskalte Quittung für seinen "Dumm"-Spruch. Nach dem Motto "Auge um Auge, Zahn um Zahn" schlug Martin sofort zurück und wählte Franzi.

Das Zünglein an der Waage war Dilara Kruse, die sich ebenfalls gegen Martin entschied und ihn damit auf den heißen Stuhl katapultierte. Da half es auch nichts mehr, dass Edith ihre Stimme an Dilara gab: Das Schicksal von Martin Angelo war besiegelt. Mit zwei Stimmen gegen sich war der Traum für ihn ein zweites Mal ausgeträumt, nachdem er in Folge 1 die Villa schon einmal verlassen musste.