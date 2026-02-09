Bei der "Promis unter Palmen"-Premiere in Köln spricht Eric Stehfest offen wie nie über Konflikte, Machtspiele und einen ganz besonderen Villa-Zoff. Mit wem er überhaupt nicht warm wurde und warum er trotzdem mitgespielt hat.

Roter Teppich, Blitzlichtgewitter und jede Menge Reality-Stars: Bei der " Promis unter Palmen "-Premiere am 4. Februar 2026 in Köln wurde nicht nur gefeiert, sondern auch ordentlich ausgepackt. Mitten im Trubel haben wir Eric Stehfest exklusiv zum Interview getroffen und ihn gefragt, was viele Fans brennend interessiert: Mit wem hat es in Staffel 4 so richtig geknallt?

Eric Stehfest über "Promis unter Palmen": Mit diesem Star wurde es "hitzig"

Diplomatisch beginnt Eric seine Antwort, doch schnell wird klar: Ganz ohne Reibung lief es dann doch nicht.

"Also so grundlegend gar nicht klargekommen bin ich mit niemandem", stellt er zunächst klar. Doch dann folgt das Aber - und das hat es in sich. Denn ein Mitspieler oder eine Mitspielerin spielte von Sekunde eins an ein ganz eigenes Spiel. Und Eric wäre nicht Eric, wenn er das nicht sofort durchschaut hätte.

Eric beschreibt die Situation als ein Duell auf Augenhöhe: "[…] hat natürlich das Spiel von der ersten Sekunde an gespielt und ich bin halt kein dummer Junge, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich hab das Spiel auch schnell erkannt und hab dann natürlich mitgespielt."

Die Rede ist von Dilara Kruse: