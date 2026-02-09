Joyn-Interview
"Die Endbosse!" Eric Stehfest verrät exklusiv: Mit diesem Star hat es bei "Promis unter Palmen" geknallt
Veröffentlicht:von Lena Maier
Bei der "Promis unter Palmen"-Premiere in Köln spricht Eric Stehfest offen wie nie über Konflikte, Machtspiele und einen ganz besonderen Villa-Zoff. Mit wem er überhaupt nicht warm wurde und warum er trotzdem mitgespielt hat.
Glamour, Drama und klare Worte: Wir treffen Eric Stehfest in Köln
Roter Teppich, Blitzlichtgewitter und jede Menge Reality-Stars: Bei der "Promis unter Palmen"-Premiere am 4. Februar 2026 in Köln wurde nicht nur gefeiert, sondern auch ordentlich ausgepackt. Mitten im Trubel haben wir Eric Stehfest exklusiv zum Interview getroffen und ihn gefragt, was viele Fans brennend interessiert: Mit wem hat es in Staffel 4 so richtig geknallt?
Neben Eric waren an dem Abend noch viele weitere bekannte Reality-Stars vor Ort. Unter anderem haben wir mit Ex-Teilnehmerin Yvonne Woelke gesprochen, die bereits klare Favoriten für Staffel 4 hat. Auch Edith Stehfest war da und erzählte uns, wie sie als Ex-Frau die neue Verbindung zwischen Eric und Franziska Temme sieht.
Ebenfalls vor Ort: Franziska Temme, die bei "Promis unter Palmen" auf Eric traf, von ihm schwärmt und mit dem Satz "Für Geld habe ich alles gemacht" für Gesprächsstoff sorgt. Und auch Gina-Lisa Lohfink sprach mit uns über ihre verpfuschte Beauty-OP und wie es ihr heute geht.
Doch zurück zu Eric.
Eric Stehfest über "Promis unter Palmen": Mit diesem Star wurde es "hitzig"
Diplomatisch beginnt Eric seine Antwort, doch schnell wird klar: Ganz ohne Reibung lief es dann doch nicht.
"Also so grundlegend gar nicht klargekommen bin ich mit niemandem", stellt er zunächst klar. Doch dann folgt das Aber - und das hat es in sich. Denn ein Mitspieler oder eine Mitspielerin spielte von Sekunde eins an ein ganz eigenes Spiel. Und Eric wäre nicht Eric, wenn er das nicht sofort durchschaut hätte.
Eric beschreibt die Situation als ein Duell auf Augenhöhe: "[…] hat natürlich das Spiel von der ersten Sekunde an gespielt und ich bin halt kein dummer Junge, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich hab das Spiel auch schnell erkannt und hab dann natürlich mitgespielt."
Die Rede ist von Dilara Kruse:
Und deswegen waren wir am Ende des Tages so ein bisschen die Endbosse, die gegeneinander angetreten sind.
Kein Wunder also, dass es "so ein bisschen hitzig" wurde. Emotionen, Strategien und Machtfragen prallten frontal aufeinander - genau der Stoff, aus dem "Promis unter Palmen" gemacht ist.
Und als wäre das nicht genug Drama, ist da ja auch noch ein weiteres großes Thema: Eric und Edith, die zum Drehzeitpunkt längst kein Paar mehr waren und trotzdem gemeinsam in der Villa standen. Wer sehen will, wie roh, ehrlich und emotional dieser Prozess war, sollte unbedingt einschalten.
"Promis unter Palmen" Staffel 4 startet am 16. Februar und läuft mit acht Folgen immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine im Überblick.
