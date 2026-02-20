Claude-Oliver Rudolph: "Tatort"-Darstellerin ist seine Tochter

Kreative Familie Claude-Oliver Rudolph: Diese "Tatort"- und "SOKO"-Darstellerin ist seine Tochter Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Claude-Oliver Rudolph bei der "Promis unter Palmen" Staffel-Premiere. Bild: IMAGO/Gartner

Zurzeit sorgt Claude-Oliver Rudolph für explosive Stimmung bei "Promis unter Palmen". Was die wenigsten wissen: Der erfahrene Schauspieler war nicht nur in "James Bond" zu sehen, sondern hat auch eine Tochter, die ebenfalls vor sowie hinter der Kamera steht.

Schon in den ersten Folgen ist klar: Mit Claude-Oliver Rudolph wird die diesjährige Staffel von "Promis unter Palmen" garantiert nicht langweilig. Gleich in der ersten Folge hat es immerhin direkt zwischen ihm und Martin Angelo gekracht. Der 69-jährige Schauspieler hat nicht nur ein markantes Film- und Fernseh-Portfolio vorzuweisen, sondern auch ein prominentes Familienmitglied. Seine Tochter ist die Schauspielerin und Regisseurin Oona von Maydell.

Eine erfolgreiche Schauspiel-Familie Mit seinen markanten Gesichtszügen und seiner ruppigen Art hat Rudolph immer wieder die Rollen des Schurken, Gauners und rauen Charakters gelandet. Dieses Image vertieft er nun abseits der Schauspielerei am thailändischen Strand bei "Promis unter Palmen". Doch abseits der Kameras ist Rudolph vielmehr auch ein Familienmensch und stolzer Vater. "Klar war es als Kind nicht leicht mit den Skandalen meines Vaters. Klar hätte ich lieber einen Nobelpreisträger zum Vater gehabt als einen Lebemann", sagt von Maydell der B.Z. "Aber er war privat ein toller Vater. Wir sind angeln gegangen, ich konnte mich letztendlich auf ihn verlassen." Oona von Maydell ist die Tochter von Claude-Oliver Rudolph und dessen Exfrau Sabine von Maydell, ebenfalls Schauspielerin und Baronin. Die heute 41-Jährige hat sich – wie ihre Eltern – für eine Karriere vor der Kamera entschieden. Sie hat in zahlreichen Produktionen mitgewirkt, darunter auch bekannte deutsche Fernsehkrimis und Serien. Wem sie ähnlicher sei? "Ich erkläre es immer mit einem Goethe-Zitat: Vom Vater habe ich die Statur, von der Mutter die Fröhlichkeit und Lust zu fabulieren."

Oona von Maydell: Rollen in "Tatort", "SOKO" und Co. Auch, wenn ihr Name nicht jedem geläufig ist – die Schauspielerin verfügt über eine beachtliche Filmografie mit Rollen in verschiedenen Formaten. Sie war unter anderem mehrfach in "Tatort"-Folgen zu sehen, hatte Auftritte in "SOKO Stuttgart" sowie "SOKO Wismar" und spielte in der "Lindenstraße" mit. Neben diesen Engagements gehören auch Kriminalfilmreihen wie "Kommissar Dupin" oder die "Die drei !!!" zu ihren bisherigen Arbeiten. Auch in Kino- und Festivalproduktionen war von Maydell aktiv, etwa in dem Psychodrama "Der Bunker", das 2015 auf der Berlinale Premiere feierte. Neben ihren Rollen vor der Kamera wirkt sie selbst auch als Regisseurin und Produzentin. Ihr Kurzfilm "Somnambule" (2022) wurde mit zwei Preisen ausgezeichnet.

Ausbildung und künstlerische Entwicklung Oona von Maydell hat sich allerdings nicht von Anfang an nur auf die Schauspielerei beschränkt. Sie studierte zunächst Malerei, machte einen Master in "Curatorial Studies", bevor sie später Film und Medien mit Schwerpunkt Drehbuch und Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg belegte. Die gebürtige Bayerin hat sich dadurch ein breites kreatives Fundament aufgebaut.

