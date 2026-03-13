Besteht noch Hoffnung für die Liebe? "Promis unter Palmen"-Star Edith Stehfest: Liebescomeback mit Ex Eric "muss es geben" - doch anders als gedacht Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Rebecca Arlt Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Ehe-Aus: "Es gibt kein uns!" Videoclip • 08:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eric und Edith Stehfest sind gemeinsam bei "Promis unter Palmen" angetreten, obwohl sie bereits einige Monate getrennt sind. Jetzt hat sie im Gespräch mit Youtuber Ramon Wagner offenbart, dass sie sich eine Art von Liebescomeback mit ihrem Ex vorstellen kann - aber auf anderer Ebene, als gedacht.

Bei "Promis unter Palmen" musste Edith Stehfest in Folge zwei bereits gehen und ihren Noch-Ehemann Eric Stehfest zurücklassen. Ursprünglich war ihre Teilnahme als Paar geplant gewesen, doch vor den Dreharbeiten kam es zur Trennung. Seither ist Edith - von einer kurzen Liebelei mit Damian abgesehen - aktuell Single. In einem Interview fragt Youtuber und Reality-Experte Ramon Wagner, ob sich die Mutter von zwei Kindern aktuell eine "innige Partnerschaft" vorstellen könnte. Darauf antwortet Edith: "Ich glaub, ich kann mir das immer vorstellen." Dennoch relativiert sie und erklärt:

Es sind viele Schlösser vor meinem Herzen. Die muss erstmal jemand knacken können. Edith Stehfest

Ramon Wagner fragt weiter, ob ein Liebescomeback ausgeschlossen sei? Die Antwort von Edith Stehfest folgt direkt und knapp: "Ja." Doch dann führt sie weiter aus, wie sie die künftige Beziehung zum Vater ihrer beiden gemeinsamen Kinder sieht: "Das Liebes-Comeback muss es geben - aber für uns als Familie." Edith ist sicher, dass es das Liebescomeback "auf einer anderen Ebene" geben wird und kündigt an:

Da sind wir gerade dabei.

Edith Stehfest erzählt im Interview über die Kennenlernzeit mit Eric Im Interview mit Ramon Wagner erzählt Edith auch, wie sie und Eric sich kennengelernt haben, wie sie sich gefühlt hat, als Eric beruflich oft unterwegs war, während sie sich um die Kinder gekümmert hat und wie sie die Zeit bei "Promis unter Palmen" empfand. Das ganze Interview kannst du bei Youtube streamen.

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